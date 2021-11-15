С нами не соскучишься!

8 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»


Документальные фотографии Гарри Груйера, которые рассказывают о жизни в СССР в 1989 году.

Документальные фотографии Гарри Груйера, которые рассказывают о жизни в СССР в 1989 году.

Гарри Груйер с детства мечтал стать режиссёром и даже получил соответствующее образование, и успел поработать постановщиком в документальном кино. Но на определённом этапе он понял, что это не его и обратился к фотографии. Так в мире появился один из самых талантливых уличных фотографов. В этом обзоре фотографии, которые Гарри Груйер сделал, путешествуя по России.

1. У входа в ГУМ


Вход в Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Вход в Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

2. Православный храм


Православный храм, который будет интересно посетить и москвичам, и туристам. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Православный храм, который будет интересно посетить и москвичам, и туристам. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

3. Московские дворики выглядели экзотично


Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью фирменного подхода к съёмке. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью фирменного подхода к съёмке. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

4. Непривычный иностранцу мир


Спортивная площадка. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Спортивная площадка. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

5. День международной солидарности трудящихся


Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

Праздничные мероприятия в «День великого праздника рабочих всего мира». СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

6. Арбат


Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

Одна из старейших и самая известная улица Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

7. Гостиница «Украина»


Гостиница обладает самым большим и разнообразным номерным фондом среди пятизвёздочных отелей Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Гостиница обладает самым большим и разнообразным номерным фондом среди пятизвёздочных отелей Москвы. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

8. Заброшенные автомобили


Заброшенные автомобили, собственники которых давно на них не ездят. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Заброшенные автомобили, собственники которых давно на них не ездят. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

9. Родом из СССР


Раритетный автомобиль, который вызывает удивление и восхищение у прохожих. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Раритетный автомобиль, который вызывает удивление и восхищение у прохожих. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

10. Подрастающая нянька


Старшая сестра заботится о младшем брате. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Старшая сестра заботится о младшем брате. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

11. Дефицитные напитки


В СССР продажа алкоголя строго регламентировалась работой продовольственных магазинов. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

В СССР продажа алкоголя строго регламентировалась работой продовольственных магазинов. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

12. Московский ресторан советских времён


Кафе, которое обслуживает посетителей с детьми. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Кафе, которое обслуживает посетителей с детьми. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

13. Крупнейшая международная выставка собак


Выставка собак. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Выставка собак. СССР, Москва, 1989 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

14. Уборная


Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

«Место для раздумий» в Государственном универсальном магазине. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

15. Полукруглые здания


Жилые панельные многоэтажные дома. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

Жилые панельные многоэтажные дома. СССР, Москва, 1986 год. Автор фотографии: Harry Gruyer.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»

И не забудьте:
Москва конца 1980-х на фото Гарри Груйера, который хотел рассказать всему миру «историю полностью»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх