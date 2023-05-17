Откуда взялись кентавры и что собой представляли самые загадочные существа греческой мифологии

Кентавры – одни из наиболее загадочных существ в греческой мифологии. Эти наполовину люди, наполовину кони представляли собой сочетание человеческого и природного. Древние люди изображали их сродни варварам, а вокруг их происхождения существует множество легенд. Откуда же пошли истории про кентавров и что они собой представляли на самом деле?
1. Кентавры в греческой мифологии
Метопа из Парфенона, сцена из Кентавромахии, 447-438 до н. э. \ Фото: blogspot.com.
История происхождения этих существ достаточно странная. Согласно мифу, фесалийский царь Иксион пригласил в гости своего тестя, а затем безжалостно убил его. Это было прямым нарушением древнего закона и настолько ужасным злодеянием, что Иксион быстро оказался вне закона. Единственным, кто сжалился над его судьбой, был Зевс, который, проявив милосердие, пригласил царя жить вместе с богами на Олимпе.
Однако на этот жест доброты Иксион ответил не самым разумным образом. У Зевса были подозрения, что царь желает его супругу, Геру, что переходило всяческие границы. Не став дожидаться, пока Иксион начнет действовать, Зевс решил поступить немного более хитро. Он создал облако (Нефелу), которое приняло образ его супруги, Геры. В итоге Зевс соблазнил Иксиона с помощью этого облака и заставил его возлечь с мнимой Герой, тем самым заманивая царя в ловушку.
Кентавры в греческой мифологии. \ Фото: kerchtt.ru.
Благодаря этому Зевс убедился в том, что смертный имеет дурные помыслы и желания, в результате чего решил придумать ему такое же жестокое наказание, которое ждало Прометея и Сизифа. Зевс привязан Иксиона к вечному колесу, покрытому огнём, что постоянно находилось в движении.
Однако от союза царя с облаком появилось дивное существо, прозванное Центавром. В результате Центавр, спарившись с магнезианскими лошадями, стал прародителем расы кентавров. Считается, что единственным кентавром, который не происходил от греха Иксиона, был Хирон – сын бога Кроноса.
Кентавров считали существами, которые были ближе к животным, чем к людям. Они предпочитали войны, грабеж и насилие, умели сражаться, используя луки и копья. Они обитали в лесах возле горы Пелион, что в Фессалии, а также у её ближайших окрестностях. Другие племена обитали в Аркадии, а также в Эпире. А вот на Кипре проживали существа с рогами быка.
Фессалийцы были известны своим умением отлично справляться с лошадьми и во всей Греции считались самыми умелыми наездниками. Многие ученые выдвигают предположение, что к появлению кентавров приложили руку непосредственно фессалийцы. Поскольку у жителей Фессалии была невероятно тесная связь с лошадьми, вероятно, отсюда также могли произрастать корни мифа о кентаврах. Вероятно также, что всадника на коне многие могли принимать за кентавра.
Самой известной историей, говорящей об этих существах, была Кентавромахия. Этот миф рассказывает о царе Пирифое, который пригласил кентавров на его свадьбу с Гипподамией. В итоге кентавры, вкусившие вино, потеряли над собой контроль, принялись нападать на гостей и решили украсть невесту. Завязалась битва с лапифами, в которой последние сумели победить только благодаря помощи Тесея.
Минерва и кентавр, Сандро Боттичелли, 1480-1485 гг. \ Фото: sl.wikipedia.org.
На одном из метопов в Парфеноне была также запечатлена сцена из Кентавромахии. На фризах изображены сцены битвы между кентаврами и лапифами, и многие ученые задаются вопросом, почему афиняне решили изобразить её на своем легендарном Парфеноне. Среди популярных ответов на него – тот, где говорится о том, что кентавры были частью рассказа о Тесее, который принимал в Кентавромахии непосредственное участие, а также основал Афины. Также считается, что появление этих существ оправдывалось тем, что их борьба была символом непримиримой вражды афинян с персами. Греки считали их варварами, которые не умели контролировать свои порывы и желания. Они были склонны к излишествам и насилию, так же, как и кентавры. Кроме того, персы разграбили Афины в 480 году до нашей эры, так же, как и кентавры проявили неуважение на свадьбе Пирифоя и его невесты. Помимо Парфенона, Кентавромахия упоминается и в храме Зевса в Олимпии, храме Аполлона в Бассах, а также в храме Гефеста на Агоре.
2. Первые изображения кентавров
Бронзовый человек и кентавр, середина VIII века до нашей эры. \ Фото: archive.org.
Как и у любых других цивилизаций, греческая обладала своей, специфичной мифологией, которая активно включала в себя элементы фантастики и мистики, что выходили за пределы понятий реального мира. С помощью этого греки пытались осмыслить и объяснить окружающий их мир природы, исследуя его и выходя далеко за его рамки.
Так, кентавры стали не единственными сложными существами, которые были исследованы в греческой мифологии. К ним присоединились сатиры и горгоны, сфинксы и другие существа, которые имели больше человеческого, нежели звериного. Однако задолго до появления греческого сообщества существовали первые изображения кентавров. По крайней мере существует одно из изображений кентавроподобного существа из Угарита, которое датируется бронзовым веком. Впрочем, многие ученые поддают сомнениям тот факт, что это были именно кентавры.
Драгоценный камень с горгоной в виде крылатого кентавра, схватившего льва, VI век до нашей эры. \ Фото: google.com.
Ещё несколько изображений этих существ или, по крайней мере, кого-то, максимально похожего на них, было найдено в микенской и минойской цивилизации, которые процветали в бронзовом веке на территории Эгейского моря. Средневековый период в Греции, который следовал после бронзового, отметился внезапным исчезновением этих существ. Впрочем, они довольно скоро вернулись, уже в геометрическом периоде греческой истории. Считается, что примерно в это время и появились полулюди-полукони, которые стали фигурировать на многих изображениях, найденных современными археологами.
Объединяющим фактором греческого изображения кентавров было так называемое составное искусство. Экспериментальные изображения этих существ присутствовали в их культуре примерно до 6-го века нашей эры. Так, это позволило отыскать изображения кентавров, которые имели человеческие ноги, головы горгон, сфинксов с лошадиными ногами и многое другое.
3. Кентавры в восточном искусстве
Неоассирийские крылатые быки с человеческими головами, 721-705 до н. э. \ Фото: api-www.louvre.fr.
Несмотря на то, что мифы о кентаврах в основном принадлежат к греческой мифологии, это вовсе не означает, что в других культурах не было упоминаний о данных существах.
Греция не была изолирована от остального мира. Её окружали могущественные королевства, чья история и мифология были не менее богаты. Египет, а также королевства Ближнего и Среднего Востока влияли на греков, в особенности на их архитектуру, религию и искусство.
К моменту, когда Гомер написал свои поэмы, Эгейское море уже было свидетелем войн, торговли и миграции в такой мере, что истории из стран Востока были доступны и грекам. Конечно же, греки не пассивно перенимали культуру других народностей, а весьма активно дополняли её своей. Они приняли образы и символы других культур, смешав их с собственными, в результате чего появились уникальные мифы, история и предметы искусства.http://navote.ru/?p=29578
Хирон и Ахилл, 525-515 до н. э. \ Фото: twitter.com.
Сложные создания, такие как химеры или сфинкс, были «одолжены» у восточных культур, иногда с, а иногда и без изменений. Более того, восточные звери, такие как человек-лев или человек-бык имеют огромное визуальное сходство с кентаврами. К примеру, ассирийские цилиндрические печати, датируемые 13-м веком до нашей эры, изображали человека с крыльями, телом лошади и хвостом скорпиона. Такой своеобразный всадник был вооружен луком. Другое ранее изображение кентавров в восточном искусстве также касается ассирийской печати, датируемой тем же веком. Фигура существа также была вооружена луком, и этот образ стал каноничным для изображения Стрельца в последующих столетиях.
Кроме печатей, следы кентавра в восточном искусстве прослеживаются до Урмахлуллу, льва-кентавра родом из Месопотамии. Ещё одним интересным вариантом изображения такого рода существ были индийские духи мужского пола, прозванные гандхарвами, которые зачастую принимали форму существ с телом лошади и головой человека.
4. Истоки микенского и минойского искусства
Артефакт с изображением мифологических существ. \ Фото: cayzle.com.
Эти две цивилизации процветали на территории Эгейского моря в период греческого бронзового века и до 12-го века до нашей эры, примерно до времени, пока не началось греческое Средневековье. Аргументом в пользу того, что кентавры произошли из этих двух культур, являются две глиняные микенские фигурки, которые были найдены в Угарите. Поскольку Угарит представлял собой масштабный торговый центр в области Сирии, совсем не удивительно, что там обнаружили микенские предметы. На самом деле известно, что микенцы активно взаимодействовали с окружающими их народами с помощью торговли, войны или путешествий.
Получеловек-полулев. \ Фото: google.com.
Ещё одним случаем изображения кентавроподобного существа считаются керамические фигурки, найденные на Крите и Кипре соответственно. Они датируются примерно 12 и 11 веком до нашей эры. Ученые полагают, что эти объекты больше похожи на сфинксов, нежели на кентавров, поскольку у них не было рук. Также было найдено сходство с бронзовыми статуэтками из святилищ на Крите. К примеру, бронзовая фигурка 12 века, найденная в Мелосе, предположительно реконструируется в образ всадника, что вполне может быть первым изображением кентавра в искусстве.
Микенский кентавр в музее Алеппо (вверху); микенская статуэтка быка (посередине); и ещё один микенский кентавр из Угарита (внизу). \ Фото: pinterest.ru.
5. Кентавр из Лаванде
Деталь кентавра из Лефканди. \ Фото: flickr.com.
Этот кентавр считается первым изображением подобного существа в греческом искусстве, представленного в полной мере. Это означает, что кентавр из Лефканди – первый образ, представленный в виде туловища лошади с верхней человеческой частью, который был создан на территории Греции. Фигурка была обнаружена вблизи города Эвбея в районе с одноименным названием. Она датируется средними греческими веками до нашей эры. В целом, фигурку из Лефканди считают важным археологическим открытием, которое позволило узнать ценную информацию о Греции и её контактах с Египтом, Сирией, Кипром и другими государствами.
Эта фигурка стала, по сути, первым полным образцом кентавра. Её значение было настолько велико, что большинство справочников считают её началом непосредственно греческого искусства как такового. Стоит отметить, что в те времена, когда фигурка была изобретена, ещё не существовало как таковой греческой мифологии. Даже эпосы Гомера были написаны лишь два столетия после этого события. Это был тот самый период, когда мифы тесно сплетались друг с другом, взаимодействуя и постоянно меняясь. В результате ученые смело утверждают, что данная фигурка была стилистически полным и первым отражением кентавра в греческом искусстве.
Кентавр из Лефканди, около 1000 года до н. э. \ Фото: wordpress.com.
Самое интересное в этой статуэтке – это её открытие. Она была обнаружена в двух разных гробницах, стоявших по соседству, и состояла из двух частей. В одной из гробниц обнаружили голову, а в другой – оставшуюся часть тела. Существует множество теорий, почему так могло произойти, но ученые до сих пор не могут дать на это ответ.
Сама фигурка представляет собой изделие из керамики и имеет высоту в тридцать шесть сантиметров. В период, когда скульптура монументального типа в Греции не была развита, такое достаточно высокое творение говорило о статусе и богатстве её владельца.
Ученые дискутируют также о том, являются ли передние конечности кентавра ногами человека или лошади из-за необычной формы колен. Считается, что оба варианта имеют равные возможности оказаться правдивыми, поскольку кентавров изображали как с передними ногами человека, так и с лошадиными.
6. Особый кентавр Хирон
Хирон, позже ставший созвездием Стрельца. \ Фото: facebook.com.
Греческая мифология повествует о самом известном кентавре – Хироне. Гомер в своих трудах отмечал, что он был самым праведным из них, а в мифологии занимал место самого мудрого и разумного существа в Греции. Он представал как учитель многих выдающихся персонажей, таких как Ахилл, Геракл, Персей, Тесей и даже ряда богов. Хирон значился как сын Кроноса и его супруги Филиры. Вероятно, именно этот факт оправдывает то, что он так отличался от остальных своих собратьев, которые были низшими существами, ведомыми инстинктами и злобой.
Помимо того, что Хирон был бессмертен, он также был астрономом, пророком и даже известным медиком. Он обладал огромным багажом знаний, которыми всегда был рад поделиться. Среди наиболее известных его учеников – греческий бог медицины, Асклепий. Утверждалось, что всё, что Асклепий знал о медицине, он узнал непосредственно у Хирона.
Хирон. \ Фото: google.com.
Хирон разделил греческую мифологию на две ветви. Первая демонстрировала кентавров как существ, которые были ближе к диким зверям, нежели к людям. Вторая же показывала Хирона, который представлял собой их полную противоположность и был безмерно мудрым существом.
Стоит отметить, что в греческом искусстве Хирон зачастую изображался с человеческими передними ногами, что создавало резкий контраст с остальными кентаврами. Это, а также наличие шести пальцев у него делает его фигуру наиболее похожей на ту, что была найдена в Лефканди. В пользу этой теории говорит также и тот факт, что Хирон погиб, раненный в колено стрелой Геркулеса. Если присмотреться поближе, то на левом колене фигурки из Лефканди можно увидеть достаточно глубокий порез. Она могла появиться как с течением времени, так и могла быть создана преднамеренно, тем самым демонстрируя первое упоминание Хирона в искусстве.
7. Кентавры и Геракл
Похищение Дейаниры кентавром Нессом из Святилища Геракла в Фивах. \ Фото: ancientworldmagazine.com.
Геракл считается одним из наиболее известных героев, который прославился с помощью своих подвигов. Мифы утверждают, что за свою жизнь он также много раз встречался с кентаврами.
Так, во время своего путешествия по территории Лаконии, он сталкивается с кентавром по имени Фол. Он радушно пригласил Геракла в свою пещеру и откупорил бочонок вина, чтобы отметить знакомство. Однако, запах вина привлек и других кентавров, которые, как известно, не особо умели контролировать себя под воздействием алкоголя.
В результате, обезумевшие, они напали на пещеру, вынудив Геракла защищаться при помощи стрел. В итоге в этой битве погиб как сам Фол, так и Хирон, оказавшийся не в том месте, и не в то время.
Геркулес и кентавр. \ Фото: fr.wahooart.com.
Однако это была не последняя его встреча с кентавром. Однажды кентавр по имени Несс посягнул на его супругу, Дейаниру, однако был остановлен Гераклом, выстрелившим в него ядовитыми стрелами, пропитанными кровью гидры. В свои последние минуты Несс, мечтавший о смерти Геракла, предложил свою окровавленную одежду, в которую также впитался яд, самой Дейанире, сходившей с ума от ревности. Он также отметил, что если Геракл будет носить эту одежду – то это укрепит их любовь.
Чуть позже, когда девушка была испугана возможностью потерять мужа из-за другой женщины, она обрядила своего суженого в эту тунику. Ничего не подозревая, Геракл носил её, ощущая, как она обжигает его кожу. Когда он решил избавиться от туники – она обнажила его кости, тем самым позволив телу героя сгореть заживо. Подобные мифологические истории стали находить широкое отображение в искусстве в том числе. Геркулес, побеждающий Несса, стал излюбленной темой для творцов из Италии, в особенности, из Флоренции, сделав фигуру кентавров популярной и далеко за пределами Греции бронзового и среднего века.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии