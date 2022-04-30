Первая брачная ночь : самые абсурдные традиции и обычаи со всего мира

Посуда для первой брачной ночи в форме унитаза. | Фото: upload.wikimedia.org.

Комичное изображение всех людей, вовлеченных в первую брачную ночь, XVIII век. | Фото: upload.wikimedia.org.

Индийские покрывала

Индийская свадьба. | Фото: loveguruastrologer.com.

Шотландский сыр

Брусок лимбургского сыра, известного своим резким запахом. | Фото: upload.wikimedia.org.

Китайское яблоко

Яблоки являются плодом искушения и попыткой соблазнения пары на близость в китайской свадебной игре. | Фото: cc0.photo.

Французский суп в унитазе

Пища, подаваемая в посудине оригинальной формы в тематическом ресторане в Тайбэе, Тайвань. | Фото: upload.wikimedia.org.

Серенады для новобрачных в США и Канаде

Пьяные парижане поют серенаду под окнами новобрачных. | Фото: upload.wikimedia.org.

Рыба для корейских женихов

Рыба, которую используют, чтобы бить корейского жениха перед его первой брачной ночью. | Фото: en.wikipedia.org.