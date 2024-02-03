Эфирное масло сандала

Эфирное сандаловое масло – изысканный ингредиент, первое упоминание которого встречается в летописях 4000-летней давности. Еще древнейшие ведические тексты на санскрите содержат упоминания об утонченном благоухании масла сандала. Оно широко использовалось в различных церемониях религиозного характера, в ведической медицине и в ароматерапии.









На сегодняшний день эфирное сандаловое масло характеризуется весьма обширной сферой применения, считается незаменимым в нетрадиционной медицине, в обрядах буддистов, в косметологической и в парфюмерной промышленностях.







Особенности приема добывания

Полезные свойства и практическое применение

Противопоказания к использованию