5 способов приготовить картофель так, чтобы слюнки потекли и захотелось добавки

Картофель – самый ходовой и универсальный корнеплод, из которого можно приготовить всё что угодно: от супов и борщей до различных салатов. И, пожалуй, это единственный овощ, который позволяет экспериментировать, не боясь при этом быть испорченным. Так что вооружайтесь ручкой и бумагой, дабы записать парочку оригинальных рецептов, что в скором времени станут фаворитами в вашей поваренной книге.
1. Сливочный картофельный салат
Сливочный картофельный салат. \ Фото: bettycrocker.com.
Простой в приготовлении сливочно-картофельный салат запросто может стать не только любимым повседневным блюдом, а и разнообразить праздничный стол, утерев нос давно приевшимся блюдам.
Рецепт № 1
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера - 9 шт;
• Майонез - 1/2 стакана;
• Молоко - 1/2 стакана;
• Белый уксус - 2 ст.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Сельдерей - 2 больших стебля;
• Петрушка мелко нарезанная - 1/4 стакана;
• Зелёный лук мелко нарезанный - 2 ст.л.
Картофель в сливочном соусе. \ Фото: delish.com.
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Разрезать на четыре части;
• И пересыпать в глубокую кастрюлю;
• Посолить и залить водой так, чтобы перекрыть картофель на 2-3 сантиметра;
• На большом огне довести до кипения;
• После уменьшить огонь;
• Варить 12-15 минут (или до тех пор, пока картошка не станет мягкой);
• Затем воду слить и накрыть крышкой, отставив в сторону.
Для соуса:
• В миске смешать майонез, молоко, уксус, сахар, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца;
• Тщательно и аккуратно перемешать;
• Половину заправки добавить к отварной картошке;
• И дать остыть;
• Сельдерей нарезать тонкими кольцами (или полукольцами);
• Смешать его с оставшейся частью сливочного соуса;
• И добавить к остывшему картофелю;
• Подавать со свежей зеленью и зелёным луком.
Сливочный картофельный салат с беконом. \ Фото: epicurious.com.
Рецепт № 2
Ингредиенты:
• Красный картофель (мелкий) - 24 шт;
• Бекон - 150 г;
• Сметана 25% - 100 мл;
• Майонез - 100 мл;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу;
• Винный уксус - 3 ст.л;
• Стебель сельдерея - 4 шт;
• Петрушка по вкусу;
• Листья эстрагона по вкусу.
Это вам не оливье. \ Фото: tveda.ru.
• Картофель тщательно вымыть (можно не чистить);
• Переложить в кастрюлю, залив водой так, чтобы она покрыла картофель на 3-4 сантиметра;
• Посолить и довести до кипения;
• После уменьшить огонь и варить до готовности (15-18 минут);
• Затем слить воду и дать картошке остыть;
• Разрезать на четвертинки;
• Бекон нарезать кубиком или соломкой;
• Обжарить на раскалённой сковороде до хрустящей румяной корочки;
• Переложить на бумажное полотенце;
• И дать остыть;
• В миске взбить майонез, сметану, уксус, соль и перец;
• Сельдерей нарезать кубиком (или соломкой);
• Получившимся соусом заправить картофель;
• Перед подачей добавить сельдерей, бекон, петрушку и эстрагон.
2. Картофельный омлет
Картофельный омлет. \ Фото: 1000.menu.
Картофельный омлет – это отличная возможность убить двух зайцев одновременно, тем самым приготовив полноценное и очень сытное блюдо, сочетающее в себе все самые лучшие вкусовые качества.
Ингредиенты:
• Яйца крупные - 6 шт;
• Картофель - 700 г;
• Оливковое масло - 1/4 часть стакана;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Петрушка - несколько веточек;
• Соль и перец по вкусу.
Испанский картофельный омлет. \ Фото: ogorod.ru.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Просушить на бумажном полотенце;
• После нарезать тонкими слайсами (кружками);
• Лук очень тонко нарезать (кольцами или полукольцами);
• В миске взбить яйца с щепоткой соли и перца;
• В другой миске смешать нарезанный картофель с 1/4 чайной ложки соли;
• Масло разогреть на сковороде и обжарить картофель примерно 10-12 минут (или до готовности);
• Обжаренный картофель аккуратно выложить в миску с помощью шумовки;
• На этом же масле обжарить лук до мягкости;
• После при помощи шумовки выложить его поверх картофеля;
• Дать слегка остыть;
• И заправить взбитыми яйцами;
• Аккуратно перемещать;
• Получившуюся смесь переложить тонким равномерным слоем в глубокую хорошо разогретую сковороду;
• Готовить до тех пор, пока не появится румяная корочка со всех сторон;
• Подавать тёплым или холодным со свежей зеленью.
3. Лимонно-розмариновые куриные бёдра с картофелем
Ну как тут устоять?! \ Фото: twitter.com.
А вот это блюдо на все сто процентов может стать главным козырем праздничного застолья. Сочные и ароматные куриные бёдра, румяная картошка и потрясающе вкусный, слегка пикантный соус – то, что нужно для хорошего вечера в кругу друзей, родных или близких.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера (можно красный) - 4 шт (или в зависимости от количества человек);
• Куриные бёдра крупные без кожи и костей (или ножки) - 4 шт;
• Соль - 2 ч.л;
• Топлёное сливочное масло - 4 ст.л;
• Чёрный свежемолотый перец - 2 ч.л;
• Свежий розмарин - 4 ст.л;
• Ломтики одного лимона.
Пальчики оближешь! \ Фото: google.com.ua.
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Если это красный картофель, можно не чистить;
• Просушить;
• Нарезать слайсами (кружками);
• На листы фольги порционно выложить картофель;
• Слегка посолить и поперчить;
• Сверху по одному бедру;
• Смазать растопленным маслом;
• Посолить и поперчить;
• Выложить сверху ломтики лимона и свежий измельчённый розмарин;
• Запечатать фольгу, плотно защипывая края;
• Запекать на гриле не менее 30-40 минут;
• Если у вас нет гриля, то воспользуйтесь обычной духовкой;
• Переложите картофель в том же порядке (описанном выше) в форму для запекания, предварительно застелив её фольгой (можно и без фольги);
• Отправьте в разогретую до 180-200 градусов духовку на 40-50 минут.
4. Картофельный салат с кукурузой
Картофельный салат с кукурузой. \ Фото: aberdeenskitchen.com.
Этот салат способен вдохнуть ароматы и краски лета даже в самую ненастную погоду. Так что поспешите его приготовить, чтобы развеять осеннюю хандру и избавиться от меланхолии.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера или мелкий - 1 кг;
• Кукуруза - 1 свежий кочан с шелухой (если нет свежей кукурузы возьмите консервированную, но не забудьте слить воду);
• Болгарский красный перец - 1 шт;
• Оранжевый болгарский перец - 1 шт;
• Тмин - 1 ч.л;
• Порошок перца чили - 1/4 часть ч.л;
• Крупная соль - 1 ст.л;
• Чёрный свежемолотый перец - 1 ч.л;
• Укроп - 2-3 ст.л;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Зелёный лук - несколько стеблей.
Летний картофельный салат с кукурузой. \ Фото: aberdeenskitchen.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить и просушить на бумажном полотенце;
• Исходя из размера, разрезать на половинки или на четвертинки;
• Перец нарезать кубиком;
• Зелёный лук мелко нарезать;
• Половину укропа измельчить, а вторую половину крупно нарезать для подачи;
• Картофель и болгарский перец выложить тонким слоем на противень;
• Посолить, поперчить, добавить чили, молотый чёрный перец и рубленный укроп;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Рядом на свободное место положить кочан кукурузы в шелухе;
• Отправить противень в разогретую до 200 градусов духовку на средней уровень на 30 минут;
• После достать кукурузу и отложить её в сторону;
• Противень с картофелем и овощами отправить обратно в духовку ещё на 30 минут (или до тех пор, пока картофель не станет мягким);
• Пока овощи запекаются, кукурузу очистить и срезать с неё ножом зёрна;
• Готовые ингредиенты смешать между собой;
• Перед подачей украсить зеленью и луком.
5. Картофельные половинки с копчёным лососем и укропом
Картофель, запеченный с копчёным лососем. \ Фото: google.com.
Приготовив однажды такое блюдо, вы вряд ли захотите с ним расстаться, и, не исключено, что в дальнейшем оно станет частым гостем на вашем столе.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера - 18 шт;
• Нежирная сметана - 1/4 часть стакана;
• Копчёный лосось - 150 г;
• Вода - 2 ст.л;
• Оливковое масло - 1 ст.л;
• Соль - 1/2 ч.л;
• Чёрный молотый перец - 1/4 ч.л;
• Свежий укроп измельчённый - 1 ст.л.
Вкусно, просто и оригинально. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• И отварить до полуготовности;
• После слегка остудить и разрезать на половинки (вдоль или поперёк, чтобы сделать лодочки или бочонки);
• Переложить картофель на противень;
• Смазать сверху маслом;
• Посолить и поперчить;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 8-12 минут (или до тех пор, пока картофель не станет румяным);
• Лосось нарезать равномерным кубиком или ломтиками;
• Смешать сметану с мелко рубленной зеленью и нарезанным лососем;
• Подавать запечённый картофель со сметано-лососевой заправкой.
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