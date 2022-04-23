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7 рецептов самых вкусных и быстрых рогаликов из слоеного теста за 20 минут


Самые вкусные и быстрые рогалики из слоеного теста за 20 минут

Самые вкусные и быстрые рогалики из слоеного теста за 20 минут

Если хочется чего-то вкусного и сладкого, а времени на приготовление особо нет, стоит оглянуться по сторонам в поисках хотя бы нескольких шоколадных конфет и достать из холодильника припасённую упаковку слоёного теста. Максимум 30 минут, и в руках окажется поднос нежных и тающих во рту рогаликов.

Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет


Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет

Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет

 

Время приготовления: 22 минуты
Ингредиенты (на 8 рогаликов):
1 упаковка слоеного теста
2 банана, нарезать кружочками
10 шоколадных конфет, измельчить
Этапы приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой или смазываем маслом.
2. Раскатываем тесто и делим пласт на треугольники (заготовки для рогаликов).

3. На широкий угол треугольника выкладываем банан и конфеты.
4. Формируем рогалик. Выпекаем до золотистого цвета.

Рогалик с яблоком и карамелью


Рогалик с яблоком и карамелью

Рогалик с яблоком и карамелью

 

Время приготовления: 22 минуты
Ингредиенты (на 8 рогаликов):
1 упаковка слоеного теста
1 большое яблоко, нарезать на тонкие дольки
10 карамелек, измельчить
Этапы приготовления:
1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой или смазываем маслом.

2. Раскатываем тесто и делим пласт на треугольники (заготовки для рогаликов).

3. На широкий угол заготовки кладём яблоко и карамель.

4. Формируем рогалик. Выпекаем до золотистого цвета.

Рогалики с Нутеллой


Рогалики с Нутеллой

Рогалики с Нутеллой

 

Рогалики с Нутеллой напоминают по вкусу рогалики с шоколадом, именно так выглядит пас та в испеченном виде. Можно смело заменить Нутеллу, если у кого-то аллергия на орехи, шоколадом. На подготовленную заготовку для рогалика из слоеного теста выкладываем столовую ложку Нутеллы Формируем рогалик и выпекайте около 10-12 минут, до золотистого цвета при температуре 180 градусов.

Хала с абрикосовым джемом


Хала с абрикосовым джемом

Хала с абрикосовым джемом

 

Для приготовления этого блюда понадобится слоеное тесто, абрикосовый джем и сливочный сыр, сочетание которых делает эту халу незабываемо вкусной. Берём два листа слоеного теста, из которых формируем прямоугольники соответствующего размера.
Каждую длинную сторону прямоугольника необходимо надрезать в четырех местах. Кладём в центр заготовки столовую ложку сливочного сыра и столовую ложку абрикосового джема. Заворачиваем обе стороны заготовки так, чтобы они находили друг на друга в центре халы. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами


Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами

Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами

 

Яблоко и сыр превращают рогалик в отличную закуску. На широкий угол заготовки для рогалика кладём кусочек сыра бри, тоненькую дольку яблока и поджаренный орех. Выпекам при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

Пирожок с малиновым вареньем


Пирожок с малиновым вареньем

Пирожок с малиновым вареньем

 

Это закуска из детства. Такой пирожок можно наполнить любой начинкой по желанию. Лист слоеного теста делим на прямоугольные заготовки для пирожков, подсыпаем немного муки. С одного конца заготовки выкладываем варенье и накрываем его противоположной стороной. С помощью вилки скрепляем оба конца заготовки, придавливая их. Смазываем пирожок маслом или яйцом. Выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

Рогалик с корицей


Рогалик с корицей

Рогалик с корицей

 

Рогалики с корицей идеально подойдут для завтрака. В небольшой мисочке смешиваем корицу и сахар (1/4 ч. л. корицы и ½ ч. л. сахара). Растапливаем небольшое количество масла и смазываем одну из сторон заготовки для рогалика. Посыпаем сверху смесью корицы и сахара и формируем рогалик. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

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7 рецептов самых вкусных и быстрых рогаликов из слоеного теста за 20 минут

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7 рецептов самых вкусных и быстрых рогаликов из слоеного теста за 20 минутПодписаться на мой Instagram
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