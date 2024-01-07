Неприятное искусство: Болезни и смерть на картинах XIX-XX веков

Болезни в искусстве.

Первое использование эфира в стоматологии, 1846 год. Автор: Ernest Board.

Мечта церковного служителя: Врачи выполняют чудесное исцеление пациента, пересаживая ему новую ногу. Автор неизвестен.

Женщина благодарит Мадонну Дель Парто за исцеление от безумия после процедуры изгнания дьявола. Автор неизвестен.

Калеку обливают ледяной святой водой в надежде на чудесное исцеление. Россия, 1903 год.

Женщина сидит на земле, смотрит на людей, убитых чумой. Автор: Edward Matthew Ward.

Мужчина в ужасе, так как понял, что только что заразился чумой. Автор: Edward Matthew Ward.

Огромная рука, символизирующая чуму, тянется к людям и крысам. Автор: Richard Tennant Cooper.

Призрачный скелет, изображающий дифтерию, пытается задушить больного ребенка. Автор: Richard Tennant Cooper.

Обнаженная женщина смотрит в спину мужчине. Скелет в плаще в углу картины изображает собой сифилис. Автор: Richard Tennant Cooper.

Сифилис. Автор: Richard Tennant Cooper.

Операция на глазу. Автор неизвестен, ок.1825г.

Удаление зуба. Автор: John Collier.

Доктор в костюме для защиты от чумы. Автор неизвестен, ок.1910 г.

Смерть представлена ассистентом аптекаря - вместе они мешают *лекарства* для женщины, ожидающей немного поодаль. Автор: Thomas Rowlandson.

Пациент дома. Автор: Dorothy Mary Barber, 1953 г.

Доктор смотрит на свет баночку с мочой, в которой видится призрачный образ ребенка. Девушка плачет, на нее ругается мать. Видимо, сцена рассказывает о нежелательной беременности. Автор неизвестен.

Рождение ребенка. Автор неизвестен.

Рождение ребенка дома. Автор: Karl Hagedorn.

Вскрытие молодой девушки под руководством доктора Дж.Ч.Луци, чтобы выяснить идеальные женские пропорции тела. Автор: Johann Heinrich Hasselhorst.

Мужчина молится Деве Марии и святым, прося о спасении ребенка, упавшего в яму. Автор неизвестен, 1727 год.

Мужчина молится Мадонне Дель Парто за мальчика, попавшего под колеса повозки с волами. Автор неизвестен 1848 год.

Мужчина бьют ножом женщину. Автор неизвестен.

Китайские пытки: в ухо заключенному вкручивают острый инструмент. Автор неизвестен 1850 год.

Жизнь и смерть. Автор неизвестен .