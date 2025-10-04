С нами не соску...
Распространённые ошибки во время ремонта для маленькой ванной

Ремонт в маленькой ванной комнате может превратиться в очень большую проблему. Сделать так, чтобы крошечное помещение выглядело современно, уютно, и при этом вместило всю необходимую сантехнику, бытовую технику и мебель — задача не из простых.

К сожалению, нередко после окончания ремонтных работ, хозяева остаются недовольны результатом.

Как избежать подобного рода расстройств и не допустить роковых ошибок во время ремонта? Просто изучите 10 распространенных ошибок, которые нельзя допускать в маленьких ванных.

Избыток декора



Огромное количество декоративных элементов лучше не использовать в маленьких ванных комнатах. Здесь действует правило: чем меньше, тем лучше


Объединение ванной и санузла



Вопреки распространенному мнению, совмещение ванны и санузла не приведет к увеличению площади, а только прибавит проблем. Одна из главных проблем состоит в том, что в таких помещениях довольно сложно найти место для всей необходимой бытовой техники.


Маленькая плитка на стенах и полу



Маленькая плитка сделает ванную комнату еще более тесной и неуютной. Оптимальный вариант для небольших площадей — использование большой и широкой плитки, которая визуально увеличит помещение.


Использование в отделке только белого цвета



Белая сантехника, белый пол, белый потолок, белые стены — это слишком для маленькой ванной. Отдавайте предпочтение светлым тонам, которые помогут визуально расширить ванную. Но не забывайте об акцентных деталях, которые сделают помещение более стильным и уютным.


Использование темной плитки



Как бы стильно не смотрелись ванные комнаты, оформленные в черном цвете, следует понимать, что это не вариант для крошечных помещений.
Из-за темной плитки помещение будет казаться очень тесным и мрачным.


Слишком роскошный интерьер



Согласитесь, лепнина, зеркала в золотых рамах и хрустальные люстры крайне нелепо смотрятся в помещении площадью около 5 кв.м.


Большое количество мебели



Переизбыток мебели превратит интерьер ванной в настоящую катастрофу. Старайтесь выбирать функциональную мебель и компактные системы хранения, которые занимают немного места, но при этом вмещают все необходимое.


Установка маленьких зеркал


Каждому известно, что самый простой способ визуально увеличить площадь маленького помещения — использование зеркал. Выбрав для оформления ванной большие зеркала без рамы, вы сможете моментально преобразить интерьер.


Отказ от ванной в пользу душевой



Не отказывайте себе в удовольствии понежиться в теплой ванной. Даже в малогабаритной ванной комнате можно смело устанавливать ванную



Недостаток освещения



Одна из самых частых ошибок, которые допускают при планировке маленькой ванной — недостаток освещения. В маленькой ванной необходимо использовать не только верхнее освещение, но и боковое. Отличная идея — использование зеркал с подсветкой.


