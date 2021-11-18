Испанская красавица Кончита Монтенегро, покорившая Голливуд, на фотографиях 1920-1940-х годов

Жизнерадостные снимки очаровательной Кончиты Монтенегро.

1. Темноволосая красавица

Красивое тело, гладкая кожа и сногсшибательное декольте.

2. Потрет испанской модели, танцовщицы и актрисы

Прекрасные украшения и коса в виде колоска на голове подчёркивают особенность образа.

3. Вечерний образ знаменитости

Роскошный, серьёзный образ дамы в чёрном платье.

4. Задумчивость

Кончита Монтенегро.

5. Счастливая знаменитость

Красивое украшение на шее придаёт образу изюминку.

6. Излучение света и тепла

Белая шляпа, рюши делают знаменитость особенной.

7. Стройная Кончита Монтенегро

Чудесное длинное платье с вырезом на спине.

8. Озорной образ актрисы

Короткое платье, головной убор и счастливая знаменитость.

9. Как же она превосходна и нежна

Белый наряд с рюшами и шляпа лежащая рядом , создаёт необычный и лёгкий образ.

10. Гламурная дама

Чёрное вечернее платье с рюшами внизу отлично сидит на испанской модели.

11. Портрет Кончиты Монтенегро

Милые черты лица знаменитости.

12. Соблазнительный образ

Улыбчивая и жизнерадостная.

13. Очаровательная Кончита Монтенегро

Красивый макияж и длинные ресницы.

14. В образе

Модель позирует на камеру.

15. Очаровательный зеркальный образ

Прекрасные цветы на голове и зеркальное отражение дамы со спины.

16. Задумчивая знаменитость

Чудесная, очаровательная, стильная мадам с браслетами на руке.

17. Кончита Монтенегро на лестнице

Счастливая, ведь занята делом.

18. Серьёзная дама

Задумчивый, суровый образ испанской актрисы.

19. Актриса радуется жизни

Счастливая женщина на портрете.

20. Испанская танцовщица на отдыхе

Полна сил и энергии в коротком платье женщина позирует на камеру.

21. Сама нежность

Лёгкое белое платье создает нежный образ актрисы.

22. Художница

Талантливая девушка творит красоту.

23. Милая Кончита Монтенегро

Оголённые плечи и необычный наряд придают сидящей на полу модели изюминку.

24. Задумчивый образ

Ах, мысли мои мысли...

25. Красиво позирующая испанская модель

Обворожительная модель в образе.

26. Улыбающееся испанская актриса

Она всегда радуется жизни.

27. Кончита Монтенегро перед выступлением

Белоснежный наряд точно подчеркивает тонкую талию.

28. Серьёзный образ актрисы

Знаменитость позирует сидя в тёмном платье с необычным вырезом.

29. Игривая испанская знаменитость

Прекрасный образ с длинными серёжками, мехами и оголёнными плечами.

30. Сексуальная Кончита Монтенегро

Модель в необычном прозрачном гламурном халатике.