10 автомобилей BMW, которые чаще всего хвалят знатоки марки и эксперты

Автомобили BMW прочно ассоциируются с понятием немецкого качества и надежности. Стоит ли удивляться тому, что у «баварцем» совершенно особенная репутация на рынке. Само собой, среди всех выпущенных предприятием автомобилей, есть как не очень удачные модели, так и те, что помнят и уважают даже спустя многие десятилетия.
1. BMW 328
Машина собрала множество наград. ¦ Фото: conceptcarz.com.
Один из старейших автомобилей «Баварии», выпущенный в 1936 году. Модель предназначалась для спортивных автогонок и не раз становилась победителем разнообразных престижных соревнований. Оснащалась 328-ая двигателем на 2 литра мощностью 79 лошадиных сил. Для того времени авто было настоящим техническим чудом.
2. BMW 3.0 CSL
Отличный был автомобиль. ¦ Фото: carthrottle.com.
Еще один спортивный автомобиль от BMW, созданный специально для гонок, но на сей раз из 1972 года. Ездило авто на 3-литровом двигателе (позднее на 3.2-литровом). Главной особенностью данного авто было то, что оно получило невероятно легкий кузов.
3. BMW 1-series M coupe
Пример хорошего возвращения на рынок. ¦ Фото: fozzcar.com.
Возвращение компактных купе-автомобилей баварцев случилось в 2011 году. Данный автомобиль стал духовным приемником BMW 2002 Turbo. Широкая колесная база и куда более широкий кузов, чем у всех похожих моделей «Баварии», которые были выпущены до этого. Несмотря на это, машина получила весьма скромный вес – 1496 кг.
4. BMW 2002 Turbo
Необычный для своего времени автомобиль. ¦ Фото: andropalace.us.
В далеком 1973 году на рынке появился очень «специальный» автомобиль BMW. Упоминания 02-ой заслуживает хотя бы потому, что на момент своего выхода произвел едва ли не новую техническую революцию в автомобилестроении, насколько интересны и прогрессивны были решения, использованные в его конструкции. Именно благодаря этому авто баварцы смогли создать успешную 3-серию.
5. BMW Z8
Редкая птица. ¦ Фото: regprofi.pro.
Данный родстер выпускался всего четыре года, однако, несмотря на это смог завоевать любовь и признание водителей. Комплектовался роскошный автомобиль 4.9-литровым V8 двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Конечно, модель стоила не мало, однако свою цену авто отбивало полностью! Авто даже в кино появилось в фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало».
6. BMW i8
Выглядит круто. ¦ Фото: rock-cafe.info.
Можно с уверенностью сказать, что i8 стал одним из лучших гиперкаров в истории, благодаря отличному сочетанию того, что под капотом и того, что в салоне. Автомобиль – инженерное чудо BMW. Оснащался гиперкар 1.5-литровым турбированным двигателем, который работал в паре с электросиловой установкой. До 100 км/ч разгоняется за 3.1 секунды.
7. BMW M5 (E34)
Отличный автомобиль. ¦ Фото: autoxtc.co.uk.
Многие эксперты в области автомобилей называют M5 лучшим BMW за всю историю компании. Это громкий титул, однако, во многом машина его полностью оправдывает. Дело в том, что у M5 были все «ингредиенты» для достижения высочайшей производительности. Мощный 3.6-литровый двигатель дающий 310 л.с, механическая коробка передач и задний привод. Позднее машина получила еще большее внушительную начинку.
8. BMW 507
Стильный и мощный автомобиль. ¦ Фото: supercars.net.
Автомобиль, который покоряет не свой производительностью, а красотой. Можно с уверенностью сказать, что 507-ой – это один из самых красивых автомобилей «Баварии» за всю историю. Под капотом у этой машины также все хорошо. Авто комплектовалось 3.2-литровым V8 двигателем. Тираж автомобилей был весьма скромным. С конвейера сошло только 257 таких BMW.
9. BMW M3 (E30)
Отличная машина. ¦ Фото: vehiclejar.com.
Нельзя просто так завести речь о BMW не вспомнить про знаменитую модель M3 (E30). Многие скажут, что именно это авто – самая удачная машина предприятия. В базовой версии M3 с кузовом Е30 получил 2.3-литровый двигатель мощностью 210 л.с. Первоначально авто не было серийным, однако постепенно руководство компании все-таки решило заняться широким производством. Тогда же кузов машины претерпел некоторые изменения, а начинка получила обновление.
10. BMW M1
Достойная машина. ¦ Фото: drive-my.com.
В начале 1980-х годов компания BMW представила свой первый суперкар. Им стала модель М1, двухместный автомобиль, который поначалу проектировался, как гоночный. Двигатель у авто располагался в задней части. Это был 3.5-литровый V6 с мощностью 273 лошадиные силы. Впечатляющий результат на момент появления машины.
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