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Стиляги: 11 снимков американских учеников в школьной форме


Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

"Белый верх - темный низ" - эту фразу мы с детства слышали в школе. К форме у современных учеников и их родителей неоднозначное отношение: кто-то считает, что у детей должно быть право на самовыражение, а кто-то, напротив, ратует за строгие одинаковые костюмчики для всего класса. В нашем обзоре - ретро-фотографии журнала "Life", сделанные в 1939 году. Мальчишки и девчонки на этих снимках выглядят очень стильно!

Фотографии школьников из журнала Life, 1939 год

Фотографии школьников из журнала Life, 1939 год

 
Автор фотографий школьников - Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt)

Автор фотографий школьников - Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt)

Позируя перед камерой в школьной форме, ребята выглядят как профессиональные модели. Эти ретро-фотографии дают возможность вдоволь поностальгировать о том времени, когда форма в школах была обязательной, и ученики выглядели как настоящие леди и джентльмены.
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Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

Автор снимков - американский фотограф-легенда Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt), чьи работы появлялись в журнале "Life" более 90 раз! Рассматривать такие работы сегодня - сплошное наслаждение, тем более, что образы не теряют актуальности.
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 
Ретро-фотографии детей в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме

 

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Стиляги: 11 снимков американских учеников в школьной форме

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Стиляги: 11 снимков американских учеников в школьной формеПодписаться на мой Instagram
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