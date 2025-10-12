Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг.
Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии.
Лофотенские острова, Норвегия. Температура океана составляет 6-7°C, температура воздуха — около 0°C.
Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.
Считается, что залив Unstad Bay, имеющий одни из самых красивых пейзажей в Скандинавии.
Инструктаж. Необычно видеть доски для серфинга, лежащие в сугробе.
Поплыли.
Северные красоты и северное сияние.
Серфинг на закате.
Главное — поймать волну на заснеженном берегу.
Дом и вид из окна на Unstad — одно из своих более известных местоположений для серфинга.
Туман и горы.
Пони на Лофотенских островах, 8 марта 2016.
Ласка. Суровые, но красивые места.
Подглядывает.
В русском языке очень часто острова называются «Лофонтенскими».
Северные волны на пляже в Флакстаде.
А вот и экстремальные арктические серферы, Флакстад, Норвегия.
Не так-то просто зайти здесь в воду.
Северное сияние, Флакстад, Норвегия.
Традиционная норвежская церковь, Флакстад, Норвегия.
Традиционная рыбацкая деревушка на Лофотенских островах. Хотели бы здесь жить?
Два серфера заходят в ледяную воду.
Сёрфер и северное сияние на Лофотенских островах.
Поймали волну.
Инструктаж начинающих сёрферов на Лофотенских островах, 9 марта 2016.
Лофотенские острова, 9 марта 2016.
