Пёсики, пудра для волос и другие самые неожиданные вещи, которые облагались налогом



Какими только способами власти с людей деньги не взимали. /Фото: beardsorcery.com, thevalemagazine.com Какими только способами власти с людей деньги не взимали. /Фото: beardsorcery.com, thevalemagazine.com

Сколько будет существовать государство, столько с его жителей будут собирать налоги. Оно и неудивительно, ведь это один из самых простых способов собрать деньги в казну. Правда, нередко правительства в этом процессе стяжательств заходят уж слишком далеко, и налогами облагались уж слишком неожиданные вещи. Сколько будет существовать государство, столько с его жителей будут собирать налоги. Оно и неудивительно, ведь это один из самых простых способов собрать деньги в казну. Правда, нередко правительства в этом процессе стяжательств заходят уж слишком далеко, и налогами облагались уж слишком неожиданные вещи.

1. Собаки



Налог на собак - недолгий эксперимент в Англии. /Фото: theconversation.com Налог на собак - недолгий эксперимент в Англии. /Фото: theconversation.com

Несмотря на то, что этот налог просуществовал меньше двух лет, в историю он уже успел себя вписать. Потому что надо было догадаться ввести фиксированную цену в размере пяти шиллингов на содержание каждой собаки, которая не занята в работах. Официальная цель введения налога - борьба с бедностью, ведь деньги, полученные от него, отправляли на помощь малоимущим. Но этот ход сбора средств оказался уж слишком спорным, чтобы продержаться долго.

2. Бороды



Налог на бороду - явление не уникальное в мировой истории. /Фото: beardsorcery.com Налог на бороду - явление не уникальное в мировой истории. /Фото: beardsorcery.com

Вряд ли кто-то не знает знаменитый налог на бороду, введённый Петром Великим в годы европеизации. Вот только император российский был не единственным и даже не первым. Новатором был король Англии Генрих VIII, который инициировал сбор денег с волосяного покрова на лице в 1535 году. Причём, в отличие от того же Петра, Генрих сам бороду носил и не критиковал это, просто хотел сделать её символом статуса, поэтому сделал так, чтобы она была доступна только аристократам.

3. Часы



Часы тоже оказались объектом стяжательства, причём придумали целый прайс-лист. /Фото: pinterest.com Часы тоже оказались объектом стяжательства, причём придумали целый прайс-лист. /Фото: pinterest.com

Налог на часы ввели в Англии летом 1797 года: по информации редакции novate.ru, обычные часы требовали заплатить в казну пять шиллингов, а если они были золотые, то десять шиллингов.

4. Китайские иммигранты



Канада в своё время даже на иммигрантах умудрялась пополнять свой бюджет. /Фото: listverse.com Канада в своё время даже на иммигрантах умудрялась пополнять свой бюджет. /Фото: listverse.com

Сегодня налог на живых людей кажется полнейшим абсурдом. А вот Канада 19 века реализовала это в жизнь. Так, когда был выпущен Закон о китайской иммиграции 1885 года, он предусматривал выплату налога в размере 50 долларов за каждого гражданина Китая, который въезжал в Канаду на ПМЖ. На введение этого налога повлияли экономические и политические причины: в то время китайцев приезжало жить и работать так много, что они занимали слишком много рабочих мест, и это спровоцировало антикитайские настроения в Канаде. В последующие годы, так как налог не очень работал, его повысили, однако результата не было, и в итоге его просто отменили в 1923 году.

5. Камины



Когда-то в дома британцев ходили сборщики налогов и считали камины. /Фото: pinterest.com Когда-то в дома британцев ходили сборщики налогов и считали камины. /Фото: pinterest.com

Чуть больше четверти столетия Англия и Уэльс стяжали со своих граждан налог за установленные в их домах камины. Каждый из таких очагов требовал заплатить один шиллинг раз в полгода. Точную причину введения налога историки не установили - то ли банально бюджет пополнять, то ли платить ежегодные расходы короля Карла II и его семьи. В любом случае, народ налог просто ненавидел: если те же часы можно было спрятать и не платить лишние деньги, то с камином это было нереально, ведь сборщики налогов заходили в дома и подсчитывали их количество.

6. Пудра для волос



Пудра для волос - одна из самых странных вещей, которую облагали налогом. /Фото: thevalemagazine.com Пудра для волос - одна из самых странных вещей, которую облагали налогом. /Фото: thevalemagazine.com

Как-то в конце 18 века правительство Англии отчаянно искало средства для финансирования войны против Франции, а лучший и самый простой способ - это ввести новый налог. И был он, мягко говоря, странный - стяжать деньги стали за пудру для волос. В итоге ежегодно пользователь этого косметического средства должен был платить в казну 1,05 фунта стерлингов. Правда, взимание этого налога, по сути, строилось на честности населения. Неудивительно, что большинство людей подчинялись уплате только первые несколько лет, а со временем им это надоело, поэтому они перешли на естественные причёски. В итоге неактуальный уже налог отменили в 1869 году.