Норвежский художник Андреас Ли нашел красивый способ изобразить нетронутую норвежскую природу и диких животных, которые считают ее своим домом. На его снимках шерсть и перья диких зверей плавно превращаются в норвежские пейзажи.
Смотрим, как выглядит гармония с природой по-норвежски.
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В гармонии с природой по-норвежски
Норвежский художник Андреас Ли нашел красивый способ изобразить нетронутую норвежскую природу и диких животных, которые считают ее своим домом. На его снимках шерсть и перья диких зверей плавно превращаются в норвежские пейзажи.
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