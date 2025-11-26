Самые опасные виды древнего оружия

В отличие от сегодняшнего оружия, мастера древности были ограничены в технологиях. Но примитивные возможности по работе с металлом и очень ограниченные механизмы не мешали им создавать причудливый инвентарь для армий. Меч – это слишком банально. Огненные копья, рога на щит и даже рука Фредди Крюгера – историки показали самые опасные виды оружия древних оружейников.
Маду
В свое время индийским мусульманам было строго запрещено иметь вообще какое-либо оружие. И те придумали крайне необычный способ самозащиты: два рога индийской антилопы связывались вместе, а посреди крепился небольшой щит, умбон. Даже сегодня существует школа бойцов-маду, правда, они используют уже стальные «рожки».
Огненное копье
С изобретением пороха в Древнем Китае началась совершенно новая эпоха битв. Одним из ее детищ было так называемое огненное копье: к древку привязывали бамбуковую трубку, наполненную порохом. При ударе боец мог быстро поджечь фитиль и ослепить противника вспышкой.
Атлатль
Проще говоря — палка-металка. Навершие посоха позволяло крепить дротик, который летел очень далеко и со значительной скоростью благодаря более длинному плечу силы. Именно этим орудием пользовался человек до появления лука и стрел.
Багх нагх
Примерно такими когтями пользовался Фредди Крюгер. Это оружие пришло в Японию из Индии: 5 изогнутых коротких лезвий крепились к перчатке и предназначались для разрыва мышц. Японские ниндзя впоследствии использовали багх нагх несколько иначе, смазывая ядом лезвия.
Фламберг
Меч с «пламенеющим» клинком долгое время считался историками оружием декоративным. Однако, затем выяснилось, что фламберг способен наносить удары ужасающей силы. Широкие резаные раны так и вовсе почти не заживали. Вооруженных фламбергом бойцов никогда не брали в плен, а казнили на месте.
Какутэ
Боевые кольца использовались не только в Японии, но именно в этой стране оставались оружием смертельным. Обычно бойцы носили сразу два кольца, на среднем и большом пальцах. Шипы нередко смазывались ядом.
Скиссор
Оружие появилось на гладиаторских аренах Древнего Рима. Скиссор представлял собой стальной рукав, на конце которого крепилось серповидное лезвие. Таким образом, воин мог одновременно защищаться и нападать на противника.
Макуауитль
Древние ацтеки придумали макуауитль для казней, а затем уже начали использовать его в битвах. К широкому деревянному основанию крепились кусочки обсидиана. Полученное в результате зазубренное лезвие оставляло ужасные, чаще всего смертельные раны.
Халади
Кинжал с двумя лезвиями долгое время оставался отличительным оружием индийской касты воинов-раджпути. Использовать его было очень непросто, но длительная практика делала воина с халади смертоносным противником.
Содэгарами
Усеянная шипами железная палка была оружием крестьянским и даже самурайский меч не мог противостоять воину с содэгарами. Умельцы просто ломали лезвия дорогих катан, а затем забивали гордых самураев насмерть, будто бешеных псов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии