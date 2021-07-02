Как почистить микроволновку за пару минут: 6 простых, но гениальных способов

Если вы не пользуетесь крышкой для микроволновки, приготовьтесь к тому, что вам придется очень часто ее мыть. Однако, чтобы этот процесс не вызывал у вас панику и не ассоциировался с впустую потраченным временем, Novate.ru подготовил для вас несколько простых способов очистки микроволновки. Приятным бонусом является то, что все представленные ниже растворы готовятся из подручных средств.
Способ 1: Уксусная баня
Уксус - самый простой способ чистки. / Фото: Navseruki.guru
Самым простым и известным методом чистки микроволновки является уксусная баня. Она помогает бороться с любыми загрязнениями, в том числе и с застарелым жиром, устойчивыми пятнами. Чтобы в кухне как можно меньше витал запах уксуса, на время процедуры откройте форточку или поставьте окно на проветривание.
Рецепт прост:
1. Приготовьте в миске смесь, состоящую из 2 стаканов воды и двух столовых ложек 9-процентного уксуса.
2. Поставьте полученную жидкость в микроволновую печь и запустите ее на максимальной мощности на 10 минут. После того, как время истечет, дайте смеси постоять внутри еще 5-7 минут.
3. Последний этап состоит в том, чтобы протереть печь влажной тряпкой. Так вы устраните оставшуюся грязь и запах уксуса.
Обратите внимание: Жир, с которым не справилась уксусная баня, можно удалить при помощи обычного оливкового масла. Как говорится, клин клином.
Способ 2: Лимонная кислота
Лимонная кислота справляется с пятнами и неприятным запахом. / Фото: Nadoremont.com
Конечно, можно использовать и сок лимона, однако, если его не оказалось в холодильнике, отличной альтернативой будет именно лимонная кислота. У нее двойное действие: очищение + нейтрализация неприятного запаха. Для приготовления очищающей смеси нужно будет взять два стакана воды и 1 ст.л. лимонной кислоты. Их следует смешать в глубокой миске, затем поставить емкость в микроволновку и установить таймер на пять минут. Когда время закончится, не открывайте дверцу еще четверть часа. В конце нужно будет протереть печь изнутри при помощи салфетки или микрфибры.
Способ 3: Сода
Сода справляется со всеми типами загрязнений. / Фото: Interistroy.ru
Для сильных загрязнений идеально подходит сода. Она станет отличным заменителем лимонного сока или кислоты, если у вас вдруг не оказалось этих продуктов под рукой. Приготовить раствор следует из двух стаканов воды и 2 ст.л. соды. Полученная смесь отправляется в микроволновку на 5 минут (мощность должна быть максимальной). Чтобы средство лучше подействовало не доставайте его из печи еще минут 7-10 после того, как микроволновка просигнализирует, что время истекло. Финальный этап – устранение конденсата и оставшихся загрязнений при помощи губки.
Способ 4: Моющее средство
Моющее средство нужно выдавливать на губку. / Фото: Zen.yandex.ru
Для слабых загрязнений подойдет и обычное моющее средство по типу «Фейри». Кроме него вам также понадобится обычная губка и вода для замачивания.
Рецепт такой:
1. Губку нужно окунуть в воду, выдавить и налить на нее несколько капель моющего средства. Хорошо вспеньте, сжимая и разжимая губку.
2. Положите ее в микроволновку на полминуты, не больше. Обратите внимание, что мощность должна быть минимальной, чтобы губка не начала плавиться внутри прибора.
3. Потом откройте дверцу микроволновки и отмойте распаренный жир и другие пятна этой же губкой.
Способ 5: Жидкость для мытья стекол
Побрызгайте стеклоочистителем стенки микроволновки. / Фото: Vodakanazer.ru
Чтобы не повредить технику и оперативно удалить все загрязнения, используйте обычный стеклоочиститель. Эффект «бани» здесь не понадобится, поэтому можете заранее отключить микроволновку от электросети. Для процедуры очистки вам понадобится губка, вода и любая жидкость для мытья стекол.
Рецепт:
1. В глубокой миске нужно смешать стеклоочиститель и воду в пропорции 2:1. Обратите внимание, что раствора должно получится много, так как вас нужно произвести чистку печки не только внутри, но и снаружи.
2. Обильно смочите губку в полученной смеси и протрите прибор внутри. Если вам на глаза попались засохшие пятна, замочите их в жидкости для очистки стекол.
3. Последний шаг – хорошо протрите микроволновку мягкой салфеткой или тряпкой, предварительно смочив ее в воде. Это нужно для того, что устранить любые следы грязи на стенках, а также остатки и запах средства для стекол.
Способ 6: Апельсиновые корки
Апельсиновые корки нужно замочить в воде. / Фото: Lime.energy
Этот метод можно применять в случае средних и слабых загрязнений, со сложными он, увы, не справится. Данный способ любят многие хозяйки не только из-за его простоты, но также благодаря приятному запаху цитруса, который витает потом по всей квартире. Плюс не нужно будет удалять остатки средства со стенок камер. Для процедуры очистки вам будет нужен минимальный набор: один апельсин, вода, небольшая миска и губка.
Рецепт:
1. Апельсин нужно почистить, сложить кожуру в емкость, залить примерно одним стаканом воды и поставить в микроволновку на 5 минут. За это время жидкость закипит и на стенках СВЧ-печи появится конденсат.
2. Когда микроволновка прозвенит, не открывайте дверцу еще четверть часа, чтобы все загрязнения как следует раскисли.
3. Когда время истечет, беритесь за губку и устраняйте все следы пятен. Жир и другие загрязнения будут легко вам поддаваться.
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