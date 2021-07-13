5 способов приготовить картофель так, чтобы слюнки потекли и захотелось добавки

1. Сливочный картофельный салат

Сливочный картофельный салат. \ Фото: bettycrocker.com.

Картофель в сливочном соусе. \ Фото: delish.com.

Сливочный картофельный салат с беконом. \ Фото: epicurious.com.

Это вам не оливье. \ Фото: tveda.ru.

2. Картофельный омлет

Картофельный омлет. \ Фото: 1000.menu.

Испанский картофельный омлет. \ Фото: ogorod.ru.

3. Лимонно-розмариновые куриные бёдра с картофелем

Ну как тут устоять?! \ Фото: twitter.com.

Пальчики оближешь! \ Фото: google.com.ua.

4. Картофельный салат с кукурузой

Картофельный салат с кукурузой. \ Фото: aberdeenskitchen.com.

Летний картофельный салат с кукурузой. \ Фото: aberdeenskitchen.com.

5. Картофельные половинки с копчёным лососем и укропом

Картофель, запеченный с копчёным лососем. \ Фото: google.com.

Вкусно, просто и оригинально. \ Фото: goodhousekeeping.com.