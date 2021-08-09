Сытные завтраки на скорую руку, которые обязательно стоит попробовать

Кто-то довольствуется элементарным перекусом по утрам, а кому-то подавай полноценный завтрак, да такой, чтобы бы и вкусно, и красиво, и необычно, но приемлемо, а, главное, на скорую руку, без всяких премудрых заморочек и экзотических продуктов, которые так яростно пиарят новоявленные блогеры-ЗОЖники.
1. Булочки с секретом
Вкусный и быстрый завтрак: Булочка с секретом. \ Фото: intex-press.by.
Любите тосты и бутерброды, но устали от однообразия? Тогда попробуйте ароматную булочку с секретом. Нежное сочетание плавленого сыра и хрустящая корочка – идеальный вариант для завтрака. К тому же, начинка в такой булочке может быть абсолютно любой: от овощного микса до мясной или же колбасной начинки.
Ингредиенты:
• Булочка для гамбургеров - 1 шт;
• Сыр тёртый или сливочный сыр - 10 г (или 1 ст.л);
• Яйца перепелиные - 1 шт;
• Бекон (ветчина, колбаса, мясо, овощи или фарш) - 2 ломтика (или 1 ст.л);
• Перец, соль и зелень по вкусу.
Яичница в булочке. \ Фото: tv.ua.
Способ приготовления:
• Срезать верх у булочки;
• Вытащить часть мякиш;
• Наполнить булочку начинкой (бекон, мясо, фарш, овощи - на ваше усмотрение);
• Посыпать сверху тёртым сыром;
• Аккуратно разбить перепелиное яйцо сверху начинки;
• Отправить булочку в разогретую духовку на 10-15 минут;
• Или же поместить булочку на 20 секунд в микроволновку;
• Готовую булочку украсить зеленью.
2. Французские гренки-палочки
Французские тосты с корицей. \ Фото: cookjournal.ru.
Привыкли завтракать чем-то сладеньким, но надоело ежедневно есть печенье, хлеб с малом и джемом? Тогда однозначно присмотритесь к простому, но потрясающе вкусному блюду в виде хрустящих хлебных палочек, которые станут приятной альтернативой надоевшим вкусняшкам.
Ингредиенты:
• Хлеб для тостов - 8 ломтиков;
• Яйца - 4 шт;
• 1/2 стакана сливок или молока;
• Корица - 2 ч.л;
• Сахар - 1 ст.л;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Ванилин.
Ароматные французские гренки-палочки. \ Фото: uaua.info.
Способ приготовления:
• Хлеб нарезать продолговатыми ломтиками;
• Яйца взбить со сливками/молоком;
• Добавить сахар, ванилин и корицу;
• Хлеб хорошо вымочить в яичной смеси;
• Растопить масло в сковороде;
• Обжарить хлеб со всех сторон до золотистого цвета;
• Готовые палочки подавать с сиропом, мёдом или джемом.
3. Бутерброд с яйцом пашот и сметаной
Сытный и невероятной вкусный бутерброд с яйцом пашот. \ Фото: 1000.menu.
Бутерброд с яйцом пашот может стать прекрасной заменой традиционному омлету и приевшейся яичнице. Простое в приготовление блюдо не займёт много времени, но при этом порадует вас своими вкусовыми качествами и оригинальным сочетанием продуктов, которые послужат наполнителем для бутерброда.
Ингредиенты:
• ½ стакана сметаны;
• Яйца - 2 шт;
• Зелёный лук - 1 перо;
• Хлеб - 1 ломтик;
• Паприка - 1 щепотка;
• Листья салата;
• Помидор - половинка или 1-2 шт. черри.
Бутерброд с сёмгой, листьями салата и яйцом пашот. \ Фото: zakuskidoma.ru.
Способ приготовления:
• Сметану выложить в контейнер для микроволновки;
• Добавить рубленый лук и перемешать;
• В получившейся массе сделать небольшое углубление и разбить туда яйца;
• Контейнер накрыть крышкой и поставить в микроволновку на 2,5–3,5 минуты, пока не приготовятся яичные белки;
• Яйца и сметану выложить на поджаренный хлеб и посыпать паприкой;
• Украсить листьями салата.
4. Мини-киш из хлеба
Мини-киш из хлеба. \ Фото: mysecretshobby.blogspot.com.
Приготовить пирог киш на завтрак? Легко! И не обязательно раскатывать тесто и пыхтеть над часовым приготовлением. Достаточно воспользоваться гениальным рецептом, благодаря которому меньше чем за полчаса вы приготовите полноценное блюдо.
Ингредиенты:
• Бекона порезать кубиками - 60 г. (примерно три полоски);
• ¼ луковицы (мелко нарезать);
• Растительное масло - 1 ч.л;
• Тостерный хлеб - 6 ломтиков;
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 110 гр;
• ⅓ стакана тёртого сыра;
• 2 чайные ложки мелко нарезанной петрушки или другой зелени;
• Соль и перец по вкусу.
Вкусно, сытно и креативно. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Масло разогреть на сковороде на сильном огне;
• Добавить лук и бекон;
• Обжарить около 2-3 минут до золотистого цвета;
• Снять с огня и отставить в сторону;
• При помощи подходящей по размеру формы вырезать круги из хлеба;
• С помощью скалки, слегка раскатать получившиеся круги;
• Смазать маслом формы для маффинов, затем аккуратно, стараясь не порвать, поместить в них хлеб, формируя «чашечки»;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 3-4 минуты;
• Помните, что хлеб не должен сильно поджариться, только подсушиться;
• Вынуть из духовки и отложить;
• Взбить яйцо, молоко, петрушку, щепотку соли и перца;
• Разделить смесь бекона и лука между 6 формами, присыпать сыром;
• Разлить яичную смесь по формам и сразу же поместить в разогретую до 180 градусов духовку;
• Выпекать 15-20 минут (зависит от духовки), до золотистого цвета;
• Вынуть из духовки и дать постоять 5 минут;
• По желанию, украсить зеленью;
• Подавать к столу тёплыми.
5. Видео-бонусы
В данной подборке видео практический каждый найдёт что-то интересное и полезное для себя. Вдохновляйтесь идеями и готовьте ежедневно легко, быстро и с улыбкой на лице.
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