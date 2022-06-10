Сроки хранения продуктов, которые стоит знать каждому

Некоторые продукты буквально кричат из вашего холодильника: «Эй, друг, мне уже давно пора на свалку!» — что очень мило с их стороны. Появился налет на куске сыра? Лучше не рисковать. Заветренное мясо? Тем более. С этими продуктами все просто, но есть и другая категория — та, что у особенно запасливых хозяев может храниться просто годами. Кроме того, нельзя забывать и о предприимчивых производителях, некоторые из которых способны прибавить лишний месяц к реальному сроку годности своей продукции. К сожалению, очень многие люди даже не пытаются узнавать, как долго можно употреблять еду без вреда для собственного здоровья — что, согласитесь, несколько странно. А ведь такая информация становится особенно актуальна именно сейчас, когда каждый второй начинает задумываться о создании небольшого запаса пищи на тяжелые времена, а каждый третий уже занялся делом. Сохраните список себе на будущее: эти данные вполне могут спасти вас от весьма неприятного сюжета.









Пиво

Шоколад

Сладкие газированные напитки

Замороженные готовые обеды

Соки, вне зависимости от тары

Майонез

Белый рис

Чай в пакетиках

Вино

Пастеризованное молоко

Куриные яйца

Сырая говядина и свинина

Сырое мясо птицы

Сырая семга

Томатный кетчуп

Копченые продукты

Сыр

Рыбные консервы

Мясные консервы

Кондитерские изделия

Сметана

Йогурт

Мед