10 фактов о Фрэнке Ллойде Райте – гениальном американском архитекторе XX в.

Одним из самых гениальных архитекторов, достигших такого уровня известности, что его имя связывают с целой эпохой и созданием собственного стиля, является Фрэнк Ллойд Райт. Культовый зодчий спроектировал одни из самых важных зданий за всю историю американской архитектуры. Мало найдется людей, которые не узнают знаменитый «Дом над водопадом» или музей Соломона Р.
1. Благодаря матери Фрэнк Ллойд Райт увлекся архитектурой
Фрэнк Ллойд Райт в детстве и молодости.
Мама Фрэнка Ллойда Райта считала, что сын должен стать архитектором, поэтому сызмальства окружала его интересными и полезными вещами, в том числе и фотографиями шедевров мирового зодчества. Поскольку образованием мальчика занималась она сама (Анна была учительницей), то старалась покупать развивающие игры, конструкторы и соответствующие книги. На 9-й день рождения она подарила сыну набор «Дары Фребеля», который захватил мальчишку настолько, что он часами напролет только то и делал, что складывал различной конфигурации домики. Это увлечение и предопределило его дальнейший выбор.
Развивающий конструктор «Дары Фребеля» сыграл основополагающую роль в выборе профессии.
Познавательно: Набор «Дары Фребеля» является первым в мире обучающим и развивающим конструктором для детей дошкольного возраста. Его создал Фридрих Вильгельм Август Фребель (1782-1852) – немецкий педагог, открывший первый в мире детский сад для малышей. Конструктор «Дары Фребеля» состоял из нескольких наборов, в которых малыши могли найти различные по цвету, форме и величине привычные предметы: шары, кубики, мячи, цилиндры, палочки, призмы, полоски веревок для плетения и многое другое.
2. Фрэнк Ллойд Райт – гений-самоучка
Фрэнк Райт предпочитал органичные фасады и открытую планировку.
Гениальный архитектор, который по праву считается отцом органической архитектуры, так и не получил специальное образование. Можно сказать, что Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) официально вообще никакого образования не имел. В детстве он в школу не ходил, его воспитанием и обучением занималась лишь мать. Хотя ему хватило знаний, чтобы поступить на инженерный факультет Висконсинского университета. Но через два года своенравный юноша покинул стены учебного заведения, так и не получив диплом.
«Дом над водопадом» – один из знаковых проектов Фрэнка Ллойда Райта (Пенсильвания, 1939 г.).
Тем не менее его талант заметили сначала в архитектурной конторе Джозефа Лаймана Силсби, а затем переманили в известную компанию «Адлер и Салливан», которую возглавлял основатель «чикагской школы» Луис Салливан – знаменитый архитектор, создатель одного из первых небоскребов Америки, стоявший у истоков американского модернизма. Правда, через 3 года Райта уволили, узнав, что он проектирует дома «на стороне». Это послужило лишь толчком к созданию собственной студии и школы.
3. Фрэнк Ллойд Райт был сторонником Gesamtkunstwerk
Даже в административных зданиях и офисных кабинетах все подчинялось общей художественной идее (Административный корпус Джонсона Вакса в Расине, 1939 г.)
Gesamtkunstwerk – означает общее художественное произведение. Это понятие ввел немецкий композитор Рихард Вагнер еще в середине XIX в., который был сторонником «единения искусств». Органическое единство средств выразительности и образных элементов для достижения гармонии и целостности творения увлекали и Райта.
Предметы мебели, спроектированные великим архитектором и дизайнером Фрэнком Ллойдом Райтом.
По этой причине, во время проектирования здания он не только создавал формы и планировку строения, но и разрабатывал детали интерьера, начиная с мебели и заканчивая светильниками в каждой из комнат. Конечно же, из более 500 известных шедевров Райта, не все проекты могут похвастаться полным единением деталей и элементов интерьера, но в самых знаковых работах можно увидеть его фирменную «завершенность».
4. Архитектор-новатор Фрэнк Ллойд Райт – создатель стиля прерий
Стиль прерий ярко отражен в комплексе «Талиесин» (Спринг-Грин, 1911-1925 гг.).
Prairie School или стиль прерий был придуман Фрэнком в начале XX века, он считается первым американским направлением в архитектуре. Начиная с 1900 по 1917 гг. его «Дома прерий», созданные в рамках придуманной им концепции органической архитектуры, были мегапопулярны. Хотя не все воспринимали эти творения, но целостность и единение с природой, являющиеся основой стиля, настолько выделялись на фоне помпезных викторианских особняков, что волей-неволей они обращали на себя внимание.
Даже для создания религиозных сооружений Райт предпочитал использовать стиль прерий (Храм Единства в Оук-Парк, 1906-1908 гг.).
Новатор во всем считал, что «здания должны идеально вписываться в пейзаж, а не возвышаться над ним, при этом они должны стать настоящим украшением местности». Всю свою творческую жизнь Райт посвятил «освобождению» архитектуры из оков неестественности, громоздкости, помпезности, украшательства и единообразия.
5. Райт находился под влиянием традиционного японского искусства
Отель «Империал» от Фрэнка Ллойда Райта – единственное каменное здание в Токио, сохранившееся после землетрясения Канто. | Фото: ilfattoquotidiano.it.
Фрэнк Ллойд Райт с ранних лет увлекался традиционным японским искусством и архитектурой, которые поразили его простотой, функциональностью и гармоничностью. Он признавал, что японское искусство натолкнуло его на идею создания органической архитектуры. Поэтому не удивительно, что в творчестве Райта явно просматриваются лаконизм, линейность и бескомпромиссность геометрии, присущие культуре Страны Восходящего солнца.
Единственное сохранившееся в Японии здание, спроектированное Фрэнком Райтом (Yamamura House, Ашия, 1924 г.).
Примечательно: Япония – это единственное иностранное государство, в котором Фрэнк Ллойд Райт открыл свое архбюро и даже регулярно творил. Несмотря на то, что там он построил всего 14 сооружений, одним из которых является отель «Империал», он оставил после себя огромное количество учеников, поднявших каноны органической архитектуры на новый уровень.
6. Проект загородного дома для Мэрилин Монро от Фрэнка Ллойда Райта
Проект семейного гнездышка для Мэрилин Монро и ее супруга Артура Миллера.
К сожалению, проект загородного дома Мэрилин Монро остался невоплощенным.
После того, как Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера, они решили построить загородный дом на участке Артура. Мэрилин мечтала о настоящем дворце, который произвел бы фееричное впечатление, и Райт воплотил все ее фантазии в чертежах. Это должен был быть эффектный дом с органическими формами и фантастическим ландшафтным дизайном, в котором можно хоть ежедневно проводить бурные голливудские вечеринки. Но консервативный супруг не так представлял тихое семейное гнездышко, да и средств на гламурные излишества у него не было. По этой причине эксцентричный особняк так и остался на бумаге, хотя архитектор несколько раз его видоизменял, чтобы предложить мексиканскому чиновнику.
7. Архитектурные сооружения Фрэнка Ллойда Райта стали излюбленным местом съемок голливудских фильмов
Мало найдется зданий, которые могут похвастаться исключительным кинематографическим успехом Ennis House в Лос-Анджелесе.
Не только владельцы неординарных домов, созданных великим архитектором, могли наслаждаться изысканной красотой сооружений и интерьеров. Очень часто их выбирали для натурной съемки режиссеры киностудий. Наибольшей популярностью пользовались Музей Соломона Гуггенхайма и дом Эннисов. Особенно полюбились киношникам спиральные галереи музея, которые можно увидеть более чем в десяти фильмах, среди них «Люди в черном», «Три дня Кондора», «Интернэшнл», «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли и многие другие.
Декорация к фильму «К северу через северо-запад», созданная в стиле Фрэнка Ллойда Райта на горе Рашмор (реж. Альфред Хичкок, 1959 г.). | Фото: moydom.media.
А вот дом Эннисов «засветился» во многих триллерах и фантастических фильмах, и до сих пор снимают. Первым стала кинолента «Женщине» (1933 г.), также в нем снимались «Дом на холме призраков», «Бегущий по лезвию бритвы», «Час пик», «Черный дождь» и т. д. Копию «Дома над водопадом» можно увидеть в культовом фильме «К северу через северо-запад», только там он представлен, как «Дом на горе».
8. Фрэнк Ллойд Райт – великий экспериментатор
Не только строгие геометрические линии присущи работам великого архитектора.
Райт никогда не останавливался на одном стиле, даже на собственном, постоянно пытаясь переосмыслить формы зданий, материалы и их эстетику. Так, например, не очень популярный в его времена бетон Райт использовал в виде полых бетонных блоков кубической формы и нанизывать их на металлические опоры, будто бусины на нить (подобные конструкции получили название «текстильные»). При этом внешняя часть нестандартного блока была покрыта орнаментом, имитируя древнее искусство индейцев майя. Чтобы приблизить такие объекты к канонам органической архитектуры, Фрэнк предложил добавлять в состав бетонного раствора песок и гравий.
Эффектные загородные дома в стиле прерий от Фрэнка Ллойда Райта.
Поскольку Райт никогда не зацикливался на деньгах, тем более на экономии, он был в постоянных поисках новых форм, конструкций, нетривиальных идей дизайна, на которые большинство архитекторов не решались. Иногда неожиданные решения и отчаянные эксперименты настолько повышали стоимость объекта (ведь он совсем не вникал в инженерные расчеты), что новые внедрения приходилось оплачивать самому.
9. Страстный коллекционер, собравший 80 автомобилей разных марок и моделей
Фрэнк Ллойд Райт был увлечен автомобилями и быстрой ездой.
Фрэнк Райт был уже взрослым юношей, когда появились автомобили. Это необычное по тем временам транспортное средство всецело захватило его мысли, превративши в страстного фаната. Свой первый автомобиль он приобрел в 1909 г. Это был экстравагантный гоночный Stoddard-Dayton, который все соседи называли «Желтым дьяволом», ведь он так ревел, что не давал покоя всей округе района Оак-парк. При этом Фрэнк не только восхищался столь полезным изобретением, но и слыл знатным лихачом. По сведениям авторов Novate.ru, ему чуть ли не каждый день приходили штрафы за превышение скорости.
С тех самых пор неординарный архитектор не только начал собирать коллекцию из всевозможных марок автомобилей (и даже сделанных на заказ), но и стал включать в свои проекты гаражи. Он очень быстро смекнул, что его обеспеченные клиенты рано или поздно станут автолюбителями.
В Миннесоте еще действует автозаправка, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом.
Несмотря на такую увлеченность, проектов, связанных напрямую с автотранспортом у него было немного. Это шоу-рум для известной компании Mercedes-Benz на Парк-авеню, автозаправка в Миннесоте, а вот Парк отдыха для автомобилистов Gordon Strong Automobile Objective так и остался на бумаге.
10. Культовые объекты Фрэнка Ллойда Райта можно собрать из конструктора Lego
Из кубиков конструктора можно собрать всемирно известный шедевр Фрэнка Ллойда Райта (Guggenheim Museum).
«Дом Роби» тоже есть в арсенале Lego.
Спустя много лет культовые здания, спроектированные Райтом, вдохновили архитектора Адама Рида Такера на изготовление моделей из деталей конструктора Lego. Со временем о его увлечении узнало руководство компании и заключило договор на создание набора «Архитектура». Более чем 10 лет выпускается серия, в которой можно создать мини-копию «Дома Роби», токийского отеля «Империал», «Дома над водопадом» и Музея Соломона Гуггенхайма. Последний объект всегда пользовался особой популярностью и к 150-летию мэтра архитектуры была выпущена новая версия музея, состоящая из 744 деталей. А вот резиденцию «Талиесин-Вест» вместе с фонтанами и дизайном подворья можно собрать из 180 тыс. «кирпичиков».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии