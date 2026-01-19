Почему нельзя пытаться залезть на платформу, если упал на рельсы в метро

Печальная действительность такова, что люди, выбирающие в качестве транспорта метрополитен, могут в силу тех или иных причин оказаться на рельсах. Чаще всего подобное случается при нарушении техники безопасности. В подавляющем большинстве случае, если человек не попадает сразу под поезд, он тут же пытается выбраться с рельс своими силами.
Единственное спасение - выемка между рельсами. /Фото: funfeel.net.
Почему нельзя пытаться самостоятельно выбраться с рельсового пути метрополитена? Для ответа на данный вопрос нужно спросить еще кое о чем: откуда, по-вашему, электропоезд в метро берет энергию? Большинство граждан предположит, что ток идет по самим рельсам. Это не так. Катится состав по обычным ходовым рельсам, по своей сути ничем не отличающихся о тех, что используются на обычных железных дорогах.
Электричество для поезда идет по желтому рельсу сбоку. /Фото: ridus.ru.
Электричество поезд в метро получает от третьего рельса, который идет слева от состава и является контактным. Со стороны платформы контактный рельс чаще всего не виден, так как или стоит впритык к ней или скрывается под небольшим выступом. Именно по нему идет ток, который способен убить человека, если он до него дотронется. Соответственно, в этом и заключается главная проблема пытающихся выбраться с путей самостоятельно. Осознанно или случайно человек выбирающийся из ямы дотрагивается контактного рельса, когда он находится под напряжением и сразу же погибает. Несчастный даже ничего понять не успеет, как расстанется с этим миром.
Рельс должен быть отключен из диспетчерского центра. /Фото: sdelanounas.ru.
Что же нужно делать по правилам, если оказался на рельсах? Если поезд не приближается прямо сейчас: позвать на помощь людей, чтобы они сообщили об инциденте сотрудникам станции. Работники метрополитена тут же выйдут на связь и остановят поезда через диспетчерскую. В дальнейшем они вызовут техников и те отключат электричество на рельсах, а затем помогут человеку выбраться. Следует также знать, что в конце каждой платформы есть нормальная лестница.
Все проблемы от несоблюдения техники безопасности. /Фото: don24.ru.
Если же поезд уже совсем рядом, то здесь есть ровно один правильный вариант – ложится в выемку между рельсами под поезд. Это ужасно страшно, но это единственно верный способ спасти свою жизнь. Состав и пути метрополитена сконструированы таким образом, чтобы в канавке между рельсами как раз смог поместитmся любой взрослый человек. Поезд просто проедет над ним. Когда же состав уйдет, необходимо сделать все то же самое, что было описано выше.
