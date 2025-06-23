Чем японская баня отличается от русской?

В России первые бани появились в шестом веке, об этом свидетельствуют рукописные источники. Их называли «мыльнями» или «мовницами». А вот в Японии они стали популярными совсем недавно. Причем японские и русские бани значительно отличаются. И вот как...
1. Русская баня
На Руси бани появились еще в шестом веке.
В древних летописных сводах «Повесть временных лет» указано, что первые бани появились в начале шестого века. Также есть записи с 907 по 1089 года, в которых рассказывается о Печерском монастыре — на его территории были бани. Вот только термин «баня» появился в седьмом веке, до этого их называли «мыльнями», «мовницами» или «влазнями». На Руси это помещение использовали для очищения тела с помощью горячего пара и воды. Но с принятием христианства функции бани намного расширились. Теперь в них принимали роды, лечили недуги и очищали души.
2. Русские банные церемонии
В русской бани можно излечиться от простуды.
В России за много веков сформировалось множество банных церемоний, к которым мы сейчас относимся, как к простым вещам. Однако ранее они имели сакральный смысл. Их выполнять помогали венек, ковш, запарник и шайка.
В парной проводились обряды, которые помогали появиться на свет новорожденным, а роженицам родить без осложнений. Здесь же готовили пожилых к переходу в другой мир. Также считалось, что в банных церемониях людям помогает дух, которого называли банником. Он следил за порядком. В русских банях существовали даже порядки посещения. Первыми должны были помыться мужчины, а после женщины и дети.
Посещение бани перед свадьбой — важный ритуал перед вступлением в брак.
На Руси в бани проводили и другие традиции. К примеру свадебные. Молодоженом нужно было по отдельности очиститься перед вступлением в новую жизнь. А вот чего делать было нельзя, так это выбрасывать в мусорное ведро веник. Он являлся священным атрибутом. После использования веники складировали в парной. На них можно было ложиться во время парения на специальной полке.
3. Японская баня
Японские бани называют онсенами.
В Японии первые бани появились относительно недавно, однако за небольшой промежуток времени они успели стать японской традицией. Вот только само помещение значительно отличается от бани в русском понимании. В Японии баня является термальным источником, в котором температура воды составляет около 30 градусов. Его называют онсен. А если температура воды ниже 25 градусов, то косен. Дело в том, что в стране находится более трех тысяч таких горячих источников. Японцы придумали вокруг них построить гостиницы, закрытые помещения в виде загородных домиков, на террасах которых находятся облагороженные ванны с природной горячей водой. Традиционно японские бани делятся на женские и мужские, но также встречаются общие. Изначально, японские онсены не разделяли по половой принадлежности. Их посещали все — мужчины, женщины и даже дети. Однако позже сделали раздельное посещение. Купальни остались одни и те же, просто сделали разное время для посещения.
4. Из чего состоит онсены
Чем японская баня отличается от русской?
Японская баня состоит из нескольких частей. Первая комната — это раздевалка, где посетители могут оставить ценные вещи, одежду и гаджеты. Затем начинается основная зона для мытья тела — в этом помещении нужно хорошо отмыть тело и волосы с использованием моющих средств. А после начинается зона релакса — купальня с минеральной горячей водой. Здесь японцы отдыхают, расслабляются и любуются природой. Ведь большинство ванн находится под открытым небом — в горах, лесах или саду.
5. Японские банные церемонии
В онсенах проводят очищение души и тела.
Как и в русских банях, в онсенах проводят разные банные церемонии. Ритуал начинается с того, что посетителям нужно оставить обувь за порогом. Входить в японскую баню обутым нельзя. Пол в помещении изготовлен из тростника, по которому можно ходить только босыми ногами. Также важно выучить цвета раздевалки, чтобы не угодить в полицейский участок. Для женщин сшиты красные шторы, а для мужчин — синие. По ним нужно орентироваться.
В японской бани японцы проводят важный ритуал очищения души, поэтому в самой купальне нельзя громко разговаривать, смеяться и употреблять спиртные напитки. А еще японцев с татуировками в онсены не пускают, поскольку изображения на теле признак принадлежности к мафии — якудзе.
6. Популярный вид отдыха
Туристы часто посещают онсены.
Сейчас посещение японских бань — популярный вид отдыха не только у японцев, но и у иностранных туристов. В онсенах путешественники наслаждаются природной красотой и снимают усталость. В России тоже у иностранцев бани являются одним из популярных развлечений. Но японские онсены в нашей стране не встретишь. В Южно-Сахалинске была попытка открыть подобное заведение. Однако добраться до теплых минеральных вод так и не получилось. Строительство было приостановлено.
7. Польза русской и японской бани
Русские и японские бани полезны для здоровья.
Россияне знают о пользе русской бани не понаслышке. Всем известно, что пребывание в такой помещении благотворно влияет на кровообращение, работу сердца и сосудов. Также банные процедуры очищают организм, улучшают состояние кожи и повышают иммунитет. Кроме того, русская баня снимает стресс, улучшает общее самочувствие и лечит простудные заболевания.
Японская баня не менее полезная, но она отличаются своими полезными свойствами в зависимости от состава и температуры воды. Она может оказывать лечебное воздействие на опорно-двигательный аппарат, улучшать обмен веществ и позитивно влиять на органы дыхания. Также теплая минеральная вода помогает снять напряжение в мышцах, раздражения кожи при дерматитах. А вот соленая вода способствует снятию нервного напряжения.
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