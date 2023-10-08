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Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Воспользуйтесь этим оригинальным лайфхаком и скажете спасибо! Для повторения нужен только кусочек мыла и упаковка гвоздики.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивитMr. 

Что понадобится:

кусок любого мыла с приятным ароматом;

упаковка гвоздики;

одноразовая медицинская маска.

Вставьте в мыло гвоздику — столько, сколько поместится с одной стороны.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Как и для чего это использовать? Во-первых, такой кусочек можно положить возле открытого окна: у вас в доме не будет насекомых, даже если нет москитной сетки. Бонус — приятный аромат в комнате!

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Во-вторых, такой ароматный кусочек мыла с гвоздикой устранит неприятный запах в шкафчике с обувью.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

В-третьих, запаха гвоздики боится моль, а значит, такой кусочек очень пригодится в шкафу с вещами. Опять-таки, бонус — приятный аромат мыла.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Просто для ароматизации ванной комнаты можно поставить мыло с гвоздикой возле раковины.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Наконец, последний способ — это поместить кусочек мыла с гвоздикой в разрезанную одноразовую медицинскую маску. Завязать.

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

И подвесить внутри бачка унитаза. Такое средство не только устранит неприятный запах, но и будет автоматически очищать унитаз при каждом смыве воды!

Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит
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