Копеечное средство для удаления нагара

На чайнике или кастрюле образовывается стойкий нагар, который практически невозможно смыть. Приготовив это средство, от стойких пятен можно избавиться полностью почти без усилий.
Что потребуется:
перекись водорода;
сода;
моющее для посуды.
Процесс приготовления средства и очистки нагара
В отдельной емкости смешиваются: 1 ст.
Средство наносится на чайник или кастрюлю губкой.
Нужно образовать стойкую пену и подождать 20-40 минут, в зависимости от уровня загрязнения. После размягчения нагара этим средством, его можно будет стереть губкой. Особо сложные пятна намазываются еще раз или убираются скребком.
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