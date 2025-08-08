Из чего приготовить вкусные домашние чипсы: 7 хрустящих рецептов

Посидеть, похрустеть – главный девиз чипсов, которые разлетаются за считанные секунды в разгар просмотра любимого сериала. Впрочем, домашний вариант будет съеден гораздо быстрее. А чтобы в этом убедиться, ловите подборку рецептов овощных, фруктовых и грибных снэков на любой вкус.
1. Грибные
Домашние грибные чипсы – это феерия вкуса и симфония сногсшибательного аромата. Румяные и хрустящие, в меру пикантные, они по праву могут претендовать на ветвь первенства в данном списке рецептов.
Ингредиенты:
• Шампиньоны – 150-200 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из грибов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Грибы очистить (Важно! Не мыть);
• Удалить плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать соль, смесь молотых перцев, перец чили, смесь пряных трав с оливковым маслом;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Перелить в плотный большой пакет;
• Выложить туда нарезанные слайсами шампиньоны;
• Завязать край пакета;
• Аккуратно, но при это тщательно потрясти, чтобы грибы хорошо пропитались специями;
• Выложить слой грибных слайсов на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут прямо на противне;
• Подавать со сметаной, соусом, кетчупом или сладкой горчицей.
2. Морковные
Сладкие, но при этом пряные, морковные чипсы придутся по вкусу даже капризным детям, которые ни при каких обстоятельствах не желают слышать о морковке, не говоря уже о том, чтобы её есть.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи;
• Сметана или йогурт без добавок – для подачи.
Чипсы из морковки. \ Фото: diabetesstrong.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Как следует просушить;
• После нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать немного оливкового масла, соль, смесь молотых перцев, мускатный орех, гвоздику и корицу;
• Всё перелить в плотный пакет;
• Выложить туда нарезанную слайсами морковку;
• Закрепить край;
• Аккуратно, но тщательно перемешать;
• Морковные слайсы в один слой выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 120 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут прямо на противне;
• Сметану или йогурт смешать с мелко нарезанной кинзой и петрушкой;
• Подать к столу вместе с морковными чипсами.
3. Тыквенные
Тыквенные чипсы. \ Фото: savynaturalista.com.
Чипсы из тыквы – отличный вариант на перекус. Их удобно брать с собой в дорогу, на длительные прогулки, в школу, институт, на работу или же на тренировки. В меру сладкие и ароматные, они с первых же секунд влюбляют в себя, мало кого оставляя равнодушным.
Ингредиенты:
• Тыква мякоть – 250-300 г;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из тыквы. \ Фото: healthyvendingny.com.
Способ приготовления:
• Тыквенную мякоть обтереть бумажными полотенцами или салфетками;
• После нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать немного сахара с оливковым маслом корицей, гвоздикой, ванилью и мускатным орехом;
• Перемешать всё и перелить в пакет;
• Выложить нарезанную слайсами тыкву;
• Закрепить край;
• Хорошенько встряхнуть несколько раз;
• Тыквенные чипсы в один слой выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут, или до тех пор, пока края у тыквы не начну подсыхать и закручиваться;
• Готовые чипсы остудить пять-семь минут, не снимая с противня;
• Подавать с мёдом, крепким кофе или чаем.
4. Яблочные
Яблочные чипсы. \ Фото: afarmgirlinthemaking.com.
Удивлять, так удивлять. Хотя, ничего удивительного. Всего лишь яблочные чипсы. Да вот только не сладкие, как подумали многие, а весьма пикантные.
Ингредиенты:
• Яблоки с плотной мякотью крупные – 2-3 шт;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Чипсы из яблок. \ Фото: brooklynfarmgirl.com.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать оливковое масло с сушёным чесноком, хлопьями чили, смесь молотых перцев, солью и смесью пряных трав;
• Заправку перелить в пакет;
• Выложить туда же яблочные слайсы;
• Завязать край;
• Хорошенько потрясти, чтобы все специи равномерно распределились по яблокам;
• После выложить в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку на полчаса;
• После перевернуть на другую сторону;
• И запекать ещё примерно тридцать минут;
• Готовым чипсам дать остыть прямо на противне;
• После подать к столу с соусом, сметаной, кетчупом или горчицей.
5. Спаржевая фасоль
Чипсы из спаржевой фасоли. \ Фото: recipesfromapantry.com.
Признавайтесь, пробовали когда-нибудь чипсы из спаржевой фасоли? Нет? Тогда пришло время наверстать упущенное и попробовать этот снэк.
Ингредиенты:
• Фасоль зелёная спаржевая – несколько стручков;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Томаты вяленые молотые – по вкусу;
• Чеснок молотый сушёный – по вкусу;
• Чили молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Спаржевые чипсы. \ Фото: foodhub.scene7.com.
Способ приготовления:
• Фасоль вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшими кусочками;
• В миске смешать соль, паприку, чили, вяленые томаты, смесь перцев, молотый чеснок и оливковое масло;
• Перелить всё в пакет;
• Туда же выложить спаржевую фасоль;
• Закрепить край;
• Аккуратно потрясти несколько раз;
• После выложить спаржевую фасоль в один слой на противень, предварительно застеленный пергаменной бумагой;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• После хорошенько остудить;
• Подавать со сметаной, йогуртом без добавок, томатным соусом, сладкой или острой горчицей.
6. Банановые
Банановые чипсы. \ Фото: static.toiimg.com.
Пожалуй, банановые чипсы запросто могут конкурировать с грибными. Вкусные, хрустящие, сладкие и невероятно сытные – снэки, которые окажутся в списке любимых с первого слайса.
Ингредиенты:
• Бананы плотные (не переспевшие) – 2 шт;
• Корица – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Мёд жидкий – для подачи;
• Йогурт греческий – для подачи;
• Лимонный сок – опционально.
Чипсы из бананов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Мякоть нарезать тонкими слайсами;
• Сбрызнуть лимонным соком со всех сторон;
• Корицу смешать с ванильным сахаром;
• Выложить банановые слайсы на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Посыпать смесью ванильного сахара с корицей;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку примерно на полтора часа;
• Через сорок-сорок пять минут перевернуть чипсы и слегка посыпать ванильно-коричной смесью;
• Готовые чипсы остудить;
• Подавать с мёдом или греческим йогуртом.
7. Кабачковые
Кабачковые чипсы. \ Фото: createmindfully.com.
И напоследок, ещё один рецепт домашних чипсов. На этот раз из кабачка. Получается не хуже классических картофельных, особенно, если их правильно подать.
Ингредиенты:
• Кабачки мелкие – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок сушёный молотый – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Петрушка – 1-2 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Сметана нежирная или греческий йогурт – для подачи.
Чипсы из кабачков. \ Фото: simplyquinoa.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• В миске смешать оливковое масло со смесью молотых перцев, чесноком и солью;
• В получившейся смеси обвалять кабачковые слайсы;
• После выложить их в один слой на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку на восемь-десять минут;
• После перевернуть и запекать до золотистого цвета;
• Готовые чипсы как следует остудить;
• В миске смешать сметану или йогурт с мелко нарезанной кинзой, петрушкой, зелёным луком и щепоткой соли;
• Полностью остывшие чипсы подавать со сметанным соусом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии