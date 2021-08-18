Какими были спецэффекты в кино от прошлого века до наших дней

Стоит ли говорить о том, что практически ни один фильм не обходится без спецэффектов, заставляющих зрителя, сидя дома на мягких диванах, поверить в происходящее, при этом позволяя практически каждому из нас стать частью захватывающего сюжета с любимыми персонажами и киногероями. И если с современным кино всё более-менее понятно, потому что гениям инновационных компьютерных технологий подвластно всё.