Как подделывали еду сто с лишним лет назад:Конфеты с купоросом,масло из собаки и другие «деликатесы»

Девятнадцатый век многим кажется веком искренности, чистоты и натуральных продуктов — однако уже в девятнадцатом веке фабриканты и мелкие предприниматели начали массово подделывать всё и вся. И в первую очередь — продукты питания, так что, зная состав, житель двадцать первого века ни за что бы не взял в рот еду, которую спокойно покупали и использовали домохозяйки и холостяки чуть больше ста лет назад.
Чай и кофе
Больше всего доставалось, кажется, этим напиткам. В лучшем случае под видом неиспользованного чая можно было купить спитой, собранный по заварочным чайникам в кабаке и высушенный. Молотый кофе смешивали с жареной ячменной мукой, желудями, дубовой корой или цикорием, причём порой в таких пропорциях, что получившийся напиток трудно было бы обозначать даже как кофе с добавками — скорее, это были добавки с кофе. Подделывали и цикорий, разводя его жареной мукой и толчёным кирпичом.
Всё, что рекламируется на этой картинке, очень охотно подделывалось.
В чай в лучшем случае добавляли травы и овощи, популярные в народе для заваривания, вроде ферментированного кипрея или подсушенной в печи морковной стружки, в худшем — ржавые опилки или даже свинец, чтобы увеличить вес, а значит, и цену за горсточку чая (как правило, то и другое выпадало в осадок на дно заварочного чайника). Кофейные зёрна тоже могли быть опасны. Известен случай, когда накрыли притон, в котором их лепили из теста грязные, больные бродяги. В другой раз так и не удалось посадить производителей гипсовых зёрен кофе, окрашенных настоящим, но месяцами стоящим холодным кофе — они не забывали писать, что их продукт является не больше, чем игрушкой. Но таким невзрачным шрифтом, что этого никто не замечал.
Чай и другие продукты подделывали не только в России — во всей Европе, и поваренные книги Викторианской Англии точно так же, как выпущенные на русском языке, содержали объёмные разделы по выявлению подделок, особенно — опасных для здоровья.
Для удобства мошенников некая немецкая фирма выпустила станок, на котором можно было лепить кофейные зёрна, неотличимые от настоящих, из чего угодно. Когда в российской прессе вышла разоблачительная статья, издание, опубликовавшее её, завалили письмами купцы — интересовались, где этот станок можно заказать.
Государственные проверки молотого кофе не обнаружили чистого продукта.
Хлеб, молоко, масло
Три самых популярных продукта подделывали самыми разными способами. Молоко могли долить меловым раствором, добавив жирности разболтанными бараньими мозгами; в сливки тоже добавляли мел. Могли молоко разводить также крахмалом и клеем, но покупательницы приловчились носить с собой йод — крахмал им выявить было очень легко; разводили молоко порой просто мыльной водой. Использовался и консервант — чтобы молоко подолгу не скисало, в него добавляли соду. В хлебе часть муки могла быть сделана из семян сорных трав, порой даже ядовитых, или же её вовсе заменяли гипсом.
Сливочное масло, которое использовалось намного охотнее растительного, к концу двадцатого века стали всё чаще подменять низкокачественными сортами маргарина, порой даже сделанными на основе… собачьего жира. Хотя в ход мог пойти говяжий или бараний топлёный жир, подкрашенный растительным маслом. Однако использование говяжьего жира вместо собачьего не означало хоть сколько-то приличного вкуса — готовился такой маргарин в вопиюще антисанитарных условиях, что выявили многочисленные проверки.
Интересно, что для подделки сливочного масла использовали и кокосовое, которое считалось намного хуже. Впрочем, за этим названием скрывалось чаще всего обычное пальмовое масло.
Честный маргарин тоже существовал. Но не факт, что условия его производства не были антисанитарными.
Лакомства для взрослых и детей
Самым популярным видом сластей были сахар (да, он для многих был именно лакомством), леденцы монпансье, мёд и горячий шоколад. Всё это активно обрабатывалось и разбавлялось ради выгоды. Молотый сахар разбавляли крахмалом, сахарные головы обрабатывали раствором синьки для «вкусного» цвета и дополнительной тяжести.
Настоящее монпансье было дорогим — оно делалось из сахара и растительных красителей, которые завозили из-за границы. Изготовители фальшивок, не стесняясь, продавали бедноте леденцы, подкрашенные медным купоросом, ярь-медянкой (на основе мышьяка), киноварью и лазурью. От поддельных конфет умерло столько людей, что было открыто расследование (а многие мошенники ведь так никогда и не попадали во внимание полиции), и изготовителей осудили на долгие годы каторги.
В настоящих леденцах использовали красители растительного происхождения, в том числе фруктовые и овощные соки.
Мёд делали из подкрашенного сиропа, и опасен он был тем, что его изготавливали повсеместно в антисанитарных условиях. а в Англии в то же время был куда популярнее малиновый джем — и его тоже делали из сиропа, подкрашенного свёклой, а чтобы джем казался настоящим, добавляли «косточки» — крошечные древесные опилки.
Постоянно подделывали или обрабатывали такие «взрослые лакомства», как пиво, вино и икру волжских рыб. Икру вымачивали в пиве, отчего она становилась крупнее и тяжелее, но практически не меняла вкусовых свойств — зато расходовалась в ресторанах куда экономнее. Натуральное вино в ресторанах и лавках можно было обнаружить крайне редко, чаще всего под видом крымских и заграничных вин продавали разбавленный, подслащенный, подкрашенный спирт сомнительного происхождения. Пиво в лучшем случае подкрашивали жжённым сахаром (в народе тёмное пиво ценилось больше), а могли разбавлять мыльным раствором и другими присадками, смягчая затем вкус глицерином.
Торговец квасом.
Подделывали и квас — что хлебный, что ягодный, используя искусственную смесь на основе сахарина, подкрашенную анилиновой краской. От иного пива с квасом люди помирали, но мошенников это не смущало, в отличие от правительства и полиции. В прокисшее пиво, чтобы «спасти вкус», кидали известь, что тоже было небезвредно. Опасен был, кстати, и такой простой продукт, как уксус — в его раствор добавляли серной кислоты «для крепкости».
Чашечка горячего шоколада, купленная в кофейне, могла состоять преимущественно из разведённой жирной глины и цикория и содержать только немного какао — для запаха. Вкус перебивался большим количеством сахара.
По цене чашечки горячего шоколада нормально было напиться грязи.
Насколько распространены были подделки?
Вот данные по одной только Российской Империи. Проведённые в начале двадцатого века экспертизы молотого кофе показали, что практически все пробы содержат от 30 до 70 процентов сторонних примесей, и это не считая откровенных стопроцентных подделок. В конце девятнадцатого века Москва каким-то образом вывозила на продажу почти вдвое больше вина, чем ввозила — а ведь её трудновато назвать винодельческим регионом!
Найти чистое сливочное масло любого сорта в начале двадцатого века в России было уже практически невозможно. Крестьяне редко где его делали, а большие заводы полностью перешли на фальсификат, в лучшем случае добавляя к маслу более дешёвые примеси. И купцы, и производители. и чиновники признавали единодушно: маслодельческое производство в России фактически не существует и вряд ли может быть восстановлено в ближайшее время.
Российский рынок захлебнулся фальшивым вином.
Огромный скандал случился в девяностых годах девятнадцатого века при проверке муки, которую государство закупило в качестве ссуды для крестьян из пострадавших от засухи районов: в ней обнаружилось от 17% до 60% молотого семени куколя, ядовитого сорного растения. Иначе, как отравой, эту муку назвать было нельзя.
Текст: Лилит Мазикина.
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