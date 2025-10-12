Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг.



Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии.

Лофотенские острова, Норвегия. Температура океана составляет 6-7°C, температура воздуха — около 0°C.Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.Считается, что залив Unstad Bay , имеющий одни из самых красивых пейзажей в Скандинавии.Инструктаж. Необычно видеть доски для серфинга, лежащие в сугробе.Поплыли.Северные красоты и северное сияние. Серфинг на закате.Главное — поймать волну на заснеженном берегу.Дом и вид из окна на Unstad — одно из своих более известных местоположений для серфинга.Туман и горы . Пони на Лофотенских островах, 8 марта 2016.Ласка. Суровые, но красивые места.Подглядывает.В русском языке очень часто острова называются «Лофонтенскими».Северные волны на пляже в Флакстаде.А вот и экстремальные арктические серферы, Флакстад, Норвегия.Не так-то просто зайти здесь в воду . Северное сияние, Флакстад, Норвегия.Традиционная норвежская церковь, Флакстад, Норвегия.Традиционная рыбацкая деревушка на Лофотенских островах. Хотели бы здесь жить?Два серфера заходят в ледяную воду.Сёрфер и северное сияние на Лофотенских островах.Поймали волну.Инструктаж начинающих сёрферов на Лофотенских островах , 9 марта 2016.Лофотенские острова, 9 марта 2016.