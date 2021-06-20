Русские цареубийцы: Как они решились на преступление против «помазанника Божьего»

Как убийце Петра III Алексею Орлову посчастливилось избежать наказания?

Пётр III Фёдорович был наследником не только российской короны, но и шведской, и не раз во всеуслышание заявлял, что лучше бы правил цивилизованной Швецией, чем дикой Россией./Фото: i.pinimg.com

Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского (1737-1807/1808), убийцы Петра III. В. Эриксен. Между 1770 и 1783 годами./Фото: avatars.mds.yandex.net

Как Николаю Зубову удалось получить новый чин за разящий удар табакеркой в висок Павла I

Павел I Петрович – Император и Самодержец Всероссийский (1796-1801 год)./Фото: дворцы-сады-парки.рф

Портрет графа Николая Александровича Зубова./Фото: prizyv.tv

Охотник на царя Гриневицкий и его «технология убийства»

Портрет императора Александра II. Художник А. И. Геббенс./Фото: i.pinimg.com

Портрет Игнатия Гриневицкого, убийцы Александра II./Фото: cdn.turkaramamotoru.com

Кто застрелил Николая II и как после этого сложилась судьба цареубийцы?

Яков Юровский, который командовал расстрелом «дома особого назначения» и лично застрелил монарха./Фото: pp.userapi.com