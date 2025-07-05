6 изысканных блюд, которые перекочевали в дорогие рестораны из домов бедняков

1. Роллы и суши

Роллы и суши изначально были просто альтернативой холодильника для крестьян. /Фото: tilda.com

2. Икра

Когда-то осетров было так много, что чёрную икру ели все. /Фото: lacucinaitaliana.it.

3. Омары

Когда-то омаров кроме бедноты никто и есть не хотел. /Фото: delicatesclub.ru

4. Угри

Угорь в средневековье ели каждый день. /Фото: cafe1.in.ua

5. Полента

Простая каша, ставшая деликатесом. /Фото: wikipedia.org

6. Сыр с плесенью

Сыр с плесенью раньше был совсем не деликатесом. /Фото: blog.tablycjakalorijnosti.com.ua