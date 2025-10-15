Как оперативно разморозить мясо, если забыл достать его из морозилки заранее

Забыли или не подумали о том, что нужно достать мясо из морозильной камеры, как вдруг понадобилось срочно что-то из него готовить? На самом деле такое развитие событий вовсе не беда и не катастрофа. Разморозить сырой продукт можно в кратчайшие сроки, причем без какого-либо вреда для структуры мяса.
Мясо можно разморозить без ущерба. /Фото: mirnadivane.ru.
Для того, чтобы разморозить мясо в ускоренном порядке, придется повозиться. Однако, в отличие от всех остальных «чрезвычайных» методик приведения сырого продукта в состояние нужной кондиции, описываемый способ не наносит никакого вреда мясу. Прежде чем приступать к работе нужно подготовить чистое полотенце, глубокую емкость, полиэтиленовый пакет и рисовую крупу. Последней понадобится около двух стаканов. Также понадобится микроволновая печка и непосредственно размораживаемое мясо.
Насыпаем риск в глубокую миску и греем в СВЧ. /Фото: thespruceeats.com.
Первым делом насыпаем рис в небольшую, но глубокую ёмкость. Далее сосуд с крупой отправляется в микроволновую печь, которая включается на средний режим. Таймер устанавливаем на 2 минуты. Пока греется рис, кладем мороженое мясо в полиэтиленовый пакет и хорошенько заворачиваем. Мясо в пакете еще раз заворачиваем в полотенце. Кладем сверток в глубокую емкость.
Кладем мясо в пакет и заворачиваем в полотенце. /Фото: umaidry.com.
Как только микроволновка закончит работу, надеваем защитные перчатки (чтобы не обжечься) и достаем емкость с рисом из СВЧ.завернутым мясом. Через перчатку или столовой ложкой разравниваем горячий рис так, чтобы он был со всех сторон свертка, в том числе и под ним. По итогу должен получиться этакий компресс из крупы. В таком виде оставляем мясо на полчаса. Когда выйдет срок – возвращаемся и извлекаем размороженный продукт.
Никакого вреда продукту. /Фото: bonappeti.boltai.com.
