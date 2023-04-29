10 известных вещей и понятий, которых на самом деле не существует

Идеальная система правления
Наверняка вы когда-нибудь участвовали в спорах о том, какая система правления лучше. Одни ратуют за капитализм, другие — за социализм, демократию или даже диктатуру. Но нет идеальной системы правления, как и не существует общего решения проблем управления обществом. Вполне вероятно, что есть наилучшая форма правления для какого-то региона или одной конкретной культуры. Но мысль о том, что одна-единственная система правления станет идеальной для людей из совершенно разных культур, несколько наивна.
Истинная анархия
Часто молодёжь думает, что «правление» анархии — это круто, и творят страшные вещи во имя неё. Но правда в том, что общество без законов, которое пришлось бы по нраву анархистам, не может существовать. В случае распада какого-то на его месте возникнет новое. Люди будут формироваться в группы, а в группах будут свои правила. А если бы вы стали жить только по своим правилам и заниматься только своими делами, то вы бы остались в абсолютном одиночестве. В любом случае мир стремится к организации сообществ, люди объединяются в группы, заключая договоры и соглашения и издавая законы. Истинная анархия — противоестественное состояние общества, к которому люди совершенно не склонны.
Условная любовь
Термин «условная любовь» раньше использовали для того, чтобы рассказать о людях, которые в действительности не любили кого-то, а просто испытывали чувство любви, когда условия для этого были правильными. Однако со временем всё перепуталось, и люди стали забывать, что есть только один вид любви — безусловная. Она просто-напросто есть и никак не зависит от каких-то условий. К тому же люди любят других людей безответно, просто в надежде на то, что те будут счастливы. По этой причине родители, чьи дети совершают ужасные поступки, разочаровываются в них, но не перестают их любить, потому что у любви нет конца и условий. А раз существует только одна любовь безо всяких условий, то и нет нужды в существовании термина «условная любовь».
Субъективная реальность
На лекциях по философии, если таковые были у вас в университете, вы наверняка слышали, что «реальность субъективна», и начинали думать, что вокруг вас множество совершенно различных реальностей, и они зависят от того, как вы их воспринимаете. Но личные реальности никогда не будут правильными, это просто «кривые очки», через которые вы видите мир. Существует единственная реальность вне зависимости от того, как мы все её воспринимаем. Одно и то же событие выглядит по-разному в глазах разных людей, но оно всё равно остаётся одним определённым событием.
Мировая нехватка продуктов
Нехватки продовольствия в мировом масштабе не существует. Есть лишь проблема с распределением продовольственных ресурсов и реальная проблема с утилизацией отходов. В США и Европе много совершенно нормальной еды утилизируется просто так, только из-за того, что она, например, плохо выглядит. К тому же наблюдается проблема и с тем, что множество продуктов выбрасывается ещё до того, как их приготовят. Если бы люди могли верно распределить все производимые продукты, то проблема голода решилась бы в очень короткое время. Однако этого пока не произошло из-за проблем с инфраструктурой и денежными средствами, которые нужны, чтобы продукты оказались на столах голодающих.
Нехватка питьевой воды
И снова всё дело в распределении ресурсов. Нельзя сказать, что на нашей планете недостаток пресной воды. Если бы она должным образом была распределена по разным регионам, то у всех было бы достаточное количество воды для жизни. Но если говорить о качестве питьевой воды, то качественной воды и правда не хватает. Изменения в климате и загрязнение водоёмов привело к тому, что источники пресной воды стали исчезать. Но даже если они все исчезнут, у нас останется морская вода. Процесс её опреснения довольно дорогой и энергозатратный, однако если усовершенствовать технологию, то её можно будет применять повсеместно. Так что вряд ли когда-нибудь возникнет настоящая нехватка пресной воды.
Перенаселение Земли
Наша родная планета пока не перенаселена и даже не близка к этому. Безусловно, существуют проблемы с инфраструктурой, связанные с удовлетворением потребностей. Однако для перенаселения на планете пока недостаточно людей. Для этого потребовалось бы несколько миллиардов людей, расходующих все ресурсы и занявших всё пространство планеты. Земля достаточно велика, чтобы вместить огромное количество людей и чтобы мы могли выращивать на ней различные сельскохозяйственные культуры. Но её внутренние ресурсы и правда не бесконечны. Поэтому проблема не в том, что с увеличением населения эти ресурсы могут закончиться. Проблема в том, что людям нужно научиться правильно их расходовать и планировать их расход в будущем.
Объективное время
Мы принимаем время таким, какое оно есть, и видим его как систему, помогающую нам поддерживать порядок. Но по мнению физиков времени может и вовсе не существовать. Альберт Эйнштейн доказал, что время относительно, что также предполагает, что время может быть макроскопическим эффектом чего-то абсолютно иного. Физики не могут прийти к единому мнению и строят различные модели, чтобы добиться порядка, но пока что у них ничего не выходит.
К тому же всё осложняется тем фактом, что при переходе к сверхмалым измерениям в масштабе Планка, время, кажется, и вовсе исчезает. Тем не менее есть одна вещь, с которой согласно большинство. Она заключается в том, что если время, как мы думаем, существует вообще и есть действительно установленное место для «времени», то, возможно, единственным правильным ограничителем для него будет действительный центр Вселенной — измерение, которое мы не в силах сделать. Это, к сожалению, означает, что даже если понимание времени верно, то этого недостаточно для использования его в уравнениях.
Нулевая гравитация
Кажется, что во время космических путешествий напрочь отсутствует гравитация, но это ошибочное мнение. Невозможно избавиться от гравитации где бы то ни было во Вселенной полностью, но можно достичь чувства невесомости. В космосе существуют гравитационные силы планет, их спутников и звёзд. Однако если ускоряться с той же скоростью, что и окружение, то можно достичь эффекта невесомости. Таким образом космонавтов тренируют перед полётом в космос в самолётах, свободно падающих с высоты в течение короткого промежутка времени, симулируя невесомость. В этот момент нельзя увидеть разницу между фактическим свободным падением к земле и парением, если закрыть глаза. Это играет важную роль в обучении космонавтов, которые, находясь на околоземной орбите, фактически постоянно падают обратно на планету.
Глушитель для оружия
Благодаря фильмам многие верят, что выстрел из пистолета с глушителем на самом деле не слышно. Но в реальности глушители не так хорошо работают, поскольку выстрел очень громкий. К тому же глушители лучше было бы назвать подавителями. Глушители фактически не заглушают звук выстрела, они просто подавляют его. Независимо от технологии подавления звука выстрела, его трудно полностью погасить, особенно в пистолете, когда в маленьком устройстве высвобождается колоссальное количество энергии.
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