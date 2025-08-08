С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...
  • lakmus
    Может проще сразу купить "Антиплесень"? Содержит хлор и практически не имеет запаха.Как удалить плесе...
  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...

Из чего приготовить вкусные домашние чипсы: 7 хрустящих рецептов


Из чего приготовить вкусные домашние чипсы: 7 хрустящих рецептов

Посидеть, похрустеть – главный девиз чипсов, которые разлетаются за считанные секунды в разгар просмотра любимого сериала. Впрочем, домашний вариант будет съеден гораздо быстрее. А чтобы в этом убедиться, ловите подборку рецептов овощных, фруктовых и грибных снэков на любой вкус.

1. Грибные


Грибные чипсы. \ Фото: i.pinimg.com.

Грибные чипсы.
\ Фото: i.pinimg.com.

 

Домашние грибные чипсы – это феерия вкуса и симфония сногсшибательного аромата. Румяные и хрустящие, в меру пикантные, они по праву могут претендовать на ветвь первенства в данном списке рецептов.

Ингредиенты:

• Шампиньоны – 150-200 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из грибов. \ Фото: i.pinimg.com.

Чипсы из грибов. \ Фото: i.pinimg.com.


 

Способ приготовления:

• Грибы очистить (Важно! Не мыть);
• Удалить плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать соль, смесь молотых перцев, перец чили, смесь пряных трав с оливковым маслом;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Перелить в плотный большой пакет;
• Выложить туда нарезанные слайсами шампиньоны;
• Завязать край пакета;
• Аккуратно, но при это тщательно потрясти, чтобы грибы хорошо пропитались специями;
• Выложить слой грибных слайсов на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут прямо на противне;
• Подавать со сметаной, соусом, кетчупом или сладкой горчицей.

2. Морковные


Морковные чипсы. \ Фото: slowthecookdown.com.

Морковные чипсы. \ Фото: slowthecookdown.
com.

 

Сладкие, но при этом пряные, морковные чипсы придутся по вкусу даже капризным детям, которые ни при каких обстоятельствах не желают слышать о морковке, не говоря уже о том, чтобы её есть.

Ингредиенты:

• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи;
• Сметана или йогурт без добавок – для подачи.
Чипсы из морковки. \ Фото: diabetesstrong.com.

Чипсы из морковки. \ Фото: diabetesstrong.com.


 

Способ приготовления:

• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Как следует просушить;
• После нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать немного оливкового масла, соль, смесь молотых перцев, мускатный орех, гвоздику и корицу;
• Всё перелить в плотный пакет;
• Выложить туда нарезанную слайсами морковку;
• Закрепить край;
• Аккуратно, но тщательно перемешать;
• Морковные слайсы в один слой выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 120 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут прямо на противне;
• Сметану или йогурт смешать с мелко нарезанной кинзой и петрушкой;
• Подать к столу вместе с морковными чипсами.

3. Тыквенные


Тыквенные чипсы. \ Фото: savynaturalista.com.

Тыквенные чипсы. \ Фото: savynaturalista.com.

 

Чипсы из тыквы – отличный вариант на перекус. Их удобно брать с собой в дорогу, на длительные прогулки, в школу, институт, на работу или же на тренировки. В меру сладкие и ароматные, они с первых же секунд влюбляют в себя, мало кого оставляя равнодушным.

Ингредиенты:

• Тыква мякоть – 250-300 г;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из тыквы. \ Фото: healthyvendingny.com.

Чипсы из тыквы. \ Фото: healthyvendingny.com.

 

Способ приготовления:

• Тыквенную мякоть обтереть бумажными полотенцами или салфетками;
• После нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать немного сахара с оливковым маслом корицей, гвоздикой, ванилью и мускатным орехом;
• Перемешать всё и перелить в пакет;
• Выложить нарезанную слайсами тыкву;
• Закрепить край;
• Хорошенько встряхнуть несколько раз;
• Тыквенные чипсы в один слой выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут, или до тех пор, пока края у тыквы не начну подсыхать и закручиваться;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут, не снимая с противня;
• Подавать с мёдом, крепким кофе или чаем.

4. Яблочные


Яблочные чипсы. \ Фото: afarmgirlinthemaking.com.

Яблочные чипсы. \ Фото: afarmgirlinthemaking.com.

 

Удивлять, так удивлять. Хотя, ничего удивительного. Всего лишь яблочные чипсы. Да вот только не сладкие, как подумали многие, а весьма пикантные.

Ингредиенты:

• Яблоки с плотной мякотью крупные – 2-3 шт;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из яблок. \ Фото: brooklynfarmgirl.com.

Чипсы из яблок. \ Фото: brooklynfarmgirl.com.

 

Способ приготовления:

• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать оливковое масло с сушёным чесноком, хлопьями чили, смесь молотых перцев, солью и смесью пряных трав;
• Заправку перелить в пакет;
• Выложить туда же яблочные слайсы;
• Завязать край;
• Хорошенько потрясти, чтобы все специи равномерно распределились по яблокам;
• После выложить в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку на полчаса;
• После перевернуть на другую сторону;
• И запекать ещё примерно тридцать минут;
• Готовым чипсам дать остыть прямо на противне;
• После подать к столу с соусом, сметаной, кетчупом или горчицей.

5. Спаржевая фасоль


Чипсы из спаржевой фасоли. \ Фото: recipesfromapantry.com.

Чипсы из спаржевой фасоли. \ Фото: recipesfromapantry.com.

 

Признавайтесь, пробовали когда-нибудь чипсы из спаржевой фасоли? Нет? Тогда пришло время наверстать упущенное и попробовать этот снэк.

Ингредиенты:

• Фасоль зелёная спаржевая – несколько стручков;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Томаты вяленые молотые – по вкусу;
• Чеснок молотый сушёный – по вкусу;
• Чили молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.

 
Спаржевые чипсы. \ Фото: foodhub.scene7.com.

Спаржевые чипсы. \ Фото: foodhub.scene7.com.

 

Способ приготовления:

• Фасоль вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшими кусочками;
• В миске смешать соль, паприку, чили, вяленые томаты, смесь перцев, молотый чеснок и оливковое масло;
• Перелить всё в пакет;
• Туда же выложить спаржевую фасоль;
• Закрепить край;
• Аккуратно потрясти несколько раз;
• После выложить спаржевую фасоль в один слой на противень, предварительно застеленный пергаменной бумагой;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• После хорошенько остудить;
• Подавать со сметаной, йогуртом без добавок, томатным соусом, сладкой или острой горчицей.

6. Банановые


Банановые чипсы. \ Фото: static.toiimg.com.

Банановые чипсы. \ Фото: static.toiimg.com.

 

Пожалуй, банановые чипсы запросто могут конкурировать с грибными. Вкусные, хрустящие, сладкие и невероятно сытные – снэки, которые окажутся в списке любимых с первого слайса.

Ингредиенты:

• Бананы плотные (не переспевшие) – 2 шт;
• Корица – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Мёд жидкий – для подачи;
• Йогурт греческий – для подачи;
• Лимонный сок – опционально.
Чипсы из бананов. \ Фото: i.pinimg.com.

Чипсы из бананов. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Способ приготовления:

• Бананы очистить;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• Сбрызнуть лимонным соком со всех сторон;
• Корицу смешать с ванильным сахаром;
Выложить банановые слайсы на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Посыпать смесью ванильного сахара с корицей;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку примерно на полтора часа;
• Через сорок-сорок пять минут перевернуть чипсы и слегка посыпать ванильно-коричной смесью;
• Готовые чипсы остудить;
• Подавать с мёдом или греческим йогуртом.

7. Кабачковые


Кабачковые чипсы. \ Фото: createmindfully.com.

Кабачковые чипсы. \ Фото: createmindfully.com.

 

И напоследок, ещё один рецепт домашних чипсов. На этот раз из кабачка. Получается не хуже классических картофельных, особенно, если их правильно подать.

Ингредиенты:

• Кабачки мелкие – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок сушёный молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Петрушка – 1-2 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Сметана нежирная или греческий йогурт – для подачи.
Чипсы из кабачков. \ Фото: simplyquinoa.com.

Чипсы из кабачков. \ Фото: simplyquinoa.com.

 

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать оливковое масло со смесью молотых перцев, чесноком и солью;
• В получившейся смеси обвалять кабачковые слайсы;
• После выложить их в один слой на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку на восемь-десять минут;
• После перевернуть и запекать до золотистого цвета;
• Готовые чипсы как следует остудить;
• В миске смешать сметану или йогурт с мелко нарезанной кинзой, петрушкой, зелёным луком и щепоткой соли;
• Полностью остывшие чипсы подавать со сметанным соусом.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
лимонный сок, сок
instagram (инстаграм), социальная сеть
Яблоко
наверх