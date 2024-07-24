Как разжечь печь на даче, если дрова отсырели

Многие дачники готовят еду в печи на участке или в доме. И может сложиться такая неприятная ситуация, когда пора готовить еду, а двора отсырели из-за нарушения хранения после ливней. Не стоит отчаиваться, нужно просто ознакомиться с этими пятью лайфхаками.







1. Сенной розжиг

2. Доморощенный воспламенитель

3. Соль поваренная

4. Топорный метод

5. Немного бега в лес

Здесь мы применили сенной розжиг влажных дров.Данный совет подходит только для печи на открытом воздухе. Отсыревшие дрова всё равно будут гореть, вот только их нужно подсушить и привести в «горибельное» состояние путём подачи сверхвысокой температуры огня. То есть нужно что-то вспыхивающее. И подойдёт любое сено (скошенная трава) из компостной ямы. Оно будет гореть даже влажноватым. Нужно приложить немного усилий (примерно 10 минут), чтобы поддерживать череду воспламенений сена, что даст нужные языки пламени и подсушит дрова. Чуть терпения – и дрова дадут стойкий огонь.Доморощеным воспламенителем сделали угли для картошки в дождь и ветер.Если вы оказались «у разбитого корыта» с влажными дровами, то меньше вероятности, что у вас под рукой фабричный воспламенитель, но больше вероятности, что у вас есть хозяйственное мыло, а также спирт/бензин/водка. Если натёрли, допустим, 50 граммов мыла, то добавляем 10 граммов быстровоспламеняющейся жидкости. Добавляем к отсыревшим бревнам и кидаем зажжённую спичку. Эффект вас впечатлит!Сырым дровам ничего не останется, как загореться!Если поняли, что дрова сыроваты, а скоро нужно разжигать печь, выберите самые сухие поленья, присыпьте солью и оставьте на пару часов. А потом подложите под них скомканные бумажки со всех сторон и подожгите спичками в как можно большем количестве мест. Должно сработать.Против топора нет приёма.Если нет ничего, что предполагают первые три пункта материала, но есть топор, то отбираем самые невлажные из влажных дрова и быстро колем их на маленькие кусочки. Простая физика: щепки загораются быстрее. Не забудем, как и в предыдущем пункте, обложить скомканными бумажками.Бесплатный суперрозжиг.Даже если стояли дожди, в лесу – высокие деревья. Всегда можно притащить желтой сухой сосновой игры, которая есть в лесу летом, шишек. Эти штуки горят на «отлично». Они подсущат дрова даже лучше сена из пункта 1.