Подкормка для рассады на основе луковой шелухи

Поклонники биологического земледелия, принципиально не использующие синтетические вещества, минеральные удобрения и пестициды при выращивании овощей, даже на стадии рассады, знают множество рецептов натуральных подкормок пасленовых растений.









Полезные свойства луковой шелухи

Рецепт домашней подкормки

Одним из самых популярных среди томатоводов растительных продуктов для стимуляции роста и развития всех частей сеянцев является луковая шелуха.Водные настои шелухи лука и чеснока с успехом применяются в огородничестве и как ценное микроудобрение, и как средство против болезней и вредителей овощных и цветочных культур.Присутствующие в покровных чешуйках репчатого лука биофлавоноиды (кверцетин), фитонциды, витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы активизируют развитие корневой системы и одновременно уничтожают болезнетворную микрофлору в земляном коме.А заготовить растительное сырье, причем в любое время года, не составляет труда даже для ленивых дачников. Достаточно лишь постоянно собирать сухие покровные чешуйки со здоровых луковиц и складировать их в стеклянные банки, бумажные пакеты или картонные коробки.Возьмите 2 горсти шелухи лука и чеснока, утрамбуйте сырье в банку объемом 0,5 л и залейте доверху холодной водой. Настой готовится в затененном месте 3-4 дня. Закрывать банку капроновой крышкой не обязательно, так как никаких неприятных запахов будущее удобрение не издает. Для усиления экстрагирования полезных соединений настой рекомендуется перемешивать деревянным шпателем 2-3 раза в сутки.В неразбавленном виде отфильтрованный настой используется исключительно для борьбы с вредителями рассады и комнатных растений (паутинные клещи и тли).С этой целью концентрированный луковый эликсир применяют для опрыскивания растений по листьям из мелкодисперсного пульверизатора, а также для смачивания поверхности земляного кома в посадочных емкостях из него же.Для приготовления универсальной подкормки с ростостимулирующими свойствами маточный эликсир после процеживания разводят смягченной специальными средствами, отстоянной или дождевой водой комнатной температуры в пропорции 1:4. Из 0,4 л лукового концентрата получается 2 л жидкого удобрения.А для усиления полезных качеств настоя луковой шелухи специалисты советуют обогащать рабочий раствор перекисью водорода (3%). Благодаря активным молекулам кислорода пероксид водорода создает благоприятные условия для развития мощной корневой системы томатов. Аптечный антисептик добавляется в готовую подкормку из расчета 1 чайная ложка на 1 л разведенного настоя.Использованное после процеживания лукового настоя растительное сырье можно либо добавлять в компост, либо раскладывать в качестве мульчи под садовые культуры, например, под клематисы или розы.Рекомендации по использованию настоя луковой шелухи под рассадные культурыВнесение удобрения жидкого удобнее всего проводить из спринцовки или большого шприца, особенно если ваши кустики обитают в общих посадочных емкостях. Под каждый помидорный сеянец выливается приблизительно 5 мл приготовленного раствора.Хранить удобрение не рекомендуется из-за быстрого снижения концентрации биологически активных веществ. Максимальной эффективностью обладает подкормка, внесенная под растения в первой половине дня.Приготовленный питательный раствор с успехом применяется на всех стадиях развития помидорной рассады, начиная с момента появления семядольных листьев.По отзывам бывалых дачников, полив сеянцев под корень луковым настоем с добавлением перекиси водорода заменяет большинство подкормок. Раствор используют каждые 10-12 дней, аккуратно увлажняя им почву под корнями саженцев вместо планового полива.Кроме томатов раствором луковой шелухи и пероксида водорода можно подкармливать и другие пасленовые овощи: баклажаны и болгарские перцы.А также рассаду огурцов, кабачков, базилика, капусты и сельдерея.Крепкая и хорошо облиственная рассада с толстым стеблем и мощными корешками – залог стабильных урожаев помидоров и других овощей!