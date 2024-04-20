Как подделывали еду сто с лишним лет назад:Конфеты с купоросом,масло из собаки и другие «деликатесы»

Чай и кофе

Всё, что рекламируется на этой картинке, очень охотно подделывалось.

Государственные проверки молотого кофе не обнаружили чистого продукта.

Хлеб, молоко, масло

Честный маргарин тоже существовал. Но не факт, что условия его производства не были антисанитарными.

Лакомства для взрослых и детей

В настоящих леденцах использовали красители растительного происхождения, в том числе фруктовые и овощные соки.

Торговец квасом.

По цене чашечки горячего шоколада нормально было напиться грязи.

Насколько распространены были подделки?

Российский рынок захлебнулся фальшивым вином.