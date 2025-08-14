Зачем корейцы склеивали одежду самодельным клеем из риса

Мужской и женский корейский ханбок /Фото:kartinkof.club
Если говорить о национальных костюмах Азии, главными ассоциациями у многих возникают японское кимоно или китайское ханьфу, Однако, мало кто помнит о национальном корейском костюме - ханбоке. Сегодня, в эпоху растущего интереса к корейской культуре, K-POP, популярным дорамам и разнообразным корейским шоу, ханбок привлекает все больше внимания как символ национальной гордости и образец эстетики.
В древности ханбок не имел строгой структуры и не был разделен на мужской и женский варианты. Он представлял собой простой одежду, состоящую из верхнего платья (верхней одежды) и юбки (нижней одежды). Однако, с течением времени ханбок претерпел изменения, отражающие эволюцию общества и культурных влияний. В период Трёх Корейских Королевств (57 г. до н.э. - 668 г. н.э.), стал олицетворять социальный и политический статус.
Старинная гравюра с ихображением ханбока /Фото:bangkokbook.ru
И только с приходом Династии Чосон (1392 - 1910 гг.) ханбок стал более стандартизированным и разделился на мужскую и женскую одежду. Мужская версия ханбока состояла из пуба (верхнего платья) и брюк, в то время как женская версия включала верхнюю одежду - куртку (чогори) и юбку (чимачогори).
Вся корейская одежда была разработана с учетом принципа комфорта превыше всего. Женский ханбок, что в переводе означает «корейская одежда», состоит из блузы с открытым воротом - чогори, юбки - чхима, а также накидного платья-халата - турумаги. Ханбок обязательно украшается узорами на рукавах или подоле юбки.
Женский ханбок /Фото:kartinkof.club
В ранние времена, под влиянием шаманизма, юбки состояли из узких клиньев разных цветов, чтобы отпугивать злых духов.юбки стали шить из одного куска ткани. В период Объединенной Силлы и Корё, они завязывались на талии с помощью широких лент и не были слишком пышными. Характерная юбка, которая дошла до наших дней появилась только в позднем Чосоне. Под такую юбку надевали пару пышных нижних юбок, называемых сокчхима. Замужние женщины из знатных семей носили до 12 нижних юбок. Вначале эта юбка имела бретельки и была похожа на сорочку, но позже её стали просто завязывать на ленты.
С течением времени блуза чогори становилась все короче и уже. Для скрытия недостатков тела под чогори благородные женщины надевали хоритти - нижнее белье. Простолюдинки же, чтобы не отвлекаться от своих забот, не надевали никакого нижнего белья, особенно во время кормления детей.
Девушки в ханбоке /Фото:ogbors.livejournal.com
Только во второй половине 19 века, под воздействием христианства, чогори стала удлиняться. Простые люди для пошива использовали обычные материалы - конопля и хлопок, в то время как благородные господа предпочитали китайскую крапиву - рами и шелк. Шелковые ткани, как гладкие, так и с узорами, использовались для зимнего ханбока. В летнем ханбоке предпочитались высококачественные и легкие материи, обеспечивающие комфорт и свежесть в жаркие дни.
Королева Мин в ханбоке /Фото:ru.pinterest.com
В каждом простом доме была элементарная ткацкая станция, где каждая семья делала свою собственную ткань. Одежда простых крестьян редко сшивалась, чаще они просто склеивали её самодельным клеем из риса.
Мужской ханбок включает в себя - широкие брюки паджи, которые подтягивались у лодыжек, и жилет чогори. Изначально штаны были самостоятельным предметом одежды, но постепенно они стали частью нижнего белья. Во времена Чосона, брюки благородных людей обязательно были белого цвета. Простым людям разрешалось носить штаны из неокрашенной ткани, сохраняя естественный цвет. Обычно крепились специальными лентами от колен до носков для надёжности. В зависимости от времени года, поверх ханбока мужчины надевали длинное пальто - турумаги.
Мужской ханбок /Фото:tr.pinterest.com
Интересно то, что запах чогори у мужчин и женщин всегда располагается справа. Ширина рукавов часто отражала социальное положение человека: простым людям было запрещено носить широкие рукава, так как они могли помешать выполнению трудовых обязанностей. У бедных цвет ханбока был скромным и естественным - оттенки бежевого, серого, коричневого и темно-зеленого. Закон запрещал им отбеливать ткань. Более состоятельные люди носили красный, зеленый, синий или черный. В том числе белый, голубой, розовый и желтый считались цветами высшей знати. В особых праздничных днях только королевская семья имела право носить одежду желтого цвета.
Корейцы в ханбоках /Фото:bangkokbook.ru
Женщины традиционно носили на ногах белые или вышитые носки - посон, и шелковые туфли с вышивкой - кктосин. Мужчины кожаную обувь каджуксин. Люди из бедных слоев населения - плетеные соломенные лапти чипсин, или деревянную обувь намансин.
Мужчины высшего класса так же не могли позволить себе выходить на улицу без головного убора и носили шляпу кат изготовленную из прочного конского волоса. Чтобы избежать натирания кожи на лбу, под шляпой надевали головную повязку мангон. Мужчины из небогатых семей могли появляться на публике без головного убора. Они предпочитали носить конусообразную соломенную шляпу саткат, которая служила в первую очередь защитой от дождя и солнца.
Мужская шляпа Кат /Фото:ru.pinterest.com
Что же касается легенд о происхождении ханбока, одна из них гласит, что в древности народ жил в гармонии с природой и сверхъестественными существами. Мудрый и справедливый король, избранный богами, был задачей сохранять и защищать культуру и традиции своего народа. Король отправил своих воинов в путешествие по стране, чтобы найти ответы и силу богини Пяти Элементов. Воины обратились за помощью к мудрым старцам и гадателям.
Во время путешествия, один из воинов встретил девушку Ханбок, который была олицетворением корейской культуры. Она рассказала о своем назначении сохранять культуру через создание одежды. Воин вернулся к королю и рассказал о возможности создания одежды, символизирующей их культуру и историю, а также соединяющей их с природными духами. Так возник корейский ханбок, элегантная и символичная национальная одежда, ставшая неотъемлемой частью корейской культуры и традиций.
Старинная гравюра /Фото:bangkokbook.ru
Существует много разновидностей ханбока:
Мёнчжоль - праздничный ханбок, предназначен для особых праздников: Соллаль (лунный Новый год), Чусок (праздник урожая и день поминовения) и др.
Толь - ханбок на первый день рождения, надевается на огромном празднике, посвященном долгой и здоровой жизни ребенка. Мальчикам надевают розовый чогори и длинную синюю накидку корым, девочкам цветные чогори с полосатыми рукавами и яркими юбками.
Детский ханбок на первый день рождения /Фото:ru.pinterest.com
Холлебок - свадебный ханбок, выделяется яркостью и символичностью. Он состоит из большого количества деталей, отличающих его от обычного ханбока. Жениху предстоит надеть паджи, чогори, чокки, макоджа и сверху пальто турумаги синего цвета. Невеста же приоденется в синюю чима, желтый жакет чогори и длинное женское пальто вонсам красного цвета с цветными полосами на рукавах.
Сэнхваль - повседневный ханбок, создан для удобного ношения в обычной жизни. В отличие от традиционного ханбока, который требует соблюдения множества правил.
Разные виды ханбока /Фото:humple.club
Сегодня ханбок все чаще можно увидеть не только на свадьбах и праздниках, но и на улицах городов. Это происходит благодаря усилиям правительства по популяризации национальной культуры. Хотя многие носят ханбок ради создания красивых фотографий, он все также остается сочетанием традиций и модных тенденций, сохраняя свою уникальность.
