Почему, если пробить борт танкера, из него не потечет нефть

Наверняка каждому приходилось слышать о том, что с нефтяными танкерами в море периодически случается что-то нехорошее и драгоценное сырье проливается в океан, загрязняя окружающую среду. Случается такое не часто, однако здесь в пору задуматься, почему нефть не вытекает из борта танкера, если его пробить. Ответ на данный вопрос прост до неприличия.
Огромные суда. /Фото: ya.ru. vestnikkavkaza.ru.
У каждого морского судна имеется система балласта. Это специальные емкости, в которые набирается вода из моря для того, чтобы при необходимости опустить борт судна. Чаще всего к данной процедуре прибегают на грузовых судах, когда они движутся по морю пустыми или полупустыми. Касается это и нефтяных танкеров. Размещаются пустоты под набор балласта (как правило) у самых бортов грузового корабля.
Потому, что не все так просто. /Фото: ya.ru. ya.ru.
Как уже можно было догадаться, резервуары для перевозки нефти на танкерах не касаются непосредственно бортов, по другую сторону от которых – океан. Именно по этой причине нефть не проливается в случае даже значительного повреждения борта. Емкости для сырья с трех сторон окружены емкостями для балласта. Использование такой компоновки не приводит к значительному увеличению размеров судна, но при этом значительно повышает его устойчивость и безопасность.
Внутри танкер поделен на секции. /Фото: ya.ru.
В итоге, в танках получается своеобразное двойное дно. С какой бы стороны не произошла пробоина, нефть через нее не попадет в море. Для того, чтобы сырье вытекло в океан, нужна сквозная пробоина. Однако даже в этой ситуации, утечки может не произойти, так как сначала сырье начнет заполнять емкость для набора балласта, а значит у команды будет время принять соответствующие меры.
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