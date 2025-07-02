Забытый советский напиток: почему ацидофилин не был так популярен в СССР

В далекие 1969 годы, когда здоровый образ жизни и правильное питание только начинали проникать в сознание людей, один журнал обозревал ассортимент кисломолочных продуктов, доступных советским потребителям. Этот журнал «Здоровье» с энтузиазмом рассказывал о пользе кефира, ряженки, сметаны и варенца.
Тогда автор удивлялся, почему ацидофилин не пользуется таким большим спросом среди населения. В свою очередь, он объяснял это низкой востребованностью, которая влияла на количество выпускаемой продукции. Однако, несмотря на относительное низкое внимание, уделенное ацидофилину, этот кисломолочный напиток имел свои свойства и особенности. Они делали его уникальным в сравнении с другими продуктами. Например, ацидофилин был богат полезными микроорганизмами, которые могли положительно влиять на микрофлору кишечника и укреплять иммунную систему человека.
Этот напиток положительно сказывается на здоровье человека
Принято считать, что этот необычный напиток появился впервые в продаже в СССР, так как именно здесь власти решили наладить его производство. Позже этот напиток начали продавать и в других странах. Ацидофилин производили строго по ГОСТу. Именно там были прописаны все нормы, начиная от цвета и заканчивая вкусом, а также там обязательно было указано то, что должно входить в состав продукции.
Оказывается, что этот напиток был очень полезен для организма человека. Эксперты в области медицины рекомендовали многим советским гражданам его к употреблению, ведь он считался диетическим. Его употребляли не только взрослые, но и дети, причем многие пили его даже в профилактических целях. А ещё существовало несколько типов этого напитка. В магазинах можно было обнаружить ацидофилин, который был сделан на основе жирного молока и обезжиренного.
Существовало несколько видов ацидофилина
Вплоть до 60-х годов прошлого столетия в магазине можно было встретить несколько видов этого напитка. Но они отличались не только жирностью. Также в продаже можно было обнаружить напитки с различными добавками. Так, например, в ацидофилин добавляли сахар, ваниль, корицу и другие пряности. Но позже с прилавков исчезали все напитки с добавками. Власть пришла к выводу, что нужно оставить лишь ацидофилин с сахаром. Вы спросите: почему? Всё достаточно просто. Этот напиток не пользовался огромной популярностью, и советские граждане покупали его очень редко. Тогда правительство понимало, что использовать добавки для производства этого продукта нецелесообразно.
А из чего же готовили этот диетический напиток? Процесс его приготовления начинался с использования пастеризованного молока, которое подвергалось сквашиванию с помощью культур ацидофильной палочки. Благодаря этому, молоко претерпевало трансформацию, превращаясь в плотный, нежный сгусток. Потом нужно было взболтать сгусток, придавая ему однородную консистенцию, чтобы он стал похож на жидкую сметану. Цвет ацидофилина – это нежный молочно-белый оттенок. Но самое интересное – это его аромат, который напоминал о свежести и натуральности. А если попробовать ацидофилин, то можно ощутить его приятную кислинку. Этот легкий кисломолочный оттенок добавлял уникальности и особой привлекательности этому продукту.
Готовили этот напиток с использованием пастеризованного и стерилизованного молока
Но даже несмотря на такой интересный вкус, особой популярностью напиток не пользовался. Но зато огромный спрос был на ацидофильную пасту. Несомненно, она была схожа с напитком, но лишь в некоторых этапах процесса приготовления. Конечный результат был совершенно иным. Внешне паста была очень похожа на сметану, но вкус и аромат действительно могли удивить. Например, в магазинах можно было приобрести даже сладкую пасту. В её составе был не только сахар, но и другие добавки. Часто туда добавляли джем, мед, цукаты… В общем всё, что делало этот продукт в разы вкуснее.Конечно, такая паста считалась лечебной, но несмотря на это, ее употребляли даже здоровые граждане. Но был один и минус у этого продукта — его не всегда можно было обнаружить на полках магазина.
Ацидофильная паста
Если эту пасту всё же можно было найти в магазине, то продавали ее чаще всего в стеклянных банках, хотя позже появились и другие упаковки. Например, для этого начали использовать даже пластиковые емкости. При этом совершенно понятно, что этот продукт действительно был натуральным. Оказывается, что паста, приготовленная из стерилизованного молока, хранилась около 10 дней, а вот из пастеризованного всего 2 дня. Но даже несмотря на такие короткие сроки хранения, пасту активно покупали многие советские граждане.
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