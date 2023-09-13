«Серебряное великолепие», культовый дом на колесах возвращается в роскошном обличии

Идеальный трейлер, для поездок на природу.
Дом на колесах – это прекрасная возможность приобщиться к отдыху на природе, не слишком сильно пренебрегая благами цивилизации взамен. Для, тех, кто действительно хочет отдыхать с полным комфортом, был создан новейший дом на колесах.
Просторный салон.
Возьми почти любую вещь в нашем мире и найдешь для нее «роскошный» аналог. Показательным примером в этом отношении являются автомобили. Количество роскошных, дорогих, а то и выпущенных в нескольких экземплярах авто ничуть не меньше тех, что каждый год выводиться компаниями-производителями в серийное производство. Не исключение в этом деле и то, что должны тягать за собой машины, а именно – дома на колесах. Сегодня речь пойдет о Airstream Globetrotter, великолепному перезапуску одного из самых известных домов на колесах.
Есть все что нужно.
Начать стоит с дизайна, внешнего и внутреннего. Кузов Airstream Globetrotter – это одна большая отсылка к «классическим» туристическим трейлерам, за исключением того факта, что новинка буквально блестит. Изящность форм, расположение окон и технических элементов – все это дань памяти тому, как делали дома на колесах раньше. Однако, в полной мере красота трейлера раскрывается только после проникновения внутрь прицепа.
Кухня, спальня, туалет.
Легкость и чистота царят внутри. В распоряжении обитателей будет все только самое лучшее и современное. Само собой в перезапущенном Airstream есть все необходимое для комфортной жизни и досуга: кухня и все соответствующие принадлежности, в частности плита на несколько конфорок, морозильная и холодильная камеры. Имеет туалет, душевая кабинка, кладовые отделения. Все остальное пространство отведено под гостиное помещение, которое может быть преобразовано в столовую.
Спальня на двух, но в трейлере может жить и шестеро.
В распоряжении путешественников будет удобная спальня. В целом же, дом на колесах создавался с расчётом на жизнь 5-6 постояльцев. Все освещение внутри (и снаружи) дома светодиодное. Есть большой телевизор, система климат контроля и даже точно доступа Wi-Fi.
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