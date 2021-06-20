Русские цареубийцы: Как они решились на преступление против «помазанника Божьего»

В 1613 году состоялся Земско-Поместной Собор, на котором был принят Соборный обет – служить Помазанникам Божьим, царям из рода Романовых до Второго Христова пришествия. Эта клятва нарушена не единожды. Царь – помазанник Божий, его убийство становится проклятием для тех, кто это сделал. Об этом все знали, но не всех это останавливало. Очень часто корыстные устремления или идеологические убеждения, несовместимые с монархией, были тайной пружиной цареубийства.
Как убийце Петра III Алексею Орлову посчастливилось избежать наказания?
Пётр III Фёдорович был наследником не только российской короны, но и шведской, и не раз во всеуслышание заявлял, что лучше бы правил цивилизованной Швецией, чем дикой Россией./Фото: i.pinimg.com
В 1762 году начинается правление 34-летнего Петра III (урождённый Карл Пе́тер У́льрих), сына дочери Петра I Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. Блестяще образованный, разбирающийся в точных науках, Пётр Фёдорович знал в совершенстве французский и немецкий языки, и даже латынь, но вот русский ему не давался. Видимо, это было предопределено на ментальном и психологическом уровне. Ведь вырос он в Гольштейне – южной провинции Пруссии.
Чуждая для него русская ментальность была постоянным раздражителем для него, его кумиром и образцом для подражания был Фридрих Прусский. Пётр III считал его великим правителем, тогда как в Европе к нему относились как к зарвавшемуся выскочке, которого надо поставить на место. Кроме того, Россия воевала с ним уже несколько лет, согласно союзному договору 1746 года (заключён с другими участниками коалиции против Фридриха II, поскольку Россия опасалась усиления Пруссии, беспокоилась за свои западные границы и интересы в Прибалтике и на севере Европы), выполняла свои обязательства. А Пётр Фёдорович заключает с этим государством мир.
Совершенной насмешкой над чувствами подданных стало введение в армии прусской муштры и прусского мундира (обязанность носить его военные расценивали как оскорбление своей чести). Элитные войска лейб-гвардии, созданные на базе Потешных войск Петра Великого, были мощной политической силой многие годы (при их содействии в течение 37 лет в России было совершено шесть дворцовых переворотов). Но дальновидностью Пётр Фёдорович не отличался, поэтому осознать всю глубину своей ошибки был не в состоянии.
Сильное раздражение император вызывал не только у военных. Его часто странное поведение многих наталкивало на мысль, что он страдал какими-то психическими отклонениями, недоразвитием. Пётр Фёдорович приводил в замешательство весь двор: мог кривляться во время церемоний, часами играл в солдатиков; в присутствии иностранных послов мог говорить несуразные вещи, за которые присутствующим царедворцам было за него стыдно. Свою супругу, будущую императрицу Екатерину II, он никогда не любил, собирался жениться на своей любовнице – фрейлине Елизавете Воронцовой, а жену и сына Пала заточить в крепости Шлиссельбурга.
Но эти намерения перечеркнул переворот, совершенный при помощи лейб-гвардии. Екатерина, не имевшая никаких прав на престол (она могла рассчитывать лишь на регентство при малолетнем сыне), была провозглашена императрицей. С большим воодушевлением была воспринята эта новость не только знатью, но и простым народом. Но что делать со свергнутым супругом? Он находился в Ропше под присмотром братьев Орловых. Отпустить его в Гольштинию, как тот просил, было нельзя – он мог найти союзников и бороться за трон. Заточить в крепость – там уже находился один наследник (Иоанн VI Антонович).
Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского (1737-1807/1808), убийцы Петра III. В. Эриксен. Между 1770 и 1783 годами./Фото: avatars.mds.yandex.net
Решение нашли без уведомления о том императрицы – его убивают (предположительно, его напоили отравленной водкой и задушили). По одной из версий это происходит при непосредственном участии Алексея Орлова, родного брата фаворита Екатерины – Григория Орлова, и князя Фёдора Барятинского. Но Орлов – офицер. Преднамеренное убийство императора, которому он присягал в своё время, не может соответствовать его убеждениям, по той же причине и среди лейб-гвардейцев не нашёлся бы доброволец на цареубийство. Поэтому есть ещё одна довольно жизнеспособная версия – это деяние совершили руками гражданских – Григория Теплова и Фёдора Волкова, у которых были личные претензии к государю. Как бы то ни было, но Алексей Орлов не понёс никакого серьёзного наказания, а официальная версия смерти Петра Фёдоровича – умер от геморроидальных колик и истощения сердца.
Как Николаю Зубову удалось получить новый чин за разящий удар табакеркой в висок Павла I
Павел I Петрович – Император и Самодержец Всероссийский (1796-1801 год)./Фото: дворцы-сады-парки.рф
Павел I взошёл на трон в возрасте 42 лет после смерти своей матери Екатерины II. К слову, при жизни она готовила на царствование своего внука и сына Павла I – Александра, всерьёз занималась его воспитанием и образованием. Екатерина оставила завещание, в котором, как полагают историки, престолонаследником был указан именно Александр. Но красивый, умный и хорошо воспитанный цесаревич сам этого не желал. Павел же, напротив – желал всей душой прекратить эти екатерининские времена. Он 34 года жил в тени матери, его раздражала дворцовая фривольная атмосфера при ней. Как джин, вырвавшийся из заточения в тесном сосуде, он, приняв правление, разводит лихорадочную деятельность.
За 4 года он издаёт 7865 указов, регламентирует все сферы жизни (даже частную). Вся страна в одно время должна принимать пищу, ложиться спать, рано вставать (тогда как в екатерининские времена придворные и высшая знать привыкли к ночной жизни), прогуливаться в определённые часы и в соответствующем представлениям императора одеянии. Более того, начались массовые репрессии. За время его правления в ссылку отправлены 12 000 дворян и офицеров. Павел I сильно урезал права дворянства, вернул даже телесные наказания для них. В армии царила атмосфера жёсткой муштры. Если в начале его царствования у него и были сторонники, то скоро они исчезли.
Общество устало от такого государя. Чем дальше, тем больше проступали в нем дурные черты, унаследованные им от отца: та же «сумасшедшинка», странности, те же симпатии к Пруссии. Не удивительно, что против него довольно быстро назрел заговор. Губернатор Санкт-Петербурга граф П. Пален, вице-канцлер Н. Панин, генералы Л. Беннигсен и Ф. Уваров, английский посол Уитворт и бывший екатерининский фаворит Платон Зубов – и это лишь основные заговорщики, а их было около 300 человек. Александр Павлович знал обо всем, но не помешал, заручившись лишь обещанием с их стороны, что отец останется в живых.
Непосредственным исполнителем убийства Павла I считается брат фаворита императрицы Екатерины II Платона Зубова – Николай.
Портрет графа Николая Александровича Зубова./Фото: prizyv.tv
В своё время на любимца императрицы и его родственников сыпались всякого рода милости. При Екатерине старший брат Платона Зубова дослужился до генерал-поручика и имел достаточно высокий придворный чин. В 1797 году Павел I приказал Зубовым покинуть двор. В 1800 году император, со свойственной ему порывистостью, сменил гнев на милость и вернул их. Однако «червячок» в душе Николая Зубова остался, он сразу же примкнул к заговору против Павла I. Удар в решающий момент по виску императора золотой табакеркой приписывают именно ему.
При Александре I Николай Зубов стал главой конюшенной конторы, и ему был возвращён придворный чин. Но его присутствие тяготило молодого императора – угнетала мысль, что в достаточной близости от него находится цареубийца. Скорее всего, именно поэтому в 1803 году Николая Зубова отправляют в отставку. В 1805 году он умер в своём московском поместье.
Охотник на царя Гриневицкий и его «технология убийства»
Портрет императора Александра II. Художник А. И. Геббенс./Фото: i.pinimg.com
Александр II вошёл в историю как царь-реформатор и освободитель. Именно ему принадлежит заслуга отмены крепостного права в России и освобождение Болгарии, обретение ею независимости. Однако именно на него в конце 70-х годах годов народовольцы развернули такую широкомасштабную охоту, что можно было только удивляться, как удавалось ему избегать гибели. Он был убит в результате теракта, совершенного членами тайной революционной организации «Народная воля». Один из них – Игнатий Гриневицкий, был выходцем из польской дворянской семьи.
Молодой человек располагающей наружности – невысокий ростом, кудрявый шатен с высоким лбом мыслителя. Он был сдержанным, вовсе не конфликтным человеком с неплохим чувством юмора. Во время учёбы в Петербуржском технологическом институте принимал участие в студенческом революционном движении и сторонником мирных протестов. В 1879 году вступил в состав «Народной воли».
Портрет Игнатия Гриневицкого, убийцы Александра II./Фото: cdn.turkaramamotoru.com
В 1881 году 1 марта Гриневицкий был среди террористов, поджидавших царя на набережной Екатерининского канала. Первую бомбу бросил Николай Рысаков, но та лишь разрушила карету. Зато все внимание было сконцентрировано на этом инциденте, и подошедшего почти вплотную к императору Гриневицкого никто не заметил. Тот бросил бомбу под ноги государю. В результате взрыва оба были смертельно ранены.
Гриневицкий скончался в придворном госпитале. Основные организаторы убийства были осуждены и приговорены к казни. Второстепенным участникам этого покушения, которым удалось уцелеть, советским правительством в 1926 году была назначена персональная пенсия (в честь 45-летия убийства царя).
Кто застрелил Николая II и как после этого сложилась судьба цареубийцы?
Яков Юровский, который командовал расстрелом «дома особого назначения» и лично застрелил монарха./Фото: pp.userapi.com
Последний русский царь и его близкие были убиты в 1918 году в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева. Руководил расстрелом Яков Юровский, назначенный комендантом «дома особого назначения». Он считался человеком, способным ради дела революции на любые решительные поступки. К тому трагическому моменту этот человек был влиятельной фигурой в среде уральских большевиков – членом Коллегии ОблЧК и председателем следственной комиссии революционного трибунала. Сторонник самых жёстких мер в отношении классовых врагов, он идеально подходил на роль палача царской семьи.
В дальнейшем его карьерный рост был стремительным: начальник районной ЧК, председатель Уральской ГубЧК, работа в Гохране, председатель торгового отдела Наркомата Иностранных дел. Последняя должность показывает, что пришло время спада в карьере – директор Политехнического музея в Москве. Умер в возрасте 60 лет от прободения язвы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии