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Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Фотосессия в лесу неизвестной на тот момент Мэрилин была сделана в 1950 году фотографом журнала LIFE Эдом Кларком по предложению его друга из 20th Century Fox.

«Я отправил несколько снимков в LIFE в Нью-Йорк, но они вернулись со словами: “Кто, черт возьми, такая эта Мэрилин Монро?”» — рассказал Эд Кларк.

Никто в то время не мог даже представить себе, какой популярности достигнет Мэрилин.

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

Кадры ещё не известной Мэрилин Монро

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