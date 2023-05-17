Откуда взялись кентавры и что собой представляли самые загадочные существа греческой мифологии

1. Кентавры в греческой мифологии

Метопа из Парфенона, сцена из Кентавромахии, 447-438 до н. э. \ Фото: blogspot.com.

Кентавры в греческой мифологии. \ Фото: kerchtt.ru.

Минерва и кентавр, Сандро Боттичелли, 1480-1485 гг. \ Фото: sl.wikipedia.org.

2. Первые изображения кентавров

Бронзовый человек и кентавр, середина VIII века до нашей эры. \ Фото: archive.org.

Драгоценный камень с горгоной в виде крылатого кентавра, схватившего льва, VI век до нашей эры. \ Фото: google.com.

3. Кентавры в восточном искусстве

Неоассирийские крылатые быки с человеческими головами, 721-705 до н. э. \ Фото: api- www.louvre.fr

Хирон и Ахилл, 525-515 до н. э. \ Фото: twitter.com.

4. Истоки микенского и минойского искусства

Артефакт с изображением мифологических существ. \ Фото: cayzle.com.

Получеловек-полулев. \ Фото: google.com.

Микенский кентавр в музее Алеппо (вверху); микенская статуэтка быка (посередине); и ещё один микенский кентавр из Угарита (внизу). \ Фото: pinterest.ru.

5. Кентавр из Лаванде

Деталь кентавра из Лефканди. \ Фото: flickr.com.

Кентавр из Лефканди, около 1000 года до н. э. \ Фото: wordpress.com.

6. Особый кентавр Хирон

Хирон, позже ставший созвездием Стрельца. \ Фото: facebook.com.

Хирон. \ Фото: google.com.

7. Кентавры и Геракл

Похищение Дейаниры кентавром Нессом из Святилища Геракла в Фивах. \ Фото: ancientworldmagazine.com.

Геркулес и кентавр. \ Фото: fr.wahooart.com.