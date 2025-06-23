Чем японская баня отличается от русской?

В России первые бани появились в шестом веке, об этом свидетельствуют рукописные источники. Их называли «мыльнями» или «мовницами». А вот в Японии они стали популярными совсем недавно. Причем японские и русские бани значительно отличаются. И вот как...







1. Русская баня

2. Русские банные церемонии

3. Японская баня

4. Из чего состоит онсены

5. Японские банные церемонии

6. Популярный вид отдыха

7. Польза русской и японской бани

На Руси бани появились еще в шестом веке.В древних летописных сводах «Повесть временных лет» указано, что первые бани появились в начале шестого века. Также есть записи с 907 по 1089 года, в которых рассказывается о Печерском монастыре — на его территории были бани. Вот только термин «баня» появился в седьмом веке, до этого их называли «мыльнями», «мовницами» или «влазнями». На Руси это помещение использовали для очищения тела с помощью горячего пара и воды. Но с принятием христианства функции бани намного расширились. Теперь в них принимали роды, лечили недуги и очищали души.В русской бани можно излечиться от простуды.В России за много веков сформировалось множество банных церемоний, к которым мы сейчас относимся, как к простым вещам. Однако ранее они имели сакральный смысл. Их выполнять помогали венек, ковш, запарник и шайка.В парной проводились обряды, которые помогали появиться на свет новорожденным, а роженицам родить без осложнений. Здесь же готовили пожилых к переходу в другой мир. Также считалось, что в банных церемониях людям помогает дух, которого называли банником. Он следил за порядком. В русских банях существовали даже порядки посещения. Первыми должны были помыться мужчины, а после женщины и дети.Посещать баню нужно было только по субботам — это был специальный банный день.Посещение бани перед свадьбой — важный ритуал перед вступлением в брак.На Руси в бани проводили и другие традиции. К примеру свадебные. Молодоженом нужно было по отдельности очиститься перед вступлением в новую жизнь. А вот чего делать было нельзя, так это выбрасывать в мусорное ведро веник. Он являлся священным атрибутом. После использования веники складировали в парной. На них можно было ложиться во время парения на специальной полке.Японские бани называют онсенами.В Японии первые бани появились относительно недавно, однако за небольшой промежуток времени они успели стать японской традицией. Вот только само помещение значительно отличается от бани в русском понимании. В Японии баня является термальным источником, в котором температура воды составляет около 30 градусов. Его называют онсен. А если температура воды ниже 25 градусов, то косен. Дело в том, что в стране находится более трех тысяч таких горячих источников. Японцы придумали вокруг них построить гостиницы, закрытые помещения в виде загородных домиков, на террасах которых находятся облагороженные ванны с природной горячей водой. Традиционно японские бани делятся на женские и мужские, но также встречаются общие. Изначально, японские онсены не разделяли по половой принадлежности. Их посещали все — мужчины, женщины и даже дети. Однако позже сделали раздельное посещение. Купальни остались одни и те же, просто сделали разное время для посещения.Чем японская баня отличается от русской?Японская баня состоит из нескольких частей. Первая комната — это раздевалка, где посетители могут оставить ценные вещи, одежду и гаджеты. Затем начинается основная зона для мытья тела — в этом помещении нужно хорошо отмыть тело и волосы с использованием моющих средств. А после начинается зона релакса — купальня с минеральной горячей водой. Здесь японцы отдыхают, расслабляются и любуются природой. Ведь большинство ванн находится под открытым небом — в горах, лесах или саду.В онсенах проводят очищение души и тела.Как и в русских банях, в онсенах проводят разные банные церемонии. Ритуал начинается с того, что посетителям нужно оставить обувь за порогом. Входить в японскую баню обутым нельзя. Пол в помещении изготовлен из тростника, по которому можно ходить только босыми ногами. Также важно выучить цвета раздевалки, чтобы не угодить в полицейский участок. Для женщин сшиты красные шторы, а для мужчин — синие. По ним нужно орентироваться.В японской бани японцы проводят важный ритуал очищения души, поэтому в самой купальне нельзя громко разговаривать, смеяться и употреблять спиртные напитки. А еще японцев с татуировками в онсены не пускают, поскольку изображения на теле признак принадлежности к мафии — якудзе.Туристы часто посещают онсены.Сейчас посещение японских бань — популярный вид отдыха не только у японцев, но и у иностранных туристов. В онсенах путешественники наслаждаются природной красотой и снимают усталость. В России тоже у иностранцев бани являются одним из популярных развлечений. Но японские онсены в нашей стране не встретишь. В Южно-Сахалинске была попытка открыть подобное заведение. Однако добраться до теплых минеральных вод так и не получилось. Строительство было приостановлено.Русские и японские бани полезны для здоровья.Россияне знают о пользе русской бани не понаслышке. Всем известно, что пребывание в такой помещении благотворно влияет на кровообращение, работу сердца и сосудов. Также банные процедуры очищают организм, улучшают состояние кожи и повышают иммунитет. Кроме того, русская баня снимает стресс, улучшает общее самочувствие и лечит простудные заболевания.Японская баня не менее полезная, но она отличаются своими полезными свойствами в зависимости от состава и температуры воды. Она может оказывать лечебное воздействие на опорно-двигательный аппарат, улучшать обмен веществ и позитивно влиять на органы дыхания. Также теплая минеральная вода помогает снять напряжение в мышцах, раздражения кожи при дерматитах. А вот соленая вода способствует снятию нервного напряжения.