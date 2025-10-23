10 фактов о Фрэнке Ллойде Райте – гениальном американском архитекторе XX в.

1. Благодаря матери Фрэнк Ллойд Райт увлекся архитектурой

Фрэнк Ллойд Райт в детстве и молодости.

Развивающий конструктор «Дары Фребеля» сыграл основополагающую роль в выборе профессии.

2. Фрэнк Ллойд Райт – гений-самоучка

Фрэнк Райт предпочитал органичные фасады и открытую планировку.

«Дом над водопадом» – один из знаковых проектов Фрэнка Ллойда Райта (Пенсильвания, 1939 г.).

3. Фрэнк Ллойд Райт был сторонником Gesamtkunstwerk

Даже в административных зданиях и офисных кабинетах все подчинялось общей художественной идее (Административный корпус Джонсона Вакса в Расине, 1939 г.)

Предметы мебели, спроектированные великим архитектором и дизайнером Фрэнком Ллойдом Райтом.

4. Архитектор-новатор Фрэнк Ллойд Райт – создатель стиля прерий

Стиль прерий ярко отражен в комплексе «Талиесин» (Спринг-Грин, 1911-1925 гг.).

Даже для создания религиозных сооружений Райт предпочитал использовать стиль прерий (Храм Единства в Оук-Парк, 1906-1908 гг.).

5. Райт находился под влиянием традиционного японского искусства

Отель «Империал» от Фрэнка Ллойда Райта – единственное каменное здание в Токио, сохранившееся после землетрясения Канто. | Фото: ilfattoquotidiano.it.

Единственное сохранившееся в Японии здание, спроектированное Фрэнком Райтом (Yamamura House, Ашия, 1924 г.).

6. Проект загородного дома для Мэрилин Монро от Фрэнка Ллойда Райта

Проект семейного гнездышка для Мэрилин Монро и ее супруга Артура Миллера.

К сожалению, проект загородного дома Мэрилин Монро остался невоплощенным.

7. Архитектурные сооружения Фрэнка Ллойда Райта стали излюбленным местом съемок голливудских фильмов

Мало найдется зданий, которые могут похвастаться исключительным кинематографическим успехом Ennis House в Лос-Анджелесе.

Декорация к фильму «К северу через северо-запад», созданная в стиле Фрэнка Ллойда Райта на горе Рашмор (реж. Альфред Хичкок, 1959 г.). | Фото: moydom.media.

8. Фрэнк Ллойд Райт – великий экспериментатор

Не только строгие геометрические линии присущи работам великого архитектора.

Эффектные загородные дома в стиле прерий от Фрэнка Ллойда Райта.

9. Страстный коллекционер, собравший 80 автомобилей разных марок и моделей

Фрэнк Ллойд Райт был увлечен автомобилями и быстрой ездой.

В Миннесоте еще действует автозаправка, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом.

10. Культовые объекты Фрэнка Ллойда Райта можно собрать из конструктора Lego

Из кубиков конструктора можно собрать всемирно известный шедевр Фрэнка Ллойда Райта (Guggenheim Museum).

«Дом Роби» тоже есть в арсенале Lego.