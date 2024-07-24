Как разжечь печь на даче, если дрова отсырели

Многие дачники готовят еду в печи на участке или в доме. И может сложиться такая неприятная ситуация, когда пора готовить еду, а двора отсырели из-за нарушения хранения после ливней. Не стоит отчаиваться, нужно просто ознакомиться с этими пятью лайфхаками.
1. Сенной розжиг
Здесь мы применили сенной розжиг влажных дров.
Данный совет подходит только для печи на открытом воздухе. Отсыревшие дрова всё равно будут гореть, вот только их нужно подсушить и привести в «горибельное» состояние путём подачи сверхвысокой температуры огня. То есть нужно что-то вспыхивающее. И подойдёт любое сено (скошенная трава) из компостной ямы. Оно будет гореть даже влажноватым. Нужно приложить немного усилий (примерно 10 минут), чтобы поддерживать череду воспламенений сена, что даст нужные языки пламени и подсушит дрова. Чуть терпения – и дрова дадут стойкий огонь.
2. Доморощенный воспламенитель
Доморощеным воспламенителем сделали угли для картошки в дождь и ветер.
Если вы оказались «у разбитого корыта» с влажными дровами, то меньше вероятности, что у вас под рукой фабричный воспламенитель, но больше вероятности, что у вас есть хозяйственное мыло, а также спирт/бензин/водка. Если натёрли, допустим, 50 граммов мыла, то добавляем 10 граммов быстровоспламеняющейся жидкости. Добавляем к отсыревшим бревнам и кидаем зажжённую спичку. Эффект вас впечатлит!
3. Соль поваренная
Сырым дровам ничего не останется, как загореться!
Если поняли, что дрова сыроваты, а скоро нужно разжигать печь, выберите самые сухие поленья, присыпьте солью и оставьте на пару часов. А потом подложите под них скомканные бумажки со всех сторон и подожгите спичками в как можно большем количестве мест. Должно сработать.
4. Топорный метод
Против топора нет приёма.
Если нет ничего, что предполагают первые три пункта материала, но есть топор, то отбираем самые невлажные из влажных дрова и быстро колем их на маленькие кусочки. Простая физика: щепки загораются быстрее. Не забудем, как и в предыдущем пункте, обложить скомканными бумажками.
5. Немного бега в лес
Бесплатный суперрозжиг.
Даже если стояли дожди, в лесу – высокие деревья. Всегда можно притащить желтой сухой сосновой игры, которая есть в лесу летом, шишек. Эти штуки горят на «отлично». Они подсущат дрова даже лучше сена из пункта 1.
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