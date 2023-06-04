В гармонии с природой по-норвежски

Норвежский художник Андреас Ли нашел красивый способ изобразить нетронутую норвежскую природу и диких животных, которые считают ее своим домом. На его снимках шерсть и перья диких зверей плавно превращаются в норвежские пейзажи.



Смотрим, как выглядит гармония с природой по-норвежски.







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