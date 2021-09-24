Легенды 1990-х тогда и сейчас: Куда пропала Тони Брэкстон

Одна из самых успешных певиц 1990-х гг. Тони Брэкстон | Фото: mega-stars.ru и viva.ua
7 октября исполняется 51 год знаменитой американской певице Тони Брэкстон. В 1990-х гг. ее хит «Un-Break My Heart» сделал ее одной из самых успешных исполнительниц в мире, а затем она неожиданно пропала с музыкального Олимпа. Как оказалось, у певицы началась черная полоса в жизни: дважды она объявляла о своем банкротстве, пыталась вернуться на сцену, но так и не смогла достичь былой популярности, из-за чего в прессе ее даже окрестили «великой неудачницей». К этим сложностям прибавились проблемы со здоровьем и трагическая история с сыном…
Певица с сестрами в группе *The Braxtons* | Фото: 24smi.org
Ее биография похожа на американские горки: этапы небывалого успеха и мирового признания чередовались с периодами сплошных неудач, травли в прессе и полного забвения. Но взлеты и падения сформировали ее характер, и сегодня певица говорит, что ничего не стала бы менять в своей жизни.
Одна из самых успешных певиц 1990-х гг. | Фото: mega-stars.ru
Тони Брэкстон родилась в 1967 г. в семье священника. Отец был против того, чтобы его дети занимались музыкой и увлекались светскими развлечениями, но их мать – руководительница церковного хора и неудавшаяся оперная певица – с детства привила им любовь к музыке и вокалу. Еще в старших классах школы Тони вместе с 4 сестрами и братом начала выступать в семейном коллективе «The Braxtons». Из всех сестер Тони Брэкстон стала самой успешной в музыкальном творчестве – ее низкий бархатный тембр голоса привлек внимание известных продюсеров, и ей предложили заключить контракт в качестве сольной певицы.
Американская ритм-энд-блюз, поп и соул певица | Фото: mega-stars.ru и 24smi.org
Первый же альбом певицы, названный ее именем, разошелся тиражом в 11 млн копий и получил 3 премии «Грэмми». А в 1996 г. к Тони Брэкстон пришла всемирная популярность – после того, как она исполнила песню «Un-Break My Heart». Этот сингл стал ее визитной карточкой и самой знаменитой композицией в ее музыкальной карьере, долгое время возглавлявшей мировые хит-парады. А второй альбом Тони Брэкстон «Secrets», в который вошла эта песня, стал восьмикратно платиновым и самым коммерчески успешным в ее дискографии.
Одна из самых успешных певиц 1990-х гг. | Фото: mega-stars.ru и 24smi.org
В 1998 г. у певицы начались трудности, из-за которых она утратила ведущие позиции на мировой эстраде. Она решила расторгнуть контракт с лейблом, сотрудничавшим с ней на тот момент, и судебные разбирательства привели ее к банкротству. В результате продюсеры все же перезаключили с ней контракт и Тони Брэкстон выпустила свой третий альбом, но он уже не имел большого успеха. Через несколько лет последовал еще один конфликт с продюсерами, и следующий ее альбом стал коммерчески провальным. После этого в ее творчестве последовала долгая пауза, но она уже была связана с другими причинами.
Американская ритм-энд-блюз, поп и соул певица | Фото: ivona.bigmir.net
Тони Брэкстон и Кери Льюис с сыновьями | Фото: stuki-druki.com
В 2001 г. Тони Брэкстон вышла замуж за музыканта Кери Льюиса и родила двоих сыновей. Вторая беременность была очень сложной. Когда готовился к выпуску четвертый альбом певицы, она была прикована к постели и не могла принимать участие в его продвижении. Несмотря на ее просьбы отложить релиз, продюсеры не пошли на уступки, и альбом оказался провальным. Но это были не самые страшные трудности, с которыми ей довелось столкнуться.
Тони Брэкстон и Кери Льюис | Фото: 24smi.org
Певица с сыновьями | Фото: 24smi.org
Однажды на концерте в 2006 г. певица разрыдалась, объяснив слушателям, что ее младшему сыну диагностировали аутизм. Она винила врачей в том, что они обнаружили проблемы в развитии ребенка слишком поздно, когда ему уже невозможно было оказать необходимую помощь. Спустя 12 лет совместной жизни их брак с Кери Льюисом распался. После этого Тони Брэкстон пересмотрела свои жизненные приоритеты и начала больше внимания уделять не собственной музыкальной карьере, а благотворительности. Она стала представительницей организаций по проблемам аутизма и снижения риска сердечных заболеваний.
Семикратная обладательница премии *Грэмми* | Фото: mega-stars.ru и kino-teatr.ru
Американская ритм-энд-блюз, поп и соул певица | Фото: mega-stars.ru
С 2007 г. у самой Тони Брэкстон начались серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли груди, а в 2008 г. снова была госпитализирована, из-за чего пришлось отменить запланированные выступления. Спустя еще 2 года певица призналась в том, что больна волчанкой – аутоиммунным заболеванием, от которого умер ее дядя. С тех пор ей часто приходилось отменять концерты из-за обострений болезни и много времени проводить в больницах. В 2010 г. Тони Брэкстон снова заявила о своем банкротстве.
Семикратная обладательница премии *Грэмми* | Фото: mega-stars.ru
Из-за частых пауз в творческой деятельности Тони Брэкстон часто стали называть в прессе «великой неудачницей». Конечно, сегодня она не может похвастаться такой же популярностью, которая была у нее в 1990-х гг., однако называть неудачницей семикратную обладательницу «Грэмми» все же вряд ли справедливо. Общий тираж ее дисков превышает 60 млн. Помимо музыкальной деятельности, Тони Брэкстон попробовала свои силы в актерской профессии, снявшись в 5 фильмах.
Одна из самых успешных певиц 1990-х гг. | Фото: mega-stars.ru и 24smi.org
Тони Брэкстон в фильме *Faith Under Fire*, 2017 | Фото: 24smi.org
Сегодня на вопросы журналистов о том, довольна ли она своей жизнью, певица отвечает: «Я ничего бы не стала менять ни в прошлом, ни в настоящем. У меня были свои взлеты и падения, и профессиональные, и личные, но они сделали меня той, кто я есть сегодня».
Тони Брэкстон в 2018 г. | Фото: 24smi.org
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