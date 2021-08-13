Как провести бессонную ночь бодрячком: 8 действенных способов

Экзамены, сдача отчета, рабочий завал…

Уже завтра все должно быть в полной готовности, а вы даже не начинали?

Впереди бессонная ночь, а глаза начинают слипаться уже сейчас.

Без паники, есть проверенные методы, которые наверняка взбодрят и помогут пережить этот кошмар с достоинством.

1. Ночной перекус

Сделайте правильный выбор еды.

Сохранять бодрость всю ночь помогает энергия. А чтобы ее получить, нужно есть. Не бойтесь испортить фигуру, голодание на всю ночь при активной мозговой деятельности может навредить здоровью, а лишние калории точно уйдут на мозговой штурм. Однако еду надо выбирать правильно. В отличие от общепринятой практики пицца, картофельные чипсы, печенье, бутерброды и всякие сладости — далеко не лучшая идея для ночного перекуса. Все эти углеводы лучше поменять на интенсивное поедание белков.

Стейк из говядины — вкусно и сытно.

Несмотря на то, что продукты с высоким содержанием углеводов ассоциируются с активным выделением энергии, они только подготавливают организм к этому процессу. Проще говоря, чтобы они заработали, надо выполнять физические упражнения. А кто тогда будет учиться или работать? Исследования также показали, что большое количество углеводов повышает выработку гормона серотонина.

2. Постоянный раздражающий фактор

А это значит, что вас будет ужасно клонить в сон. Специалисты по питанию советуют заменить углеводы на белковый напиток или сочный кусочек говядины. С ними прилив сил точно будет обеспечен.

Эй! Поговори со мной!

Хорошо помогает громкая музыка или мигающий свет. Они постоянно привлекают к себе внимание и не дают мозгу расслабиться. Не менее действенный способ — занять рот конфетой или жевательной резинкой. Можно отвлечься на короткий разговор с товарищем по несчастью, который трудится рядом или кем-то другим, кто не спит. Если такой возможности нет, задавайте себе вопросы обо всем, что происходит вокруг. Нельзя ударяться в мечтания или пустые размышления.

3. Пить кофе нужно правильно, иначе не подействует

Кофе — лучший друг полуночников.

Кофеин — средство номер один для борьбы с сонливостью. Ни одна бессонная ночь не обходится без кружечки горячего бодрящего кофе или специального энергетического напитка. Хотя это не особо полезно для здоровья, эффективности им не занимать. Кофеин помогает взбодриться, лучше сконцентрироваться и даже придает сил. Однако есть одно большое «но». Он хорошо действует только в том случае, если накануне вы не пили чашку за чашкой кофе каждый день. Так он вызывает привыкание и в час острой нужды будет бесполезным напитком.

О, этот дивный бодрящий аромат.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность кофеина ночью, нужно убрать его из своего рациона как минимум за сутки до начала ночной гонки. А лучше взять себе за привычку пить бодрящие напитки только тогда, когда это действительно необходимо.

4. Зарядка для ума

Все что угодно, чтобы мозг не расслаблялся.

Чтобы мозг оставался свеженьким и бодреньким, его постоянно нужно подзадоривать. Лучшее решение для этого — вид деятельности нужно менять каждые полчаса. Если работа однообразная и ее нечем заменить, можно размяться, сходить за стаканом воды или просто пройтись по комнате.

5. Поспите заранее

Сон может иметь накопительный эффект.

Бессонная ночь — это кража вашего отдыха в будущем. Если есть возможность, лучше уменьшить вред заранее. Чем дольше получится отдохнуть загодя, тем быстрее можно восстановиться после тяжелой умственной работы. В военно-морском флоте существует методика, по которой каждая минута отдыха считается бесценной. Лучше всего не доводить себя до состояния, когда глаза закрываются сами собой и мозг отключается. Так можно прилечь на 30 минут и проснуться через 3 часа. Наиболее эффективной тактикой будет подремать немного, когда чувствуешь усталость, а потом продолжить работать. Отдых перезагрузит мозг и существенно повысит продуктивность.

6. Легкая зарядка

Немного активности не помешает.

Существует прямая взаимосвязь между физической тренировкой и производительностью работы мозга. Выполнение упражнений значительно повышает способности к изучению и запоминанию информации, активизирует творческое мышление. Всего 10 минут зарядки помогут не только взбодриться на ближайшие пару часов, но и лучше сделать необходимую работу. Никто не говорит истязать себя утомительными физическими нагрузками. А вот прогулка на улице, пару отжиманий или прыжков — это как раз то, что нужно.

Йога, разминка, бодрящий танец — подойдет все что угодно.

Движения разгонят кровь, в мозг поступит больше кислорода и он буквально оживет. Такая реакция организма заложена природой. Когда древние люди засыпали в пещерах, им могла грозить внезапная опасность. Их шансы на выживание резко сократились бы, если мозг не работал так же шустро, как ноги. Физическая активность посылает в мозг сигнал, что наступило время быть максимально сосредоточенным и внимательным.

7. Правильная атмосфера

Ярко, бодро, продуктивно.

Нельзя надевать пижаму, работать в кровати или выключать свет. Тут уж любой не выдержит и захочет сдаться: полежать совсем немного, а потом еще чуть-чуть. Нужно максимально приблизить условия работы к дневным: яркое освещение, письменный стол, приток свежего воздуха.

8. Возвращение на путь истинный

Новая вершина покорилась.

Вы это сделали! Справились! Работа написана, экзамен заучен, машина времени разработана или что там было такого срочного. Теперь нужно уделить внимание восстановлению организма. Казалось бы, лучшей идей будет сразу завалиться спать. Но нет, это не поможет быстро вернуться в привычный график. Нужно дождаться того времени, когда вы обычно отправляетесь в постель. Ну или лечь спать на пару часов раньше. Только так можно обеспечить организму полноценный восстанавливающий сон. Лучше не повторять ночные авралы без крайней необходимости — постоянный недостаток сна сведет продуктивность работы к нулю.

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