4 частые ошибки в интерьере

Когда мы возвращаемся домой с работы, то мечтаем лишь об одном: отдохнуть. Но иногда расслабиться не получается. Мы чувствуем себя не в своей тарелке, постоянно спотыкаемся о мебель, пытаемся принять удобную позу на диване, но в итоге психуем и уходим на кровать. Почему так происходит?



Ошибка 1: Отсутствие маленьких зон отдыха

Ошибка 2: Нет спортивного уголка

Ошибка 3: Дискомфорт во время сна

Ошибка 4: Не хватает уединения

В комнате только одно место для отдыха – диван.В среднестатистической квартире есть две зоны отдыха: спальня и гостиная. Но при этом мало кто отдыхает на кровати – обычно на нее ложатся уже когда собираются спать. Что касается дивана, то это общая зона, где собирается вся семья. Здесь общаются, смотрят телевизор, играют в настольные игры. А что делать, когда хочется побыть в одиночестве, наедине со своими мыслями?Специально для таких случаев дизайнеры рекомендуют оформить в квартире маленькую зону отдыха, отдельную от дивана и кровати. Здесь можно будет посидеть в компании любимой книги или просто провести время в тишине. Вот несколько вариантов.Варианты маленькой зоны отдыха• Барная стойка, вместо подоконника на кухне. Поставьте рядом два высоких стула и пейте кофе, глядя в окно. Кстати, это еще и отличная возможность сэкономить место на кухне, ведь такая стойка смело заменит обеденную группу.• Обычное или подвесное кресло на отапливаемом балконе – это идеальная зона отдыха, потому что она находится за закрытой дверью. Также здесь можно установить маленький кофейный столик, положить плед, повесить пару бра, чтобы можно было читать в уютной атмосфере.• Раскладные стулья на открытом балконе. В теплое время года можно смело «эксплуатировать» открытый балкон.Чтобы вам хотелось проводить здесь как можно больше времени, украсьте балкон гирляндой, постелите ковер, поставьте несколько комнатных растений в горшках.• Кресло в спальне. Эта комната редко отличается большими габаритами, но если в углу осталось свободное место, смело занимайте его креслом. Здесь можно будет посидеть в тишине, почитать книгу, заняться вышиванием или вязанием.• Спа-зона в ванной. Давно доказано, что ванна – это место не только для водных процедур, но и для релакса. Важно лишь создать здесь правильную атмосферу. Ароматические свечи, поднос, на который можно поставить бокал с вином и подставку для телефона, даже комнатные растения – все это помогает создать отличную зону для отдыха, вдали от всех.Найдите место для шведской стенкиСогласны, сделать спорт полноценной частью своей жизни готовы не все. Но никто не говорит о регулярном посещении фитнес-зала. Минимальные физические нагрузки можно получить и в домашних условиях. Главное, чтобы в квартире было удобное место, где можно заниматься. Расставьте мебель в гостиной таким образом, чтобы в ней получилось расстелить коврик для йоги. Утренняя зарядка или 15-минутная растяжка после работы позволит почувствовать себя отдохнувшим и энергичным.Есть и другой спортивный инвентарь, который можно использовать в квартире: турник, шведская стенка, гантели и пр. Выберите тренировки, которые вам нравятся и, исходя из этого, подбирайте инвентарь. Если вы всерьез увлечетесь спортом, превратите застекленный балкон в маленький фитнес-зал.Вместо тюля повесьте плотные шторыЕсли вы плохо спите, постоянно крутитесь во сне, просыпаетесь с болью в шее или спине, значит, ваша кровать далека от комфорта. Также крепкому сну может мешать шум, свет фонарей за окном и некоторые другие факторы. Рассказываем более подробно, что мешает вам просыпаться бодрым и отдохнувшим.• Маленькая кровать. Часто для небольших квартир выбирают компактные кровати, которые не занимают много места. С точки зрения экономии площади – отличное решение, а с точки зрения здорового сна – хуже не придумаешь. Мы часто мешаем положение во сне, особенно когда затекают руки или ноги. Если вы чувствуете, что в любой момент можете упасть, сон получается скованным и напряженным. В таком случае лучше заменить односпальную диван на раскладной матрас. А чтобы сон был комфортнее и меньше болела спина, используйте топпер – специальный тонкий матрас.• Матрас и подушка неправильной жесткости. Часто мы экономим на матрасе и подушке, а ведь это залог того, что после сна у вас не будет болей в спине и шее. При выборе ориентируйтесь на свой возраст: чем старше человек, тем мягче должна быть поверхность, на которой он спит.• Есть источник света. Если в спальне висят тонкие занавески, наверняка в комнату попадает свет от уличного фонаря. Да и солнце заглядывает в окно гораздо раньше звонка будильника. Чтобы этого не происходило, повесьте шторы блэкаут – они будут блокировать любой свет.Между диваном и кроватью нет перегородки.Наиболее часто эта проблема встречается в квартирах-студиях. Снести все стены, чтобы сделать квартиру визуально больше и просторнее – это хорошая идея. Но минусы тоже есть. Отсутствие отдельных комнат лишает возможности уединиться. А постоянное нахождение в чей-то компании, пусть даже близкого человека, часто утомляет и не дает перезагрузиться.Поэтому при обустройстве студии обязательно подумайте о «физическом» зонировании. Это могут быть стеллажи, деревянные рейки, раздвижные стеклянные двери, ширмы и даже шторы. А вот гипсокартонных конструкций лучше избегать – они «строят» глухую стену, через которую не проходит солнечный свет. Из-за этого часть комнаты без окна кажется темной, тесной и мрачной.