Кулинарные лайфхаки, чтобы жизнь на кухне показалась малиной

Рыба опять сгорела, мясо получилось жестким, как подошва, а кухню пришлось отмывать от бесконечного количества пятен? Пора что-то с этим делать. Novate.ru делится с вами полезными хитростями от опытных хозяек и профессиональных поваров, которые не только облегчат готовку, но и выведут вкус блюд на ресторанный уровень.

Из чего бы ни была сделана разделочная дока – пластика, дерева или силикона – она все равно бесконечно скользит по столу. Мало того, что это неудобно и существенно замедляет работу, так еще и не безопасно – вы можете случайно порезаться, когда доска в очередной раз сбежит от вас.Чтобы избежать неприятных последствий, сделайте одно-единственное действие – подложите под доску влажное полотенце. Так вы без проблем сможете удержать ее на месте, сделав процесс готовки более комфортным.Из-за того, что в свежих помидорах и готовой томатной пасте содержится большое количество кислоты, соус может получится чересчур кислым. Однако это не повод выливать его и готовить новый. Просто добавьте в сотейник небольшое количество сахара – он нейтрализует излишнюю кислоту и сделает соус более сбалансированным. Если же вы придерживаетесь правильного питания или просто не едите сахар, можете заменить его содой. Чтобы исправить вкус, хватит половины чайной ложки.Если готовка не приносит вам никакого удовольствия, а лишь каждый день выносит мозг, значит, нужно изменить свой подход.Попробуйте начать с малого – подготавливайте все нужные ингредиенты для блюда заранее. Внимательно прочитайте рецепт от начала до конца, достаньте из шкафчиков и холодильника необходимые продукты, отмерьте на весах нужное количество и приступайте к готовке. Казалось бы, мелочь, но обстановка на кухне сразу станет гораздо спокойнее. Вам не придется в спешке искать крахмал или быстро чистить перец, который должен был быть на сковороде еще пять минут назад. Соответственно, вам не придется нервничать. Да и готовое блюдо получится гораздо вкуснее, потому что все будет сделано вовремя.А вы когда-нибудь задумывались о том, почему мясо на сковороде не жарится, а тушится? Или почему не получается добиться той самой идеальной корочки, которая манит своим хрустом и румяностью? Дело не только в плохо разогретой сковороде или неправильном количестве растительного масла. Чаще всего причиной становится излишняя влага.Перед тем, как отправлять мясо или птицу на сковороду, обязательно обсушите его бумажным полотенцем. Благодаря такому простому действию вы избавитесь от лишней влаги и мясо будет действительно жариться.На заметку: Если вы готовите стейк, не разрезайте его сразу после приготовления – дайте мясу немного отдохнуть. Это нужно для того, чтобы соки равномерно распределились внутри и «зафиксировались», а не вытекли на тарелку сразу после нарезки. Время варьируется в зависимости от размера куска и вида мяса. Например, куриному филе будет достаточно пяти минут, а вот стейку из говядины нужно минимум десять.На первый взгляд совет может показаться странным, но именно он позволяет максимально раскрыть вкус специй и орехов. Поставьте сковороду на плиту, дождитесь, пока она хорошо нагреется, а затем высыпьте специи, которые планируете использовать. Обжаривайте их на среднем огне около пяти минут, не забывая помешивать. Так вы вытянете все эфирные масла, усилите вкус и аромат продукта.Кстати, в Индии пряности обжаривают на масле – сливочном, растительном или кокосовом. Затем есть два варианта развития событий – либо их в горячем виде добавляют в блюдо, либо сами продукты кладут в сковороду со специями, чтобы они готовились на душистом масле.В чем вы обычно маринуете мясо? В специях, с добавлением кефира, майонеза, уксуса или, может, соевого соуса? Варианты отличные, но они не сравнятся с рассолом. Да-да, вы все правильно поняли. Профессиональные повара обязательно выдерживают мясо в соленой воде перед тем, как приступать к готовке. На этот процесс выделяют не менее четырех часов. Рассол позволяет сохранить сочность мяса, что особенно важно для курицы или индейки, которые часто получаются сухими. Кроме соли можете добавить в воду душистый перец горошком, лавровый лист и другие пряности, которые добавят аромата и смогут лучше раскрыть вкус.Странный совет, правда? Тогда, что же с ней делать? Ответ простой: готовить соус! Оказывается, самый вкусный вариант соуса получается на основе остатков мяса, овощей и других продуктов, которые прилипают ко дну в процессе жарки. Налейте в сковороду немного бульона или вина, слегка выпарите его и «затяните» соус сливочным маслом. Вуаля – невероятно вкусная подлива, которая станет прекрасным дополнением блюда, готова!А если вы задались вопросом, зачем добавлять сливочное масло, мы вам расскажем. Во-первых, оно придает соусу красивый глянцевый блеск, во-вторых, делает вкус более насыщенным, а в-третьих, позволяют добиться правильной консистенции. После добавления масла соус перестает быть похожим на лужицу, приобретает характерную текстуру и густоту. Главное – не позволять ему кипеть. Как только масло полностью растает, сразу же снимите соус с огня и несколько минут помешивайте, чтобы он стал однородным.