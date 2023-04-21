В чём секрет искусства Османской империи: Когда Восток встречается с Западом

Каждый раз, когда речь заходит об Османской империи, в голове тут же всплывают образы и фантазии на тему державы, населённой великими султанами, наполненной экзотическими ароматами и сопровождаемой звуками призыва муэдзина к исламской молитве. Но это ещё не всё. В период своего расцвета великая Османская империя (около 1299-1922 гг.) распространилась из Анатолии и Кавказа через Северную Африку в Сирию, Аравию и Ирак. Она объединила множество разрозненных частей исламского и восточно-христианского мира, объединив византийские, мамлюкские и персидские традиции, оставив после себя отчётливое художественное, архитектурное и культурное наследие, тем самым сформировав особый османский художественный словарь, в котором Восток встречается с Западом.
Внутренний вид мечети Селимие, Стамбул, Герхард Хубер, 2013 год. \ Фото: twitter.com.
Чтобы понять, как возникло и развивалось искусство, а также архитектура Османской империи, нужно поближе взглянуть на её историю. Начиная с завоевания Константинополя, переходя к Золотому веку во время правления Сулеймана «Великолепного», когда знаменитый архитектор Мимар Синан достиг своих величайших работ и, наконец, заканчивая Периодом Тюльпанов султана Ахмеда III.
В XV веке Мехмет II, более известный как Мехмет «Завоеватель», основал новую столицу османов в бывшем византийском Константинополе и переименовал её в Стамбул. По прибытии он объединил тюркские и персидско-исламские традиции с византийским и западноевропейским художественным репертуаром.
Золотой Рог, Теодор Гюден, 1851 год. \ Фото: mutualart.com.
Одним из величайших примеров того, как Восток встретился с Западом в Константинополе, было превращение собора Святой Софии в мечеть. Церковь была построена в 537 году византийским императором Юстинианом I, и в течение почти тысячи лет здание было самым большим собором в мире. Считается, что Мехмед II отправился прямо в собор Святой Софии после въезда в Константинополь, чтобы совершить свою первую исламскую молитву. Затем купольная церковь была превращена в мечеть, и к зданию были пристроены четыре минарета. До строительства Голубой мечети в нескольких сотнях метров от отеля в XVII веке собор Святой Софии служил главной мечетью Стамбула.
Въезд Мехмеда II в Константинополь двадцать девятого мая 1453 года, Бенджамин Констант, 1876 год. \ Фото: doubtfulsea.com.
Но в 1934 году собор был превращён в музей первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком. Здание было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и таким образом можно было обеспечить сохранение его сложной и многослойной культурной, исторической и религиозной ценности, включая византийские фрески, которые были оштукатурены ранее. Только недавно статус собора Святой Софии как музея был аннулирован, и теперь он снова является мечетью.
С тех пор этот собор находится в центре повествования Стамбула «Восток встречается с Западом», есть ещё примеры того, как творчество Мехмеда оказало огромное влияние на понимание османами искусства и архитектуры. На протяжении всего его правления при дворе появлялись османские, иранские и европейские художники и учёные, что сделало Мехмеда II одним из величайших покровителей эпохи Возрождения своего времени. Он заказал два дворца: Старый и Новый, позже построенные дворцы Топкапы.
Айя София, Гаспар Фоссати, 1852 год. \ Фото: collections.vam.ac.uk.
Дворцы служили главной резиденцией и административным штабом османских султанов. Здания Топкапы сложны и скорее представляют собой укреплённый королевский город. Дворцы включают в себя четыре больших двора, императорскую сокровищницу и, конечно же, печально известный гарем, что буквально означает «запретный» или «частный». Многие европейские художники были очарованы идеей этой секретной зоны, в которой размещалось до трёхсот наложниц и к которой ни один посторонний не мог иметь доступа.
Таким образом, когда речь заходит о дворцах Топкапы, в голове всплывает образ, который в значительной степени был создан западными художниками, фантазирующих о жизни в гареме. Поэтому истории о похотливых султанах, честолюбивых придворных, красивых наложницах и коварных евнухах в значительной степени были переданы западными художниками, такими как Жан Огюст Доминик Энгр.
Посольская делегация, проходящая через второй двор дворца Топкапы, Жан Батист Ванмор, 1730 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Но на самом деле эти истории редко отражали реальность жизни при оттоманском дворе. В конце концов, Энгр никогда не бывал на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что дворцы Топкапы, несомненно, являются одним из самых больших достижений османов, только сто лет спустя Османская империя стала свидетелем своего зенита искусства, архитектуры и культуры.
Правление Сулеймана (р. 1520-66), широко известного как «Великолепный» или «Законодатель», часто рассматривается как «Золотой век» для Османской империи, определяемый географической экспансией, торговлей и экономическим ростом. А продолжающиеся военные успехи даже придали османам статус мировой державы.
Это, конечно, также повлияло на культурную и художественную деятельность империи. В этот важный период произошли изменения во всех областях искусства, особенно в архитектуре, каллиграфии, рукописной живописи, текстиле и керамике.
Сулейман Великолепный из Османской империи, Тициан, 1530 год. \ Фото: dailysabah.com.
Визуальная культура Османской Империи оказала влияние на различные регионы. Несмотря на местные вариации, наследие османской художественной традиции шестнадцатого века всё ещё можно увидеть почти повсюду от Балкан до Кавказа, от Алжира до Багдада и от Крыма до Йемена. Некоторые из характерных элементов этого периода - полусферические купола, тонкие минареты в форме карандаша и закрытые дворы с куполообразными портиками.
Страница османской каллиграфии шейха Хамдуллы, Х век. \ Фото: thedigitalwalters.org.
Однако среди наиболее выдающихся культурных достижений этого периода были мечети и религиозные комплексы, построенные Мимаром Синаном (ок. 1500-1588), одним из самых известных исламских архитекторов. Сотни общественных зданий были спроектированы и построены им по всей Османской империи, способствуя распространению османской культуры по всей империи.
Бюст Мимара Синана в Стамбуле. \ Фото: pinterest.ru.
Мимар Синан считается величайшим архитектором классического периода османской архитектуры. Его сравнивали с Микеланджело, его современником на Западе. Он отвечал за строительство более трёхсот крупных сооружений и других более скромных проектов. Различные источники утверждают, что творчество Мимара включает девяносто две мечети, пятьдесят две небольшие мечети (мескит), пятьдесят пять школ богословия (медресе), семь школ для чтецов Корана (дарулкурра), двадцать мавзолеев (тюрбе), семнадцать общественных кухонь (имарет), три больницы (дарушифа), шесть акведуков, десять мостов, двадцать караван-сараев, тридцать шесть дворцов и особняков, восемь склепов и сорок восемь бань, включая Хамами Cemberlitas, который обычно называют одним из самых красивых.
Турецкая баня. \ Фото: greca.co.
Это выдающееся достижение стало возможным только благодаря престижной должности Мимара в качестве главного архитектора дворца, которую он занимал в течение пятидесяти лет. Он был надзирателем за всеми строительными работами в Османской империи, работая с большой командой помощников, состоящей из других архитекторов и мастеров-строителей.
До него османская архитектура была в высшей степени прагматичной. Здания были повторениями прежних типов и основывались на рудиментарных планах. Синан постепенно изменил это, найдя свой собственный художественный стиль. Он произвёл революцию в устоявшихся архитектурных практиках, усилив и трансформировав традиции, тем самым стремясь найти новаторские пути, постоянно пытаясь приблизиться к совершенству в своих зданиях.
Турецкий хамам для мужчин. \ Фото: nrc.nl.
Этапы развития и созревания карьеры Мимара можно проиллюстрировать тремя основными работами. Первые две расположены в Стамбуле: мечеть Шехзаде, которая была построена в период его ученичества, и мечеть Сулеймание, названная в честь султана Сулеймана Великолепного, которая является работой квалификационного этапа архитектора. Мечеть Селимие в Эдирне является продуктом главной сцены Мимара и считается одним из самых высоких достижений архитектуры во всём исламском мире.
Наследие Мимара не закончилось после его смерти. Многочисленные его ученики позже сами спроектировали здания большой важности, такие как мечеть Султана Ахмеда, также известная как «Голубая мечеть», в Стамбуле и мост Старый Мост (в Мостаре) в Боснии и Герцеговине – оба из которых являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Интерьер мечети Сулеймание, Стамбул. \ Фото: istanbulclues.com.
В период после смерти Сулеймана архитектурная и художественная деятельность возобновилась под покровительством императорской семьи и правящей элиты. Однако в XVII веке ослабление османской экономики начало сказываться на искусстве. Султаны были вынуждены сократить число художников, нанятых ранее во времена Сулеймана Великолепного до десяти человек, разогнав более чем сто двадцать живописцев. Тем не менее, за этот период было выполнено множество выдающихся художественных работ, самым важным достижением которых является мечеть Ахмета I в Стамбуле (1609-16). Здание заменило собор Святой Софии в качестве главной мечети города и продолжает оставаться в списке великого архитектора Мимара Синана. Из-за внутренней схемы плитки она более известна как Голубая мечеть.
Мечеть Сулеймание, Стамбул. \ Фото: sabah.com.tr.
При Ахмете III искусство возродилось ещё раз. Он построил новую библиотеку во дворце Топкапы и заказал Фамилию (Книгу праздников), которая документирует обрезание его четырёх сыновей, записанное поэтом Вехби. Картины подробно описывают празднества и шествия по улицам Стамбула и были завершены под руководством художника Левни.
Правление Ахмеда III также известно как период Тюльпанов. Популярность этого цветка отражена в новом стиле цветочного декора, который заменил стиль орнамента Саз с зубчатыми листьями и облачными полосами, который характеризовал османское искусство в течение многих лет и встречается в текстиле, освещении и архитектурном орнаменте даже по сей день.
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