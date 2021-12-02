Фотосессия в лесу неизвестной на тот момент Мэрилин была сделана в 1950 году фотографом журнала LIFE Эдом Кларком по предложению его друга из 20th Century Fox.
«Я отправил несколько снимков в LIFE в Нью-Йорк, но они вернулись со словами: “Кто, черт возьми, такая эта Мэрилин Монро?”» — рассказал Эд Кларк.
Никто в то время не мог даже представить себе, какой популярности достигнет Мэрилин.
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Кадры ещё не известной Мэрилин Монро
Фотосессия в лесу неизвестной на тот момент Мэрилин была сделана в 1950 году фотографом журнала LIFE Эдом Кларком по предложению его друга из 20th Century Fox.
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