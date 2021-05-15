5 способов завязать палантин

Палантин — это яркий аксессуар, который может идеально дополнить весенний или осенний образ. Завязать палантин можно несколькими оригинальными способами, о которых подробнее далее в статье.

1. Женственный вариант: палантин, накинутый на плечи

Этот вариант завязывается обычным узлом, но в отличие от классического варианта концы не опускаются свободно вниз, а накидываются на плечи. Получается очень романтичный и женственный вариант, который подходит для вечерних прогулок в холодное время года. Накинутый на плечи таким образом палантин создает дополнительный уют и теплоту.



2. Необычный вариант: палантин, завязанный в узел-косу

Оригинальный вариант узла: сделать обратную петлю на шее, затем перекрутить переднюю часть и пропустить в нее концы палантина. Получается имитация узла-косички, которая смотрится свежо и украшает любой образ.





3. Небрежный стиль: завязываем палантин как арафатку

Этот вариант завязывания палантина напоминает стиль, который популярен для ношения арафатки. Объемная, слегка небрежная передняя часть и концы палантина, свисающие спереди. Хорошо смотрится с верхней одеждой — с пальто, тренчами и жакетами. Вариант можно назвать классическим, потому что он не теряет своей актуальность уже много лет.

4. Оригинальный вариант: палантин, завязанный каскадом

Этот способ похож на узел-косичку. Из палантина нужно сделать петлю, расположив одну часть с одной стороны, а концы — с противоположной. Затем пропустить в образовавшуюся петлю один конец, затем другой, затягивая таким узлом, как показано на фото-примере. Смотрится очень оригинально.

5. Нестареющая классика: палантин, завязанный скрытым узлом

Для этого варианта аксессуар оборачивается вокруг шеи, затем делается узел. Концы свободно свисают вниз на груди, а получившийся узел слегка затягивается и таким образом “уходит” наверх, прячась под объемной частью палантина. Этот вариант легко стилизуется, но лучше всего сочетается с верхней одеждой в деловом и строгом стиле.









Эти способы завязывания палантина несложно освоить: они занимают всего несколько минут, и при этом удачно дополняют образ. Всегда можно найти время и поэкспериментировать с различными вариантами узлов перед зеркалом и найти свой любимый способ ношения палантина.