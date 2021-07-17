7 важных книг для тех, кто хочет хорошо разбираться в искусстве

Культура и искусство являются неотъемлемой частью жизни человека. Однако часто походов в музеи и на выставки совершенно недостаточно для глубокого понимания предмета. В этом случае просто необходимо обратиться к актуальным книгам, которые помогут сориентироваться в направлениях и видах искусства. И вызовут желание узнать больше о художниках и их произведениях, а также посмотреть на творения мастеров по-новому.
Филип Хук, «Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я»
Филип Хук, «Завтрак у Sotheby’s. Мир искусства от А до Я». / Фото: www.knigamir.com
Книга известного искусствоведа и сотрудника аукционных домов – это увлекательнейший путеводитель по миру искусства. Стиль изложения довольно сложного материала настолько лёгкий, что создает ощущение неторопливой беседы о великом искусстве между двумя давно знакомыми людьми. Филип Хук преподносит структурированную информацию, касающуюся, в том числе, и коммерческой составляющей искусства, рассказывает о порядке и принципах формирования цен на творения мастеров, останавливается на порядке организации торгов. При этом на страницах книги скрыто множество интересных историй и случаев из личной практики автора.
Витторио Згарби, «Сокровища Италии. От Караваджо до Тьеполо»
Витторио Згарби, «Сокровища Италии. От Караваджо до Тьеполо». / Фото: www.kultpro.ru
Витторио Згарби в присущей ему увлекательной манере знакомит читателя о лучших представителях барокко. Автор словно проводит увлекательную экскурсию по Апеннинскому полуострову, делая долгие остановки в больших городах, чтобы рассказать о лучших художниках Италии. Во время прочтения книги складывается полное ощущения знакомства с интересным художественным произведением.
Сэм Филлипс, «...Измы. Как понимать современное искусство»
Сэм Филлипс, «...Измы. Как понимать современное искусство». / Фото: www.inlibris.ru
Ещё один качественный и захватывающий путеводитель по миру искусства, на этот раз от редактора британского журнала Frieze. Здесь собрана краткая информация об эволюции искусства, появлении и развитии новых стилей и течений, начиная со второй половины ХIX века. Желающие разобраться в многочисленных стилях и школах могут порадоваться наличию удобной таблицы, информация в которой представлена в хронологическом порядке. Для знатоков и искусствоведов книга вряд ли будет полезна, а вот для тех, кто только начинает знакомиться с историей искусства, станет незаменимой.
Анастасия Постригай, «Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола»
Анастасия Постригай, «Влюбиться в искусство. От Рембрандта до Энди Уорхола». / Фото: www.twimg.com
Анастасия Постригай – блогер, который пишет о культуре, а её книга написана для тех, кто начинает своё знакомство с многогранным миром искусства. В книге отсутствуют хитросплетения терминов, зато материалы о выдающихся личностях представлены живым и понятным языком, который дополнен справками о тех фильмах и книгах, что помогут читателю глубже изучить творчество художника или эпоху, когда он жил и творил. Единственное, в чём можно упрекнуть автора, так это в личных оценочных суждениях по отношению к деятелям искусства. Впрочем, даже в названии Анастасия Постригай обещала своим читателям влюбить их в искусство.
Сара Торнтон, «Семь дней в искусстве»
Сара Торнтон, «Семь дней в искусстве». / Фото: www.daily.afisha.ru
Эта книга написана более десяти лет назад, однако и сегодня не утратила своей актуальности. Сара Торнтон рассказывает о рынке искусства и о месте художника в нём. Отличие данной книги от других изданий об искусстве состоит в том, что автор создает эффект полного погружения не в творчество, а в околотворческую среду. Интервью с владельцами галерей и коллекционерами, художниками и критиками позволяет взглянуть на коммерческую изнанку искусства.
Бэнкси, «Wall and Piece»
Бэнкси, «Wall and Piece». / Фото: www.wbstatic.net
Настоящее имя автора книги о граффити никому неизвестно. И никто не может похвастаться знакомством с граффитистом Бэнкси. Но он известен каждому, кто интересуется культурой граффити. В книге можно познакомиться с философией творчества загадочной личности, посмотреть на фотографии его работ и посмеяться вместе с автором над забавными случаями из жизни таинственного незнакомца и талантливого творца.
Аксёнова Алина, «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения»
Аксёнова Алина, «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения». / Фото: www.7books.ru
Алина Аксёнова является лектором известного московского лектория Level One. В своей книге автор кратко знакомит читателя с историей искусств, начиная с Древней Греции и Рима. Для тех, кто хочет научиться определять стили по характерным признакам и различать течения и направления в искусстве, книга станет настоящим путеводителем. Отлично подойдет для изучения азов вместе с детьми.
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