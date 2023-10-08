Попробуйте вставить гвоздику в мыло. Результат Вас очень удивит

Воспользуйтесь этим оригинальным лайфхаком и скажете спасибо! Для повторения нужен только кусочек мыла и упаковка гвоздики.



Mr.



Что понадобится:



кусок любого мыла с приятным ароматом;



упаковка гвоздики;



одноразовая медицинская маска.



Вставьте в мыло гвоздику — столько, сколько поместится с одной стороны.







Как и для чего это использовать? Во-первых, такой кусочек можно положить возле открытого окна: у вас в доме не будет насекомых, даже если нет москитной сетки. Бонус — приятный аромат в комнате!







Во-вторых, такой ароматный кусочек мыла с гвоздикой устранит неприятный запах в шкафчике с обувью.







В-третьих, запаха гвоздики боится моль, а значит, такой кусочек очень пригодится в шкафу с вещами. Опять-таки, бонус — приятный аромат мыла.







Просто для ароматизации ванной комнаты можно поставить мыло с гвоздикой возле раковины.







Наконец, последний способ — это поместить кусочек мыла с гвоздикой в разрезанную одноразовую медицинскую маску. Завязать.







И подвесить внутри бачка унитаза. Такое средство не только устранит неприятный запах, но и будет автоматически очищать унитаз при каждом смыве воды!





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