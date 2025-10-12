С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...
  • Елена Каратеева
    Очень полезные советы.40 видов мошеннич...
  • Maxim
    Пивзаводы выпускали газировку по плану: каждый год - другая, за своё детство - попробовал все. Когда Никсон прилетал ...Как делалась сове...

Экстремальные арктические серферы

Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг.

Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии.



Экстремальные арктические серферы

Лофотенские острова, Норвегия. Температура океана составляет 6-7°C, температура воздуха — около 0°C.

Экстремальные арктические серферы

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.

Экстремальные арктические серферы

Считается, что залив Unstad Bay, имеющий одни из самых красивых пейзажей в Скандинавии.

Экстремальные арктические серферы

Инструктаж. Необычно видеть доски для серфинга, лежащие в сугробе.

Экстремальные арктические серферы

Поплыли.

Экстремальные арктические серферы

Северные красоты и северное сияние.

Экстремальные арктические серферы

Серфинг на закате.

Экстремальные арктические серферы

Главное — поймать волну на заснеженном берегу.

Экстремальные арктические серферы

Дом и вид из окна на Unstad — одно из своих более известных местоположений для серфинга.

Экстремальные арктические серферы

Туман и горы.

Экстремальные арктические серферы

Пони на Лофотенских островах, 8 марта 2016.

Экстремальные арктические серферы

Ласка. Суровые, но красивые места.

Экстремальные арктические серферы

Подглядывает.

Экстремальные арктические серферы

В русском языке очень часто острова называются «Лофонтенскими».

Экстремальные арктические серферы

Северные волны на пляже в Флакстаде.

Экстремальные арктические серферы

А вот и экстремальные арктические серферы, Флакстад, Норвегия.

Экстремальные арктические серферы

Экстремальные арктические серферы

Не так-то просто зайти здесь в воду.

Экстремальные арктические серферы

Северное сияние, Флакстад, Норвегия.

Экстремальные арктические серферы

Традиционная норвежская церковь, Флакстад, Норвегия.

Экстремальные арктические серферы

Традиционная рыбацкая деревушка на Лофотенских островах. Хотели бы здесь жить?

Экстремальные арктические серферы

Два серфера заходят в ледяную воду.

Экстремальные арктические серферы

Сёрфер и северное сияние на Лофотенских островах.


Экстремальные арктические серферы

Поймали волну.

Экстремальные арктические серферы

Экстремальные арктические серферы

Инструктаж начинающих сёрферов на Лофотенских островах, 9 марта 2016.

Экстремальные арктические серферы

Экстремальные арктические серферы

Лофотенские острова, 9 марта 2016.

Экстремальные арктические серферы

Экстремальные арктические серферы

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
традиционная норвежская церковь, норвегия
наверх