В чём секрет искусства Османской империи: Когда Восток встречается с Западом

Внутренний вид мечети Селимие, Стамбул, Герхард Хубер, 2013 год. \ Фото: twitter.com.

Золотой Рог, Теодор Гюден, 1851 год. \ Фото: mutualart.com.

Въезд Мехмеда II в Константинополь двадцать девятого мая 1453 года, Бенджамин Констант, 1876 год. \ Фото: doubtfulsea.com.

Айя София, Гаспар Фоссати, 1852 год. \ Фото: collections.vam.ac.uk.

Посольская делегация, проходящая через второй двор дворца Топкапы, Жан Батист Ванмор, 1730 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.







Сулейман Великолепный из Османской империи, Тициан, 1530 год. \ Фото: dailysabah.com.

Страница османской каллиграфии шейха Хамдуллы, Х век. \ Фото: thedigitalwalters.org.

Бюст Мимара Синана в Стамбуле. \ Фото: pinterest.ru.

Турецкая баня. \ Фото: greca.co.

Турецкий хамам для мужчин. \ Фото: nrc.nl.

Интерьер мечети Сулеймание, Стамбул. \ Фото: istanbulclues.com.

Мечеть Сулеймание, Стамбул. \ Фото: sabah.com.tr.