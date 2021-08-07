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10 автомобилей BMW, которые чаще всего хвалят знатоки марки и эксперты


10 автомобилей BMW, которые чаще всего хвалят знатоки марки и эксперты

Автомобили BMW прочно ассоциируются с понятием немецкого качества и надежности. Стоит ли удивляться тому, что у «баварцем» совершенно особенная репутация на рынке. Само собой, среди всех выпущенных предприятием автомобилей, есть как не очень удачные модели, так и те, что помнят и уважают даже спустя многие десятилетия.

1. BMW 328


Машина собрала множество наград. ¦ Фото: conceptcarz.com.

Машина собрала множество наград. ¦ Фото: conceptcarz.com.

 

Один из старейших автомобилей «Баварии», выпущенный в 1936 году. Модель предназначалась для спортивных автогонок и не раз становилась победителем разнообразных престижных соревнований. Оснащалась 328-ая двигателем на 2 литра мощностью 79 лошадиных сил. Для того времени авто было настоящим техническим чудом.

2. BMW 3.0 CSL


Отличный был автомобиль. ¦ Фото: carthrottle.com.

Отличный был автомобиль. ¦ Фото: carthrottle.com.

 

Еще один спортивный автомобиль от BMW, созданный специально для гонок, но на сей раз из 1972 года. Ездило авто на 3-литровом двигателе (позднее на 3.2-литровом). Главной особенностью данного авто было то, что оно получило невероятно легкий кузов.

3. BMW 1-series M coupe


Пример хорошего возвращения на рынок. ¦ Фото: fozzcar.com.

Пример хорошего возвращения на рынок. ¦ Фото: fozzcar.com.

 

Возвращение компактных купе-автомобилей баварцев случилось в 2011 году. Данный автомобиль стал духовным приемником BMW 2002 Turbo.
Широкая колесная база и куда более широкий кузов, чем у всех похожих моделей «Баварии», которые были выпущены до этого. Несмотря на это, машина получила весьма скромный вес – 1496 кг.

4. BMW 2002 Turbo


Необычный для своего времени автомобиль. ¦ Фото: andropalace.us.

Необычный для своего времени автомобиль. ¦ Фото: andropalace.us.

 

В далеком 1973 году на рынке появился очень «специальный» автомобиль BMW. Упоминания 02-ой заслуживает хотя бы потому, что на момент своего выхода произвел едва ли не новую техническую революцию в автомобилестроении, насколько интересны и прогрессивны были решения, использованные в его конструкции. Именно благодаря этому авто баварцы смогли создать успешную 3-серию.

5. BMW Z8


Редкая птица. ¦ Фото: regprofi.pro.

Редкая птица. ¦ Фото: regprofi.pro.

 

Данный родстер выпускался всего четыре года, однако, несмотря на это смог завоевать любовь и признание водителей. Комплектовался роскошный автомобиль 4.9-литровым V8 двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Конечно, модель стоила не мало, однако свою цену авто отбивало полностью! Авто даже в кино появилось в фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало».

6. BMW i8


Выглядит круто. ¦ Фото: rock-cafe.info.

Выглядит круто. ¦ Фото: rock-cafe.info.

 

Можно с уверенностью сказать, что i8 стал одним из лучших гиперкаров в истории, благодаря отличному сочетанию того, что под капотом и того, что в салоне. Автомобиль – инженерное чудо BMW. Оснащался гиперкар 1.5-литровым турбированным двигателем, который работал в паре с электросиловой установкой. До 100 км/ч разгоняется за 3.1 секунды.

7. BMW M5 (E34)


Отличный автомобиль. ¦ Фото: autoxtc.co.uk.

Отличный автомобиль. ¦ Фото: autoxtc.co.uk.

 

Многие эксперты в области автомобилей называют M5 лучшим BMW за всю историю компании. Это громкий титул, однако, во многом машина его полностью оправдывает. Дело в том, что у M5 были все «ингредиенты» для достижения высочайшей производительности. Мощный 3.6-литровый двигатель дающий 310 л.с, механическая коробка передач и задний привод. Позднее машина получила еще большее внушительную начинку.

8. BMW 507


Стильный и мощный автомобиль. ¦ Фото: supercars.net.

Стильный и мощный автомобиль. ¦ Фото: supercars.net.

 

Автомобиль, который покоряет не свой производительностью, а красотой. Можно с уверенностью сказать, что 507-ой – это один из самых красивых автомобилей «Баварии» за всю историю. Под капотом у этой машины также все хорошо. Авто комплектовалось 3.2-литровым V8 двигателем. Тираж автомобилей был весьма скромным. С конвейера сошло только 257 таких BMW.

9. BMW M3 (E30)


Отличная машина. ¦ Фото: vehiclejar.com.

Отличная машина. ¦ Фото: vehiclejar.com.

 

Нельзя просто так завести речь о BMW не вспомнить про знаменитую модель M3 (E30). Многие скажут, что именно это авто – самая удачная машина предприятия. В базовой версии M3 с кузовом Е30 получил 2.3-литровый двигатель мощностью 210 л.с. Первоначально авто не было серийным, однако постепенно руководство компании все-таки решило заняться широким производством. Тогда же кузов машины претерпел некоторые изменения, а начинка получила обновление.

10. BMW M1


Достойная машина. ¦ Фото: drive-my.com.

Достойная машина. ¦ Фото: drive-my.com.

 

В начале 1980-х годов компания BMW представила свой первый суперкар. Им стала модель М1, двухместный автомобиль, который поначалу проектировался, как гоночный. Двигатель у авто располагался в задней части. Это был 3.5-литровый V6 с мощностью 273 лошадиные силы. Впечатляющий результат на момент появления машины.

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10 автомобилей BMW, которые чаще всего хвалят знатоки марки и эксперты

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10 автомобилей BMW, которые чаще всего хвалят знатоки марки и экспертыПодписаться на мой Instagram
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