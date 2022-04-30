Первая брачная ночь : самые абсурдные традиции и обычаи со всего мира

Посуда для первой брачной ночи в форме унитаза. | Фото: upload.wikimedia.org.
В то время как празднование свадьбы наполнено событиями и ритуалами, первая ночь ассоциируется только с таинством для двоих. Но в некоторых культурах в ночном действе, кроме жениха и невесты, принимают участие гораздо больше людей.
Комичное изображение всех людей, вовлеченных в первую брачную ночь, XVIII век. | Фото: upload.wikimedia.org.
Поклонники исторических фильмов могут быть знакомы с ночной частью свадебного ритуала XVIII века. В нем группы мрачных священников, джентльменов и фрейлин окружали новую пару в самый разгар таинства любви. Но есть много других, гораздо более жизнерадостных обычаев, которые вносят разнообразие в эту особенную ночь. Вот некоторые из самых странных, смешных и совершенно неудобных традиций первой брачной ночи:
Индийские покрывала
Индийская свадьба. | Фото: loveguruastrologer.com.
В ночной индийской игре невеста пряталась под покрывалами в спальне в окружении членов своей семьи. Жених заходил в комнату со своими родственниками и пытался определить, какая сторона покрывала скрывает лицо, а какая – ножки. Семья невесты всячески пыталась запутать молодого человека и направить его на ложный след. Если он угадывал, где голова невесты, то, согласно примете, он будет жить на равных с невестой на протяжении всего брака. Если жених случайно выбирал ноги, то был обречен служить невесте (падая к ее ногам) всю оставшуюся жизнь.
Шотландский сыр
Брусок лимбургского сыра, известного своим резким запахом. | Фото: upload.wikimedia.org.
В Шотландии когда-то существовала традиция брать в постель на удачу сыр. Полкило лимбургского сыра, раздавленного между полотенцами, создавали особый аромат.
Китайское яблоко
Яблоки являются плодом искушения и попыткой соблазнения пары на близость в китайской свадебной игре. | Фото: cc0.photo.
В обществах, которые лелеют девственность, популярны свадебные игры, облегчающие беспокойство молодоженов перед первой ночью. Обычай «Нао Дунфан», появившийся две тысячи лет назад в Китае, практикуется до сих пор. Семьи жениха и невесты приучают молодую пару к близости с помощью ряда игр и "грязных шуток". Например, молодожены должны укусить яблоко, болтающееся перед ними на веревочке. В конечном итоге это приводит к поцелую, часто спровоцированному дерганьем фрукта за ниточку в последний момент.
Французский суп в унитазе
Пища, подаваемая в посудине оригинальной формы в тематическом ресторане в Тайбэе, Тайвань. | Фото: upload.wikimedia.org.
Французская традиция «Le Pot де Chambre» восходит ко временам туалетных горшков, когда посетители свадьбы направляли молодоженам в их комнату чистый горшочек. В него складывали алкоголь и еду со стола, которые должны были служить «топливом» для долгой совместной ночи.
Эта традиция продолжается по сей день, уже соответствуя современным гигиеническим стандартам. Молодой паре до сих пор в качестве шалости могут дать унитаз, но чаще всего это посудина, напоминающая его по форме. Ее наполняют шоколадным фондю или шампанским. Иногда туда бросают обрывки туалетной бумаги или шкурки бананы для создания дополнительной аутентичности.
Серенады для новобрачных в США и Канаде
Пьяные парижане поют серенаду под окнами новобрачных. | Фото: upload.wikimedia.org.
Существует старый французский обычай: жители города громко шумели и кричали ночью возле дома молодоженов, если тех подозревали в прелюбодеянии или в других постыдных проступках. Традиция была перенесена в Америку во время французской колонизации. Но если раньше «серенады» использовали, чтобы показать свое неодобрение брака, то теперь кричали, громко пели песни и стучали в кастрюли с целью раздразнить супружескую пару в форме дружественной, хотя и раздражающей шутки.
Рыба для корейских женихов
Рыба, которую используют, чтобы бить корейского жениха перед его первой брачной ночью. | Фото: en.wikipedia.org.
В Корее друзья жениха собираются вместе, чтобы оказать тому "помощь" в первую брачную ночь. Церемония выглядит следующим образом: друзья снимают с молодожена носки, связывают ему ноги и бьют по пяткам рыбой. Чаще всего используют сушеную рыбу корвина, которая может быть до метра длиной. Во время игры жених подвергается допросу, и если его ответы покажутся друзьям неудовлетворительными, его бьют сильнее. Принято считать, что избиение рыбой действует на жениха, как «виагра», помогая лучше провести брачную ночь.
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