7 рецептов самых вкусных и быстрых рогаликов из слоеного теста за 20 минут

Самые вкусные и быстрые рогалики из слоеного теста за 20 минут
Если хочется чего-то вкусного и сладкого, а времени на приготовление особо нет, стоит оглянуться по сторонам в поисках хотя бы нескольких шоколадных конфет и достать из холодильника припасённую упаковку слоёного теста. Максимум 30 минут, и в руках окажется поднос нежных и тающих во рту рогаликов.
Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет
Рогалики с начинкой из банана и шоколадных конфет
Время приготовления: 22 минуты
Ингредиенты (на 8 рогаликов):
1 упаковка слоеного теста
2 банана, нарезать кружочками
10 шоколадных конфет, измельчить
Этапы приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой или смазываем маслом.
2. Раскатываем тесто и делим пласт на треугольники (заготовки для рогаликов).
3. На широкий угол треугольника выкладываем банан и конфеты.
4. Формируем рогалик. Выпекаем до золотистого цвета.
Рогалик с яблоком и карамелью
Рогалик с яблоком и карамелью
Время приготовления: 22 минуты
Ингредиенты (на 8 рогаликов):
1 упаковка слоеного теста
1 большое яблоко, нарезать на тонкие дольки
10 карамелек, измельчить
Этапы приготовления:
1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой или смазываем маслом.
2. Раскатываем тесто и делим пласт на треугольники (заготовки для рогаликов).
3. На широкий угол заготовки кладём яблоко и карамель.
4. Формируем рогалик. Выпекаем до золотистого цвета.
Рогалики с Нутеллой
Рогалики с Нутеллой
Рогалики с Нутеллой напоминают по вкусу рогалики с шоколадом, именно так выглядит пас та в испеченном виде. Можно смело заменить Нутеллу, если у кого-то аллергия на орехи, шоколадом. На подготовленную заготовку для рогалика из слоеного теста выкладываем столовую ложку Нутеллы Формируем рогалик и выпекайте около 10-12 минут, до золотистого цвета при температуре 180 градусов.
Хала с абрикосовым джемом
Хала с абрикосовым джемом
Для приготовления этого блюда понадобится слоеное тесто, абрикосовый джем и сливочный сыр, сочетание которых делает эту халу незабываемо вкусной. Берём два листа слоеного теста, из которых формируем прямоугольники соответствующего размера.
Каждую длинную сторону прямоугольника необходимо надрезать в четырех местах. Кладём в центр заготовки столовую ложку сливочного сыра и столовую ложку абрикосового джема. Заворачиваем обе стороны заготовки так, чтобы они находили друг на друга в центре халы. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами
Рогалики с сыром бри, яблоком и орехами
Яблоко и сыр превращают рогалик в отличную закуску. На широкий угол заготовки для рогалика кладём кусочек сыра бри, тоненькую дольку яблока и поджаренный орех. Выпекам при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
Пирожок с малиновым вареньем
Пирожок с малиновым вареньем
Это закуска из детства. Такой пирожок можно наполнить любой начинкой по желанию. Лист слоеного теста делим на прямоугольные заготовки для пирожков, подсыпаем немного муки. С одного конца заготовки выкладываем варенье и накрываем его противоположной стороной. С помощью вилки скрепляем оба конца заготовки, придавливая их. Смазываем пирожок маслом или яйцом. Выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
Рогалик с корицей
Рогалик с корицей
Рогалики с корицей идеально подойдут для завтрака. В небольшой мисочке смешиваем корицу и сахар (1/4 ч. л. корицы и ½ ч. л. сахара). Растапливаем небольшое количество масла и смазываем одну из сторон заготовки для рогалика. Посыпаем сверху смесью корицы и сахара и формируем рогалик. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета.
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