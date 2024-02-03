Эфирное масло сандала

Эфирное сандаловое масло – изысканный ингредиент, первое упоминание которого встречается в летописях 4000-летней давности. Еще древнейшие ведические тексты на санскрите содержат упоминания об утонченном благоухании масла сандала. Оно широко использовалось в различных церемониях религиозного характера, в ведической медицине и в ароматерапии.
На сегодняшний день эфирное сандаловое масло характеризуется весьма обширной сферой применения, считается незаменимым в нетрадиционной медицине, в обрядах буддистов, в косметологической и в парфюмерной промышленностях.
Особенности приема добывания
Масло сандала получают из одноименных видов деревьев, родиной которых называют солнечную и загадочную Индию. Растут они преимущественно в гористой местности. Относятся к породе вечнозеленых паразитических деревьев, так как на протяжении первых нескольких лет своей «жизни» питаются соком иных растений. Для добычи эфирного масла сандала подходят «взрослые» деревья, чей возраст перешагнул 30-летний рубеж. Специальным методом паровой отгонки (расщепление при помощи горячего пара) из сердцевины зрелого сандалового дерева получают сантанол. Это достаточно густая и вязкая масса желтоватого, светло-коричневого или даже зеленоватого оттенка. Однако более насыщенный и ароматный продукт добывается из сердцевины корней. Эфироль обладает изысканным благоуханием с легкими нотками древесины.
Полезные свойства и практическое применение
Благодаря своему тонкому аромату сандаловое масло считается незаменимым ингредиентом в косметологии и парфюмерной промышленности, а обилие полезных качеств перевели его в категорию достаточно популярных продуктов, используемых для профилактики и терапии различных заболеваний и недугов.
Эфирное сандаловое масло и спектр его воздействия:
- обеззараживающее;
- болеутоляющее;
- спазмолитического характера;
- способствующее омоложению и устранению дряблости кожи;
- противовоспалительное;
- вызывающее всплеск положительных эмоций и хорошего настроения;
- применяемое для очистки организма от вредных микроэлементов и токсинов;
- диуретическое;
- подавляющее депрессивное настроение;
- способствующее улучшению гемодинамики и благоприятно влияющее на работу сердечно-сосудистой системы;
- нормализующее баланс гормонального фона;
- употребляемый в качестве афродизиака;
- применяемое для лечения акне, угревой сыпи, при экземе и дерматите;
- улучшающее тонус и упругость (эластичность) кожи лица и тела, усиливающее водный баланс, удаляющее мелкие сетчатые и мимические морщины;
- используемое для выведения шлаков из организма;
- положительно влияющее на функционирование почек и мочевого пузыря;
- налаживающее менструальный цикл.
Также сандаловое масло незаменимо в СПА-косметологии – применяется в качестве продуктивного ингредиента для полной релаксации организма. Отличительная черта масла сандала состоит в том, что оно не только способно оказывать влияние на работу иммунной системы человека, деятельность его внутренних органов и систем, но и способствует благоприятному повышению психоэмоционального состояния, а также улучшению самочувствия и настроения. Изысканный аромат сандала способен творить чудеса.
Противопоказания к использованию
Согласно научных исследований медицинского характера, было доказано, что сандаловое масло может вызывать индивидуальную непереносимость. Эфироль не рекомендован людям с почечной недостаточностью, а также беременным и кормящим женщинам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии