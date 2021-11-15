Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

Документальные фотографии Гарри Груйера, которые рассказывают о жизни в СССР в 1989 году.
Гарри Груйер с детства мечтал стать режиссёром и даже получил соответствующее образование, и успел поработать постановщиком в документальном кино. Но на определённом этапе он понял, что это не его и обратился к фотографии. Так в мире появился один из самых талантливых уличных фотографов. В этом обзоре фотографии, которые Гарри Груйер сделал, путешествуя по России.
1. У входа в ГУМ
Вход в Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
2. Православный храм
Православный храм, который будет интересно посетить и москвичам, и туристам. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
3. Московские дворики выглядели экзотично
Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью фирменного подхода к съёмке. Автор фотографии: Harry Gruyer.
4. Непривычный иностранцу мир
Спортивная площадка. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
5. День международной солидарности трудящихся
Праздничные мероприятия в «День великого праздника рабочих всего мира». СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
6. Арбат
Одна из старейших и самая известная улица Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
7. Гостиница «Украина»
Гостиница обладает самым большим и разнообразным номерным фондом среди пятизвёздочных отелей Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
8. Заброшенные автомобили
Заброшенные автомобили, собственники которых давно на них не ездят. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
9. Родом из СССР
Раритетный автомобиль, который вызывает удивление и восхищение у прохожих. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
10. Подрастающая нянька
Старшая сестра заботится о младшем брате. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
11. Дефицитные напитки
В СССР продажа алкоголя строго регламентировалась работой продовольственных магазинов. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
12. Московский ресторан советских времён
Кафе, которое обслуживает посетителей с детьми. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
13. Крупнейшая международная выставка собак
Выставка собак. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
14. Уборная
«Место для раздумий» в Государственном универсальном магазине. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
15. Полукруглые здания
Жилые панельные многоэтажные дома. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.
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