От Антарктиды откололся айсберг площадью больше, чем две Москвы

Ученые ждали этого давно – и вот свершилось: один из крупнейших айсбергов в истории наконец откололся от шельфового ледника Ларсен С в Западной Антарктиде. Его вес – триллион тонн, высота – 190 м, а площадь – 5800 кв. км. Это больше, чем две Москвы! Что же будет с отколовшимся айсбергом дальше?







Площадь ледника Ларсен С теперь сократилась примерно на 10 процентов.







Новый айсберг, который ученые назвали A68, является одним из десяти крупнейших айсбергов, когда-либо зафиксированных в истории.

Откол произошел в период с 10 по 12 июля, когда тоненькая «ниточка» шириной 5 км, связывающая Ларсен С и А68, наконец порвалась.За процессом образования 200-километровой трещины ученые с помощью спутников наблюдали давно, и давно смоделировали то, как будет происходить откол айсберга.Теперь их задача – наблюдать за ним и за оставшейся частью нестабильного ледника Ларсен С.Этот ледовый щит сдерживает стекание подтаявших вод материковых ледников в океан. Если его окончательно не станет, уровень воды в мировом океане может подняться примерно на 10 см.Подтаивание и растрескивание шельфовых ледников Антарктиды, несомненно, связано с изменением климата, считает профессор Дэвид Вон, ученый-гляциолог. По его словам, в настоящее время нет очевидных сигналов о том, что глобальное потепление разрушит всю Антарктиду.Однако разрушение антарктических шельфовых ледников начиная со второй половины 20 века заметно усилилось и ускорилось. Так, полностью разрушились ледники Ларсен А и Ларсен B.Полярные регионы управляют земными океанами и атмосферой. Плюс к тому, потепление в Антарктиде пагубно скажется на животных, традиционно там обитающих. Все это не может не волновать.По поводу нового айсберга ученые говорят следующее: пока трудно точно предсказать дальнейшее развитие событий. Он может остаться монолитом, но, скорее всего, расколется на фрагменты, которые могут быть частично унесены в теплые воды. А потерявший свой кусочек шельфовый ледник может как распадаться дальше, так и «регенерировать», нарастив новый лед взамен старого . Мнения на этот счет разделились.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)