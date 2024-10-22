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Копеечное средство для удаления нагара

На чайнике или кастрюле образовывается стойкий нагар, который практически невозможно смыть. Приготовив это средство, от стойких пятен можно избавиться полностью почти без усилий.

Что потребуется:

перекись водорода;
сода;
моющее для посуды.


Процесс приготовления средства и очистки нагара


В отдельной емкости смешиваются: 1 ст.

л. с горкой соды, 2 ст.л. перекиси водорода и 1 ст.л. моющего для посуды.



Средство наносится на чайник или кастрюлю губкой.



Нужно образовать стойкую пену и подождать 20-40 минут, в зависимости от уровня загрязнения. После размягчения нагара этим средством, его можно будет стереть губкой. Особо сложные пятна намазываются еще раз или убираются скребком.


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Нагар
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