Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

Документальные фотографии Гарри Груйера, которые рассказывают о жизни в СССР в 1989 году.

1. У входа в ГУМ

Вход в Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

2. Православный храм

Православный храм, который будет интересно посетить и москвичам, и туристам. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

3. Московские дворики выглядели экзотично

Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью фирменного подхода к съёмке . Автор фотографии: Harry Gruyer.

4. Непривычный иностранцу мир

Спортивная площадка. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

5. День международной солидарности трудящихся

Праздничные мероприятия в «День великого праздника рабочих всего мира». СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

6. Арбат

Одна из старейших и самая известная улица Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

7. Гостиница «Украина»

Гостиница обладает самым большим и разнообразным номерным фондом среди пятизвёздочных отелей Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

8. Заброшенные автомобили

Заброшенные автомобили, собственники которых давно на них не ездят. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

9. Родом из СССР

Раритетный автомобиль, который вызывает удивление и восхищение у прохожих. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

10. Подрастающая нянька

Старшая сестра заботится о младшем брате. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

11. Дефицитные напитки

В СССР продажа алкоголя строго регламентировалась работой продовольственных магазинов. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

12. Московский ресторан советских времён

Кафе, которое обслуживает посетителей с детьми. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

13. Крупнейшая международная выставка собак

Выставка собак. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

14. Уборная

«Место для раздумий» в Государственном универсальном магазине. СССР, Москва, 1986 год . Автор фотографии: Harry Gruyer.

15. Полукруглые здания

Жилые панельные многоэтажные дома. СССР , Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.