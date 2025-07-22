Предметы мебели, которым не место в миниатюрных квартирах

Маленькая квартира – это вовсе не приговор. При правильном подборе и расстановке мебели даже из крохотной хрущевки можно сделать очень красивое и уютное жилье. Главное – не допускать серьезных ошибок. В частности, избегать покупки мебели, которая есть в нижеизложенном списке.





1. Прикроватная тумбочка

2. Журнальный столик

3. Низкий шкаф для одежды

4. Массивные стулья

5. Пуф

6. Сервант