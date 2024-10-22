Копеечное средство для удаления нагара

На чайнике или кастрюле образовывается стойкий нагар, который практически невозможно смыть. Приготовив это средство, от стойких пятен можно избавиться полностью почти без усилий.



Что потребуется:



перекись водорода;

сода;

моющее для посуды.





Процесс приготовления средства и очистки нагара





В отдельной емкости смешиваются: 1 ст.

л. с горкой соды, 2 ст.л. перекиси водорода и 1 ст.л. моющего для посуды.Средство наносится на чайник или кастрюлю губкой.Нужно образовать стойкую пену и подождать 20-40 минут, в зависимости от уровня загрязнения. После размягчения нагара этим средством, его можно будет стереть губкой. Особо сложные пятна намазываются еще раз или убираются скребком.