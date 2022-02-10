Почему «полёт царя Александра» был популярен на Руси и во всём христианском мире

«Полёт Александра» на стене собора во Владимире.
На земле бывшего Друцкого удельного княжества, возникшего в XI веке на пути «из варяг в греки», был найден уникальный нательный крестик. Крестов с изображением Распятия от этого периода дошло до нас немного, изображение Распятия гораздо чаще встречается на энколпионах, но не это главное. Не даром крест из Друцка найден на пути из «варяг в греки», некоторые «варяжские», скандинавские черты присутствуют в оформлении креста, однако не это делает его уникальным. Особый интерес представляет изображение на оборотной части креста.
Распятый Христос изображен с закрытыми глазами - значит уже умершим на кресте, но голова расположена прямо. Над крестчатым нимбом - вдавленная надпись ICXC. При увеличении видны вдавленные точки не в ладонях, а выше запястий, изображающие шляпки гвоздей. Следует отметить, что изображение Христа реалистично и мастер прекрасно знал, куда забивали гвозди при распятии. Согнутые пальцы левой ладони указывают на то, что мастер мог быть представителем западной школы. Но в начальный период разделения иконографии Распятия на православную и католическую, возможны отклонения и у русских мастеров.
Крест, найденный в окрестностях Друцка (А). Красными стрелками указаны особенности иконографии Христа (Б).
Однако самое интересное располагается на обратной стороне креста. В средокрестии находится сидящая фигура в плаще. Вокруг этой фигуры, развернутой в профиль, на концах лопастей креста помещены изображения четырёх птиц, по силуэтам очень похожих на изображения орлов с приоткрытыми крыльями. Птицы изображены в характерных позах с поворотом головы в одну сторону, что предполагает выполнение ими одинаковых действий.
Изображения на обратной стороне креста.
Если отбросить стереотипы, то это изображение не что иное, как популярный во время средневековья сюжет «Полёт Александра Македонского на небо». Что позволяет сделать такой вывод?
Разберём подробнее. Хорошо известное на Руси изображение этого сюжета нашло воплощение на украшениях, резьбе и в архитектурном декоре.
Традиционное для древней Руси изображение «Полёт Александра Македонского на небо» на площадке перстня (А) и подвеске (Б).
«Полёт Александра» был популярен во всём христианском мире. На фотографии (Б) образец болгарского варианта этого образа. Пластина происходит из клада, найденного в Преславе Великом и датируется периодом до 971 года. На фотографиях (А; В) диадема и центральная пластина из клада, найденного у с. Сахновка и хранящиеся в МИДУ. Работа датирована серединой XII века. Центральная пластина - дробница, подобной диадемы (Г), датируемая XIII веком, хранится в музее имени Андрея Рублёва.
«Полёт Александра» был популярен во всём христианском мире.
Иконография на кресте из Друцка существенно отличается от иконографии этого сюжета, распространенного в средневековой Руси. Однако можно предположить, что изображение на кресте имеет гораздо более древнюю традицию. Полёт человека на небо изначально предполагался на самых крупных и мощных птицах, известных человеку - орлах. Древнейшее тому подтверждение - полёт царя Этана из шумерского мифа.
«Полёт царя Этана». Изображения фрагментов на цилиндрических печатях, найденных при раскопках в Ниневии.
Это изображение, созданное более чем за три тысячи лет до Рождества Христова, очень напоминает композицию Распятия с Солнцем и Луной по бокам. Миф о полете царя на небо существует у многих древних народов. В старой римской традиции, перешедшей затем в Византию, полет Александра Македонского описывается так: «Александр приказал запрячь в трон четырех сильных птиц, которым три дня не давали есть. Он сам сел на трон и высоко поднял два копья, на которых были привязаны куски мяса. Птицы, стремясь к последнему, подняли на воздух трон с Александром. На большой высоте Александру встретилась птица с лицом человека и приказала ему вернуться на землю. Когда Александр взглянул вниз, он, глубоко под собой, увидел громадную, свернувшуюся в кольцо змею и в центре кольца маленький помост. Птица объяснила ему, что змея есть море, а помост - земля, окруженная морем. По приказанию птицы Александр опустил копья, и птицы полетели вниз и благополучно спустили его на землю, но так далеко от места взлета, что ему лишь с большим трудом удалось достичь своего войска».
Как видно из вышесказанного, четыре птицы - основа подъёмной силы для путешествия на небо.
Четырех грифонов мы видим и на миниатюре 1320 года. Вероятно, в западной традиции этот вариант имел место. Но есть описание полёта и с двумя птицами. Очевидно, что этот сюжет и стал основой классического византийского варианта.
«Полёт Александра» на миниатюре 1320 года и в других источниках.
В отличие от изображения на кресте из Полоцкого княжества, «Полёт Александра Македонского» на монетах тверского князя Бориса Александровича и Андрея Дмитриевича можайского имеет традиционное для Руси изображение, очень похожее на изображение полёта Александра на стене Дмитриевского собора во Владимире.
«Полёт Александра» на стене собора во Владимире.
Денга тверского князя Бориса Александровича (1425-1461 гг.)(А) и можайского князя Андрея Дмитриевича (1389-1432 гг.)(Б).
Нашлись и примеры совмещения изображения христианских образов и сцены полёта царя Александра. Это описанная А.С. Уваровым в 1871 году резная наперсная двухсторонняя иконка с изображением деисуса на лицевой стороне и сцены полёта Александра Македонского на обратной.
Каменная наперсная иконка из Зарайского собора п.п. XIII в.
В настоящее время иконка хранится в Рязанском музее, ранее она находилась в соборе города Зарайска. Ещё одна двухсторонняя иконка, явный отливок с резного прототипа, найдена также в Рязанской обл. На лицевой стороне изображение «Спас на престоле», обратная сторона несёт изображение полёта Александра, аналогичное изображению на иконке из собора Зарайска.
Литые иконки, копирующие резной оригинал, найденные в Рязанской обл.
Первоначально автор предположил, что мастер изобразил сцену спуска царя Александра на землю но, по мере дальнейшего исследования, пришлось отказаться от этого предположения. Именно вознесение на небо подчёркивает стремление приблизиться к Богу, и, следовательно, исключительность правителя. Принцип художественного решения креста из Друцка интересен и с точки зрения психологии мастера. Если посмотреть в каком месте пространства находится сам мастер, взирающий на полёт Александра, то мы увидим, что мастер находится выше летящего царя. Это наводит на определённые размышления о том, на какое место претендует художник в этом мире. Возможно, он считает, что как создатель нового, он находится гораздо ближе к Творцу небесному.
Возвращаясь к началу исследования и вопросу: «Кто изображён на кресте ?» можно считать доказанным, что для периода средневековья изображение сидящего человека в окружении четырёх крупных птиц (орлов или сказочных грифонов) может быть только изображением полёта царя Александра Македонского на небо.
Похожая сюжетная композиция хорошо известна на крестах с ангелами на концах лопастей и Распятием в средокрестии. Такие энколпионы появляются на Руси в XII веке.
Существенным моментом, отличающим изображение на кресте от традиционного изображения Александра, кроме количества птиц, является разворот фигуры, почти в профиль, и положение рук. То, что на плечи фигуры накинут плащ, только подчеркивает сходство одежды Александра с одеждой князя - правителя.
Фигура в средокрести, стрелкой указан плащ. / Положение рук, направленных к птицам.
Но если разобраться более внимательно, можно заметить, что и положение рук фигуры не так уж и отличается от византийского канона. Из-за миниатюрности изображения не видно, что держит в руках сидящий человек, но то, что руки направлены к двум птицам, находящимся перед ним, бесспорно. И это абсолютно логично с точки зрения художника - создателя креста. Приманка является причиной, по которой птицы (или грифоны) поднимаются вверх или опускаются вниз. Подразумевается, что две другие птицы делают то же. Таким образом, обеспечивается узнаваемость изображённого персонажа, о которой говорят искусствоведы и историки. Отсутствие нимба указывает, что это не святой.
Возможно ли такое изменение иконографии образа? В том, что традиционное для Византии изображение полёта Александра могло иметь различные варианты изображения, можно убедиться на примере подвески и матриц с этим сюжетом. Не случайно эта подвеска найдена относительно недалеко от места находки креста из Друцка, в верховьях Западной Двины. Следует отметить, что подвеска в некоторых чертах напоминает изображение полёта царя Александра на Римских воротах в германском городе Ремагене на Рейне, особенно контуры изображения птиц. Но, в отличии от барельефа ворот, в изображении на подвеске Александр держит грифонов (орлов) за клювы. Этот же вариант изображения можно увидеть и на матрицах.
«Полет Александра Македонского» на подвеске, вероятно, бывшей частью украшения. Найдена в Смоленской обл. в верховьях Западной Двины (А). Барельеф на римских воротах церкви в Ремагене на Рейне (Б).
Казалось бы, такая трактовка идет в разрез с легендой о приманке, надетой на копья, всегда служивших одним из главных атрибутов образа. Но такое же изображение мы видим на матрицах, найденных в Старой Рязани и на Подоле в Киеве. Сюжеты с изображением грифонов, перейдя в искусство Византии, широко использовались в качестве атрибутов императорской власти. Не случайны находки матриц с такими сюжетами на местах, где были мастерские ремесленников обслуживающих княжеский двор. Интересно, что некоторые сюжеты, известные еще с греко - скифских времён, получают другую идеологическую трактовку. Общий интерес к звериному стилю в XI - XII веках, после первых крестовых походов, как в Европе так и на Руси, имеет разные теологические трактовки. В отличие от романской теологии (мистика, демонизм), в искусстве Византии и Балкан звери олицетворяли преимущественно положительные по отношению к человеку свойства и имели охранительное, заклинательное значение. Грифона считали олицетворением наивысшей силы. В кругах военной аристократии, окружавшей князя, грифон олицетворял знатность происхождения и власть.
Матрица с изображением грифона терзающего оленя, найденная на Подоле в Киеве (А) и матрица с изображением грифона найденная в Лебедянском районе Липецкой обл. (Б)
Рожденный ещё в Месопотамии, за три тысячи лет до Рождества Христова, символ весеннего равноденствия и возрождения вообще, сначала лев, а потом грифон, терзающий оленя, в христианстве становится одним из символов искупительной жертвы, сочетая таким образом множественность трактовок этого образа.
«Полёт Александра Македонского» на матрицах, найденных в Старой Рязани (А) и на Подоле, в Киеве (Б).
Однако вернёмся к образу Александра Македонского и его полёту на небо. На матрицах со сценой полёта Александра видно, что нет в руках царя приманки, он просто держится руками за клювы грифонов, как и на подвеске, найденной на Смоленщине. Очевидно, образ Александра на матрицах, подвеске и кресте отражает желание мастеров по-своему выразить и этот сюжет, и своё понимание этого события.
Таким образом, можно считать, что не каноническое изображение полёта Александра Македонского на кресте из Друцка не является чем - то фантастичным, а представляет ещё один вариант иконографии этого образа.
О том, что сюжет «Полёт царя Александра на небо», воспринимался в Византии, на Руси и в Европе как символика власти, хорошо сказано ниже: «В Византии гораздо яснее, чем религиозное осмысление, проявилось отношение к Александру не как к персонажу нравоучительной истории, а как к героическому предшественнику собственных импеаторов. Так иконография вознесения царя македонян триумфальная с колесницей вместо корзины и часто с официальным императорским одеянием героя. Скорее всего, образ возник не как иллюстрация к рассказу, таких иллюстраций нет в византийской миниатюрной живописи, а как своего рода портрет, поскольку летящие грифоны и шесты с приманкой позволяли опознать именно Александра и отличить его от любого другого государя. Что же касается осуждения, которое, хотя и в мягкой форме, есть в византийской версии эпизода, то оно связано с отношением к героизму вообще. Истинный герой в эпосе часто стремится совершить то, что превосходит человеческие силы, и поэтому, оставаясь человеком, в конце концов обречён на трагическую неудачу. Средневековый человек, не снимая с героя вины, относился к нему с глубоким сочувствием и интересом, что и создало такую популярность сцене полёта Александра». Эта цитата из вводной статьи Б. И. Маршака к каталогу выставки «Сокровища Приобъя» отражает мнение учёных и искусствоведов по этому вопросу.
«Полёт Александра», чеканный медальон на блюде XII века (А) и похожая композиция на накладке, найденной в Херсонской обл. Украины (Б). Особенностью изображения на накладке является изображение нимба над головой царя (В).
Крест из Друцка, возможно, отражает период создания княжества. Существует большая вероятность того, что первоначально крест был изготовлен ювелиром в драгоценном металле для членов княжеской семьи или дружины князя.
Изображение Александра с «русальными жезлами» по Б. А, Рыбакову. Крины на жезлах направлены вниз к земле.
Возможно, что так было отмечено создание самого княжества, средневековые правители всячески подчеркивали свой статус. Изображение полёта Александра Македонского на кресте подтверждало божественное происхождение княжеской власти и, возможно, подразумевало появление властителя на земле княжества Полоцкого, одного из древнейших княжеств Руси. Безусловно, крест является историческим памятником не только небольшого Друцкого княжества, на бывшей территории которого он был найден, но и всего княжества Полоцкого, уделом которого оно было. Соседство с Прибалтикой и европейскими государствами, очевидно, и предопределило появление этого креста с «варяжскими» и «латинскими» чертами.
Матрицы для изготовления колта найденные в Украине (А, Б). Крины в руках царя направлены вверх, как копья на барельефе (В).
В заключении можно сказать, что иконография сюжета «Полёт Александра Македонского на небо» оказалась гораздо более разнообразной, чем предполагалось ранее.
Распятие креста (А) близко по иконографии Распятию на золотым кресте п. п. X в. с датского острова Фюн (Б).
Примером близкого по контуру (силуэту) креста может служить крест (А). Совмещение на этом редком кресте изображения Распятия и символики «скандинавского» типа на обратной стороне сближает принципы художественного решения при оформлении обеих крестов. Приём, характерный для периода двоеверия, совмещение противоположностей (христианских символов с символами не христианскими).
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Автор: А.Н.Спасённых
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