Воспользуйтесь этим оригинальным лайфхаком и скажете спасибо! Для повторения нужен только кусочек мыла и упаковка гвоздики.
Mr.
Что понадобится:
кусок любого мыла с приятным ароматом;
упаковка гвоздики;
одноразовая медицинская маска.
Вставьте в мыло гвоздику — столько, сколько поместится с одной стороны.
Как и для чего это использовать? Во-первых, такой кусочек можно положить возле открытого окна: у вас в доме не будет насекомых, даже если нет москитной сетки. Бонус — приятный аромат в комнате!
Во-вторых, такой ароматный кусочек мыла с гвоздикой устранит неприятный запах в шкафчике с обувью.
В-третьих, запаха гвоздики боится моль, а значит, такой кусочек очень пригодится в шкафу с вещами. Опять-таки, бонус — приятный аромат мыла.
Просто для ароматизации ванной комнаты можно поставить мыло с гвоздикой возле раковины.
Наконец, последний способ — это поместить кусочек мыла с гвоздикой в разрезанную одноразовую медицинскую маску. Завязать.
И подвесить внутри бачка унитаза. Такое средство не только устранит неприятный запах, но и будет автоматически очищать унитаз при каждом смыве воды!
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Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит
Воспользуйтесь этим оригинальным лайфхаком и скажете спасибо! Для повторения нужен только кусочек мыла и упаковка гвоздики.
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