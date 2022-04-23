7 рецептов самых вкусных и быстрых рогаликов из слоеного теста за 20 минут

Самые вкусные и быстрые рогалики из слоеного теста за 20 минут

Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет

Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет

Рогалик с яблоком и карамелью

Рогалик с яблоком и карамелью

Рогалики с Нутеллой

Рогалики с Нутеллой

Хала с абрикосовым джемом

Хала с абрикосовым джемом

Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами

Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами

Пирожок с малиновым вареньем

Пирожок с малиновым вареньем

Рогалик с корицей

Рогалик с корицей