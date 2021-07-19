Как быстро охладиться в жару? Этот трюк работает за секунды!

Летом, одна из самых главных проблем для многих из нас, это жара. Хорошо, если у вас есть возможность отдыхать, работать и передвигаться с кондиционером. А, если большую часть времени в жару вы проводите без этого охлаждающего устройства, то вопрос перегрева организма стоит очень остро. В такой ситуации нужно уметь быстро охлаждаться. Сделать это вполне реально, если знать некоторые особенности строения нашего тела. Именно на этом и основывается наш сегодняшний метод.

Как просто и быстро можно охладить организм в жару? Полезный лайфхак для здоровья

Совсем необязательно принимать прохладную ванну, лежать под кондиционером или вентилятором. Этот метод хорошо работает и дома, и на улице, и на работе. Ночью и днём, без специального оборудования, со взрослыми и детьми.

В чём суть этого способа охлаждения организма?

Секрет заключается в воздействии холодом на особые точки на нашем теле. Этих точек достаточно много и найти их не составит большого труда. Сюда можно отнести затылок и запястья, внутреннюю поверхность локтя и колен, а также область над ухом, область паха и верхнюю часть стопы.

Как работает этот метод?

Точки на теле, которые мы назвали чуть выше, это, так называемые «точки охлаждения».

Почему эти точки работают?

Вполне достаточно будет окунуть кратковременно в холодную воду, либо наложить на них холодный компресс. В результате организм быстро охладится, и вы почувствуете облегчение.

Точки охлаждения — это места наличия пульса, то есть участки на теле, где мы можем почувствовать пульс лучше всего благодаря кровеносным сосудам, расположенным непосредственно под кожей. Их охлаждение даёт очень хорошие и быстрые результаты.

Что лучше всего использовать для охлаждения?

Обычная холодная вода хорошо охлаждает организм. Проще всего подержать под такой водой запястье несколько секунд. Даже этого хватит, чтобы быстро почувствовать разницу.

Другой вариант – наложение влажного компресса на эти точки. Можно для этой цели также использовать кубики льда или пластиковую бутылку с водой из холодильника.

Охладиться помогает не только холодная вода, но и тёплые и даже горячие напитки. Один из них горячий чай. Когда мы его выпиваем то сразу начинаем потеть. В результате организм охлаждается, и мы спасаем себя от перегрева.

А в этом видео вам покажут ещё несколько летних лайфхаков, которые спасут вас от жары.