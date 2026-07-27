С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Пёсики, пудра для волос и другие самые неожиданные вещи, которые облагались налогом

Какими только способами власти с людей деньги не взимали. /Фото: beardsorcery.com, thevalemagazine.com
Какими только способами власти с людей деньги не взимали. /Фото: beardsorcery.com, thevalemagazine.com

Сколько будет существовать государство, столько с его жителей будут собирать налоги. Оно и неудивительно, ведь это один из самых простых способов собрать деньги в казну. Правда, нередко правительства в этом процессе стяжательств заходят уж слишком далеко, и налогами облагались уж слишком неожиданные вещи.


1. Собаки


Налог на собак - недолгий эксперимент в Англии. /Фото: theconversation.com
Налог на собак - недолгий эксперимент в Англии. /Фото: theconversation.com


Несмотря на то, что этот налог просуществовал меньше двух лет, в историю он уже успел себя вписать. Потому что надо было догадаться ввести фиксированную цену в размере пяти шиллингов на содержание каждой собаки, которая не занята в работах. Официальная цель введения налога - борьба с бедностью, ведь деньги, полученные от него, отправляли на помощь малоимущим. Но этот ход сбора средств оказался уж слишком спорным, чтобы продержаться долго.

2. Бороды


Налог на бороду - явление не уникальное в мировой истории. /Фото: beardsorcery.com
Налог на бороду - явление не уникальное в мировой истории. /Фото: beardsorcery.com


Вряд ли кто-то не знает знаменитый налог на бороду, введённый Петром Великим в годы европеизации. Вот только император российский был не единственным и даже не первым. Новатором был король Англии Генрих VIII, который инициировал сбор денег с волосяного покрова на лице в 1535 году. Причём, в отличие от того же Петра, Генрих сам бороду носил и не критиковал это, просто хотел сделать её символом статуса, поэтому сделал так, чтобы она была доступна только аристократам.

3. Часы


Часы тоже оказались объектом стяжательства, причём придумали целый прайс-лист. /Фото: pinterest.com
Часы тоже оказались объектом стяжательства, причём придумали целый прайс-лист. /Фото: pinterest.com


Налог на часы ввели в Англии летом 1797 года: по информации редакции novate.ru, обычные часы требовали заплатить в казну пять шиллингов, а если они были золотые, то десять шиллингов.
Впрочем, если гаджет покупался дешевле, чем за один фунт, то их владельцы освобождались от налога. Люди были, мягко говоря, недовольными, особенно учитывая тот факт, что платить приходилось раз в три месяца - вероятно, поэтому налог отменили меньше чем через год.

4. Китайские иммигранты


Канада в своё время даже на иммигрантах умудрялась пополнять свой бюджет. /Фото: listverse.com
Канада в своё время даже на иммигрантах умудрялась пополнять свой бюджет. /Фото: listverse.com


Сегодня налог на живых людей кажется полнейшим абсурдом. А вот Канада 19 века реализовала это в жизнь. Так, когда был выпущен Закон о китайской иммиграции 1885 года, он предусматривал выплату налога в размере 50 долларов за каждого гражданина Китая, который въезжал в Канаду на ПМЖ. На введение этого налога повлияли экономические и политические причины: в то время китайцев приезжало жить и работать так много, что они занимали слишком много рабочих мест, и это спровоцировало антикитайские настроения в Канаде. В последующие годы, так как налог не очень работал, его повысили, однако результата не было, и в итоге его просто отменили в 1923 году.

5. Камины


Когда-то в дома британцев ходили сборщики налогов и считали камины. /Фото: pinterest.com
Когда-то в дома британцев ходили сборщики налогов и считали камины. /Фото: pinterest.com


Чуть больше четверти столетия Англия и Уэльс стяжали со своих граждан налог за установленные в их домах камины. Каждый из таких очагов требовал заплатить один шиллинг раз в полгода. Точную причину введения налога историки не установили - то ли банально бюджет пополнять, то ли платить ежегодные расходы короля Карла II и его семьи. В любом случае, народ налог просто ненавидел: если те же часы можно было спрятать и не платить лишние деньги, то с камином это было нереально, ведь сборщики налогов заходили в дома и подсчитывали их количество.

6. Пудра для волос


Пудра для волос - одна из самых странных вещей, которую облагали налогом. /Фото: thevalemagazine.com
Пудра для волос - одна из самых странных вещей, которую облагали налогом. /Фото: thevalemagazine.com


Как-то в конце 18 века правительство Англии отчаянно искало средства для финансирования войны против Франции, а лучший и самый простой способ - это ввести новый налог. И был он, мягко говоря, странный - стяжать деньги стали за пудру для волос. В итоге ежегодно пользователь этого косметического средства должен был платить в казну 1,05 фунта стерлингов. Правда, взимание этого налога, по сути, строилось на честности населения. Неудивительно, что большинство людей подчинялись уплате только первые несколько лет, а со временем им это надоело, поэтому они перешли на естественные причёски. В итоге неактуальный уже налог отменили в 1869 году.

источник
Ссылка на первоисточник
петр (великий)