Для чего Саудовская Аравия покупает в других странах песок, если своего хоть отбавляй

Если посмотреть карту, а также многочисленные фотографии из Саудовской Аравии, то быстро станет понятно, что львиную долю площади этого государства занимает не что иное, как пустыня. Много в Саудовской Аравии не только нефти и газа, но и песка. Однако, по какой-то «загадочной» причине государство Передней Азии предпочитает закупать песок в других странах, в том числе лежащих за морями и даже океанами, например, а Австралии. Зачем это делается, неужели своего мало?
Песка в СА много. |Фото: catherineasquithgallery.com.
Покупка песка Саудовской Аравией в Австралии звучит как что-то невероятное. Однако, бывают и еще более «нелепые сделки». Так, несколько лет назад Саудовская Аравия покупала песок у стран бывшего Советского Союза. В частности, песок СА продавала Россия, Украина и Беларусь. Возникает вопрос: зачем стране, покрытой пустынями, вообще покупать этот природный материал? Есть ли вообще какая-то разница между песками?
Без хорошего песка бетон не сделаешь. |Фото: эко-щебень.рф.
На самом деле все так и есть: пустынный песок действительно «самый неправильный» с точки зрения строительства. Нужно ли говорить о том, что именно песок является одним из важнейших заполнителей при приготовлении цементного раствора при производстве бетона? Так вот, песок из пустыни обладает крайне низкой пригодностью в вопросе строительства, так как весь он мелкозернистый. Попытки замешать бетон на таком песке ничем хорошим не закончатся. Потенциал использования данного материала в строительстве крайне низок. При этом мелкозернистый песок категорически запрещен к применению при создании фундамента.
В СА много строят. |Фото: fishki.net.
Пустынный песок столетиями и тысячелетиями шлифовался ветрами. В результате чего его песчинки напоминают крошечные горошины, стремящиеся к идеально ровной форме. Для приготовления строительных растворов такой песок использовать нельзя. Другое дело морской пляжный песок, речной или извлеченный из недр земли. Гранулы такого материала заметно крупнее, а грани песчинок стремятся к острой неправильной форме, что позволяет создавать надежный, высококачественный бетон. Цементный раствор на таком получается прочный, с нормальной вязкостью.
Песок бывает очень разный. |Фото: sevpolitforum.ru.
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