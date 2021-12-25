Новогодняя открытка ручной работы: приятный знак внимани

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Новогодние открытки по-прежнему пользуются популярностью и приносят адресатам не меньше радости, чем подарки в коробках. Традиционные красочные карточки с душевными пожеланиями и поздравлениями видоизменяются из года в год, однако их роль незаменима – дарить радость и положительные эмоции людям.

Особого внимания заслуживают открытки ручной работы. Для их изготовления сегодня используют разноцветные фетры, декоративную бумагу, фольгу, высечки и не только. А самые популярные техники, в которых создают поздравительные открытки умелые рукодельницы и новички, это скрапбукинг и декупаж.

Далее мы поделимся с вами оригинальными идеями поздравительных открыток на Рождество и Новый Год.

Открытка с оленем

Посмотрите на фото-пример авторской открытки, и примите решение повторить готовую идею, и внести в нее что-то свое, необычное.

Для изготовления такой открытки вам понадобится:



плотный картон или бумага для рукоделия;



высечки;



значки;



топперы;



кружева;



ленты;



фоамиран и другой декор.



Остановимся немного на фоамиране, поскольку он невероятно уникальный материал для творчества. Он широко используется во флористике, однако, и в качестве декоративного материала, проявил себя великолепно. Из него можно делать разнообразные элементы декора, а также использовать как основу.

Чтобы соединить все элементы будущей картинки в общую композицию, используйте клеевой пистолет - https://100idey.com.ua/kleevye-pistolety/. С его помощью можно легко наносить клей точечно, не пачкая им соседние элементы декора и материалы вокруг.

Первым делом продумайте, как должна выглядеть открытка и разложите все ее составляющие так, чтобы в процессе работы было легко понять, что за чем следует приклеить на основу.

В процессе создания открытки, естественно, решения могут меняться, и это абсолютно нормально. Не придерживайтесь шаблонов и не ограничивайтесь рамками. Создавайте открытку. Ориентируясь на собственное воображение.

Открытка со снегирями

Для создания этой открытки автором были использованы такие материалы:



бумага для скрапбукинга;



картинка со снегирями;



высечки снежинок;



высечки еловых веточек;



стразы;



искусственный бутон розы.



На фото примере видно, как слой за слоем на открытке наложены все вышеперечисленные составляющие элементы. Их порядок, разумеется, можно менять. Ровно, как можно менять и заготовки для открыток.

Как видите, изготовить поздравительную открытку к праздникам совсем не сложно. Желаем вам интересных идей и много красивых открыток!