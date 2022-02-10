Почему «полёт царя Александра» был популярен на Руси и во всём христианском мире

«Полёт Александра» на стене собора во Владимире.

Красными стрелками указаны особенности иконографии Христа (Б). Крест, найденный в окрестностях Друцка (А).Красными стрелками указаны особенности иконографии Христа (Б).

Изображения на обратной стороне креста.

Традиционное для древней Руси изображение «Полёт Александра Македонского на небо» на площадке перстня (А) и подвеске (Б).

«Полёт Александра» был популярен во всём христианском мире.

«Полёт царя Этана». Изображения фрагментов на цилиндрических печатях, найденных при раскопках в Ниневии.

«Полёт Александра» на миниатюре 1320 года и в других источниках.

«Полёт Александра» на стене собора во Владимире.

Денга тверского князя Бориса Александровича (1425-1461 гг.)(А) и можайского князя Андрея Дмитриевича (1389-1432 гг.)(Б).

Каменная наперсная иконка из Зарайского собора п.п. XIII в.

Литые иконки, копирующие резной оригинал, найденные в Рязанской обл.

Фигура в средокрести, стрелкой указан плащ. / Положение рук, направленных к птицам.

«Полет Александра Македонского» на подвеске, вероятно, бывшей частью украшения. Найдена в Смоленской обл. в верховьях Западной Двины (А). Барельеф на римских воротах церкви в Ремагене на Рейне (Б).

Матрица с изображением грифона терзающего оленя, найденная на Подоле в Киеве (А) и матрица с изображением грифона найденная в Лебедянском районе Липецкой обл. (Б)

«Полёт Александра Македонского» на матрицах, найденных в Старой Рязани (А) и на Подоле, в Киеве (Б).

«Полёт Александра», чеканный медальон на блюде XII века (А) и похожая композиция на накладке, найденной в Херсонской обл. Украины (Б). Особенностью изображения на накладке является изображение нимба над головой царя (В).

Изображение Александра с «русальными жезлами» по Б. А, Рыбакову. Крины на жезлах направлены вниз к земле.

Матрицы для изготовления колта найденные в Украине (А, Б). Крины в руках царя направлены вверх, как копья на барельефе (В).

Распятие креста (А) близко по иконографии Распятию на золотым кресте п. п. X в. с датского острова Фюн (Б).

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