Какими были спецэффекты в кино от прошлого века до наших дней

Стоит ли говорить о том, что практически ни один фильм не обходится без спецэффектов, заставляющих зрителя, сидя дома на мягких диванах, поверить в происходящее, при этом позволяя практически каждому из нас стать частью захватывающего сюжета с любимыми персонажами и киногероями. И если с современным кино всё более-менее понятно, потому что гениям инновационных компьютерных технологий подвластно всё.
Сегодня любая картинка создаётся при помощи специальных графических программ и прочих современных премудростей, то для большинства так и остаётся загадкой, а как же раньше создавались спецэффекты, будоражащие воображение и сознание зрителя
1. Человек с резиновой головой (1901 год)
Кадр из фильма Человек с резиновой головой.
Отец спецэффектов, французский иллюзионист и пионер кинематографа Жорж Мельес привнёс в новое искусство кино сценическое ноу-хау и чувство чуда, создав кино «невозможного», наполненное алхимиками и хитроумными изобретениями Жюля Верна, бесами и своенравными частями тела, живущими своей собственной жизнью. Его искусство эффектов не ограничивалось так называемыми «трюковыми фильмами», но благодаря своей логике сновидений и технической изобретательности, ему удалось создать множество причудливых сюрреалистических эпизодов, с захватывающим и интригующим сюжетом, от которого мурашки табуном носились по телу. В фильме «Человек с резиновой головой», Мельес вытаскивает из коробки запасную голову и, о боги, только вдумайтесь, надувает её, как воздушный шар, прежде чем передать мехи своему клоуну-двойнику.
2. Путешествие на Луну (1902 год)
Кадр из фильма Путешествие на Луну.
В течение десятилетий, такие режиссёры, как Жорж Мельес искали средства для создания удивительных эффектов в кинематографе, ради которых стоило творить, постоянно экспериментируя. «Путешествие на Луну» использует довольно много сногсшибательных устройств, созданных в театре, но Мельес действительно поразил зрителей невероятными, казалось бы, трансформациями, которым способствуют самые простые кинематографические приёмы: вырезка и склейка. Зонтик астронавта, заложенный в землю пещеры, мгновенно превращается в гигантский гриб (примечание: этот фильм не является научно точным), путём соединения одного снимка с другим. Сегодня этот трюк кажется элементарным, но для неискушённых по тем временам зрителей, это была настоящая магия.
3. Дом с приведениями (1908 год)
Кадр из фильма Дом с приведениями.
Для ранних кинематографистов «Дом с привидениями» был одновременно камерной симфонией и попыткой забить пару жилых комнат декорациями ручной работы. Испанский кинематографист и режиссёр Сегундо де Шомон, уступая в своём мастерстве ранних спецэффектов только Мельесу, бросает длинную анимационную последовательность остановки движения и иллюзию прокатки, тем самым создавая нужный эффект движущихся предметов, нагоняющих страх на зрителя.
4. Фауст (1926 год)
Кадр из фильма Фауст.
В фильме «Фауст» свет и тьма борются за душу человека в воображаемом, призрачном мире миниатюр, гротескных декораций, вынужденных перспектив, марионеток, двойных экспозиций, огненных шаров, клубов дыма и зеркал. И совсем неудивительно, что изображения напоминают гравюры, напечатанные в саже, но при этом их способность транспортировать зрителя в потусторонний мир, созданный Мурнау, не исчезла. Это самая настоящая сценическая магия, сводящая людей того времени с ума, заставляя верить их в то, что алхимия живёт и за пределами экранов.
5. Метрополис (1927 год)
Кадр из фильма Метрополис.
Антиутопический шедевр Фрица Ланга вызвал неоднозначную реакцию критиков и зрителей, когда он был впервые выпущен в 1927 году. И даже спустя несколько десятилетий он и теперь считается одним из самых влиятельных фильмов в кинематографической истории, в немалой степени благодаря своим инновационным спецэффектам. Завораживающий город в стиле арт-деко был построен с нуля с использованием рисованных фонов и трёхмерных миниатюр, и заселён людьми с использованием процесса Шюффтана, методики, которая наклоняет частично отражающие зеркала перед камерой, чтобы объединить ктеров в натуральную величину и миниатюрные модели в единый масштабный кадр. Соответственно, для фильма о футуристическом мире, которым правит богатый тиран из своей личной башни, Метрополис намного опередил своё время, превзойдя все ожидания.
6. Звёздные войны (1977 год)
Кадр из фильма Звёздные войны.
Возможно, вы слышали о маленькой компании FX под названием Industrial Light & Magic, созданной Джорджем Лукасом в 1975 году специально для своей будущей научно-фантастической саги. ILM (во главе с Джоном Дикстрой), кропотливо работая над проектом, построила десятки подробных миниатюр, которые выглядели на порядок реалистичнее, чем у любого предшественника. Отчасти это связано с тем, что многие из них были специально разработаны так, чтобы выглядеть старыми, потрёпанными, избитыми, создавая при этом ту самую футуристическую картинку знакомую многим. Новаторски-инновационная работа над фильмами помогла превратить «Звёздные войны» в феномен смены парадигмы, и компания быстро стала общеизвестной, покорив сердца зрителей ярчайшими картинами с захватывающими сюжетами, которые до сих пор в памяти многих вызывают восторг и восхищение.
7. Кто подставил кролика Роджера? (1988 год)
Кадр из фильма Кто подставил кролика Роджера?
Многие помнят культовый по тем временам анимационный фильм под названием «Кто подставил кролика Роджера?», действие которого разворачиваются в фантастическом Лос-Анджелесе 1940-х годов, эдакий экшен, который с лёгкостью можно отнести к золотому веку крутейших детективных историй, а также американской анимации. И здесь стоит отдать должное легендарному Роберту Земекису, сумевшему объединить живые действия с анимационными персонажами – умопомрачительно сложный процесс, включавший в себя управляемые движением камеры, аниматронные хитрости и более года кропотливого пост-продакшна.
8. Терминатор 2: Судный день (1991 год)
Кадр из фильма Терминатор 2: Судный день.
Легендарный блокбастер, хит 90-х «Терминатор 2: Судный день» до сих пор производит неизгладимое впечатление на большинство зрителей, которые с удовольствием смотрели продолжение фантастической саги о машине-убийце, но на этот раз противостоящей жидкометаллическому призраку Т-1000, способному принимать любую форму. Пожалуй, это был один из самых мощных и выдающихся по тем временам спецэффектов в области CGI, над которым работала целая команда во главе с будущим гуру эффектов «Парка Юрского периода» Стэном Уинстоном. Но помимо компьютерных эффектов, на создание самых шокирующих и броских эпизодов было задействовано огромное количество манекенов и кукол-«двойников», которых в последствии уничтожили в эпизоде, где Саре Коннор снится ядерный взрыв. Прибегая к маленькой уловке и хитрости, команда по гриму и спецэффектам создали копию Сары, обклеив лицо куклы-манекена папье-маше, после чего успешно содрали «кожу» при помощи специальной воздушной пушки. И надо сказать, получилось очень впечатляюще и реалистично. А вот актёру Роберту Патрику, сыгравшему Т-1000 пришлось разгуливать по улицам чуть ли не голышом перед камерами (впоследствии чего поверх человеческой модели, группа компьютерных гениев наложила необходимое изображение) лишь для того, чтобы снять культовый эпизод, где жидкометаллический киборг выходит из полыхающей огнём машины, на создание которого было потрачено не только несколько тысяч человека-часов трудоёмкой компьютерной графики, но и внушительная сумма, составляющая на сегодняшний день примерно десять миллионов долларов.
9. Матрица (1999 год)
Матрица.
Невозможно не упомянуть культовый фильм «Матрица», который впоследствии стал нашумевшей трилогией, принёсшей популярность братьям Вачовски, которые приложили не мало усилий для создания мощнейших и интереснейших спецэффектов, сочетающих в себе не только элементы живого паркура и постановок с боями, а и компьютерную графику, а также сложнейшую операторскую работу и монтаж, ставшими ключевыми аспектами данной картины.
10. Гравитация (2013 год)
Кадр из фильма Гравитация.
«Гравитация» – один из немногочисленных фильмов, представляющих собой полнометражную демонстрацию того, как далеко кинематографист продвинулся в своей способности изображать физику космического пространства. Режиссёр Альфонсо Куарон, снимая в 3D, рассказывает захватывающую историю космонавта, пойманного в ловушку на орбите над Землёй, превращая сюжет картины в способность искусно передать правдоподобное чувство ноль-гравитационного движения, настолько реалистично, что в это трудно поверить. И по мере того, как главная героиня Сандры Баллок ведёт отчаянную борьбу за выживание, переходя от одного сногсшибательного препятствия к другому, камера не переставая вращается вокруг неё так, как будто и она не была привязана к притяжению Земли.
11. Безумный Макс: Дорога Ярости (2015 год)
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога Ярости.
Прежде чем попасть на экраны кинотеатров, фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» был сильно скорректирован по цвету и дополнен плавно смешанными пейзажами CGI, пыльными бурями и пламенем - все из которых, если вы когда-либо видели малобюджетную попытку создать огонь CGI, сами по себе чрезвычайно впечатляют. Но то, что действительно делает «Дорогу ярости» абсолютной вершиной постановки современных спецэффектов, - это его творческая, бросающая вызов смерти практическая трюковая работа, которая, по словам Миллера, составляет 90 процентов эффектов, используемых в фильме. Необработанные кадры с производства показывают абсолютно безумные аварии, взрывы и сальто, выполненные на заказных постапокалиптических движущихся транспортных средствах. Это отчаянный каскадёр, привязанный к передней части стены колонок, играющий на гитаре, оснащенной настоящим огнеметом, и реальные люди, опасно качающиеся взад-вперёд на гибких шестах, когда тонны сырого металла проносятся над неумолимой пустыней под ними.
12. Доктор Стрэндж (2016 год)
Кадр из фильма Доктор Стрэндж.
Фильмы о супергероях стали доминирующей формой мегабюджетных голливудских развлечений. Но несмотря на всё то, что регулярно тратится на их зрелище, жанр редко предлагает особо запоминающиеся или необычные эффекты. Установленный в мире могущественных колдунов, калейдоскопический Доктор Стрэндж - исключение: блокбастер, который поистине производит неизгладимое впечатление сочной картинкой и динамичным сюжетом с захватывающими поединками, которые превращаются в фантастические узоры на фоне городских пейзажей, мастерски выполненных лучшими цифровыми художниками, не жалеющими сил на создание действительно красочных спецэффектов. И несмотря на всё это, многие критики и знатоки утверждают то, что одни из самых масштабных спецэффектов в данном фильме выполнены не на высшем уровне, и это при том, что на дворе век компьютерных технологий, но с поставленной задачей не смогли на все сто справится даже самые мощные компьютеры и графические редакторы, в которых рисовалась картинка с захватывающими боевыми сценами и путешествиями после принятия ЛСД. Возможно, что со временем этот фильм отойдёт в разряд самых простеньких, но пока Доктор Стрэндж во всех смыслах этого слова самый волшебный из феерий комиксов и кто знает, сколько понадобится человечеству времени для того, чтобы создать мега-комп, решающий сложнейшие задачи в мире цифрового искусства спецэффектов.
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